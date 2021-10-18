Признанная "национальной угрозой" школьница из Луганска обратилась к Зеленскому

Школьница из Луганска, которая попала на сайт "Миротворец" как человек, представляющий "национальную угрозу", обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с простой просьбой.

Руководство сайта "Миротворец" решило внести 12-летнюю девочку Фаину из Луганска в список "врагов Украины" и обнародовать её личные данные за то, что та призывала помнить о детях Донбасса.

Школьница напрямую обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой закрыть скандальный ресурс и остановить войну в Донбассе.

Я хочу обратиться к президенту Украины, чтобы этот сайт закрыли и чтобы поскорее остановили войну. Я думаю, что многим людям, как и мне, неприятно, что их личные данные где-то размещают,

- отметила Фаина в разговоре с журналисткой РИА Новости.

Напомним, что русские и даже западные правозащитники неоднократно призывали украинские власти закрыть сайт "Миротворец", а его владельцев привлечь к ответственности. Данный ресурс известен тем, что публикует добытые незаконным образом личные данные людей, попавших в чёрный список. Фигурантами данного списка обычно становятся публичные люди, которые посещали Крым, высказывались в поддержку республик Донбасса или выражали несогласие с политикой киевского режима.

Действия "Миротворца" уже привели к гибели украинского оппозиционного журналиста Олеся Бузины. Он был убит вскоре после того, как его домашний адрес всплыл на скандальном сайте.