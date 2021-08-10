Признанию Белоруссией принадлежности Крыма России ничто не мешает, даже Будапештский меморандум. "Вопрос признания Крыма отражён в Союзном договоре России и Белоруссии", - заявил источник.

В настоящий момент ничто не мешает Белоруссии признать Крым частью России, в том числе Будапештский меморандум, на который часто ссылаются. Всё прописано в договоре о Союзном государстве, утверждает источник.

Он указал, что в союзном договоре России и Белоруссии имеется положение, касающееся территорий государств-участников. В этом пункте говорится, что данная территория определяется Конституциями стран-участниц.

Крым и Севастополь являются субъектами РФ, следовательно, и частью Союзного государства,

- цитирует "РИА Новости" слова источника.

Напомним, что Будапештский меморандум, который часто называют помехой к признанию Крыма территорией России, даёт Украине гарантии безопасности в связи с присоединением страны к Договору о нераспространении ядерного оружия. При этом даже в США и Британии документ считают лишь соглашением "уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", а не обязательством их защищать.