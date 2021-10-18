Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захарова без прикрас высказалась о визите Нуланд в Москву: "Извините меня&q...
Визит Нуланд в Россию превратился в анекдот: "Недорого отдаю Украину"
"Русские, уезжайте к себе в Россию". В Узбекистане пытаются замять ска...
Главком ВСУ задумал перекроить границы Украины. Нардеп не удержался: "Ясно,...
Главная / Политика

Признанная "национальной угрозой" школьница из Луганска обратилась к Зеленскому

18 октября 2021, 17:40  •  134 • Политика
Школьница из Луганска, которая попала на сайт "Миротворец" как человек, представляющий "национальную угрозу", обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с простой просьбой.
Руководство сайта "Миротворец" решило внести 12-летнюю девочку Фаину из Луганска в список "врагов Украины" и обнародовать её личные данные за то, что та призывала помнить о детях Донбасса.
Школьница напрямую обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой закрыть скандальный ресурс и остановить войну в Донбассе.
Я хочу обратиться к президенту Украины, чтобы этот сайт закрыли и чтобы поскорее остановили войну. Я думаю, что многим людям, как и мне, неприятно, что их личные данные где-то размещают,
- отметила Фаина в разговоре с журналисткой РИА Новости.
Напомним, что русские и даже западные правозащитники неоднократно призывали украинские власти закрыть сайт "Миротворец", а его владельцев привлечь к ответственности. Данный ресурс известен тем, что публикует добытые незаконным образом личные данные людей, попавших в чёрный список. Фигурантами данного списка обычно становятся публичные люди, которые посещали Крым, высказывались в поддержку республик Донбасса или выражали несогласие с политикой киевского режима.
Действия "Миротворца" уже привели к гибели украинского оппозиционного журналиста Олеся Бузины. Он был убит вскоре после того, как его домашний адрес всплыл на скандальном сайте.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





134
Источник
Похожие новости
18 октября 2021, 00:10
Русским открыто грозят войной? Подношение японцев уже сказало всё
18 октября 2021, 06:00
"Заложник Зеленского": Президент Украины готов ставить условия Москве
18 октября 2021, 11:50
В Кремле прочертили для НАТО "красную линию": "Наихудший сценарий"
18 октября 2021, 13:35
Кто бросит вызов Путину? Стал известен "коронованный" претендент в президенты России
18 октября 2021, 00:10
"Евросоюза не стало с марта 2020-го": Интеллектуал объяснил подтекст "нового мира"
18 октября 2021, 10:05
"Любимая наша страна": Жители Донецка разбудили сотрудников ОБСЕ гимном России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 октября 2021, 03:45
Визит Нуланд в Россию превратился в анекдот: "Недорого отдаю Украину"
16 октября 2021, 16:05
"Международный скандал": Зеленский оскорбил Байдена из-за Путина
16 октября 2021, 19:35
Толстой объявил о вакцинном проигрыше государства: "Пора сказать прямо"
17 октября 2021, 18:55
Пентагон распахнул двери НАТО перед Украиной. Но есть нюанс
16 октября 2021, 20:10
Россия преложила уступки Западу ради перспективного расширения страны - эксперт
13 октября 2021, 17:30
"Вы в своём уме или нет?": Путин о требованиях Европы по газу
18 октября 2021, 00:10
Русским открыто грозят войной? Подношение японцев уже сказало всё
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.