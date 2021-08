Признание Зеленского: все правители Украины ее ненавидят • 566 • Аналитика CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Украинский президент В. А. Зеленский, вероятно, пришел к выводу, что его предшествующим речам на этом посту недоставало зажигательности, поэтому теперь он жжет не по-детски. Если бы его речи касались Московии или западного малодушия, злой Московии попустительствующего, это было бы не так интересно, потому что отсутствовала бы прелесть новизны. Но правитель Володимир пошел дальше. Вслед за иностранными деятелями обличил также и весь украинский политикум, причем от Ромула (Горбачева) до наших дней. "Просто люди, которые управляли страной, — они ее ненавидели. Я на полном серьезе. Я считаю, что они ненавидели Украину. Вот как ты ничего не делаешь, дороги не строишь, деревья не сажаешь — ты не хочешь этого. Ты ненавидишь эту страну. Люди, которые ранее управляли Украиной, созданы для другой страны. Ты гражданин другой страны, временно здесь управляешь, что-то там временно делаешь на Украине, но поедешь ты все равно жить в другую страну. Потому что ты не отсюда. Сердцем. Ты родился тут, но это не твое". И в России не нашел я такого пылкого обличения офшорной аристократии. Во всяком случае, в устах первого лица, говорящего о своих предшественниках. Причем в горьких словах В. А. Зеленского много правды — не то же ли самое мы говорим о банкире N, министре Z, причем имя этим N, Z et alia — легион. Правда, есть некоторый нюанс. Указывая на то, как негоции патриотов заграницы, принадлежащих ей телом и душой, но вынужденных работать здесь вахтовым методом (ибо нигде столько не заработаешь, на Западе скажут: "Нам либералы не нужны, мы сами либералы"), ни в какой мере не соответствуют гражданским постановлениям и дальнейшим видам России, критики все же обвиняют N, Z, etc. в сознательной ненависти к России. Ибо ненависть — это глубоко личное, нутряное и неудержимое, основанное на выстраданном убеждении, что России (resp. Украины) быть не должно вообще. "Как сладостно отчизну ненавидеть и жадно ждать ее уничтоженья". Но это чувство совсем не присуще корпорации служебных воров и грабителей. Ими двигало и движет не жгучая ненависть, а глубокое безразличие к стране и народу. Разве идеологи 90-х и воры 90-х — от рядового братка до нерядового Ходорковского — кого-то ненавидели? Они просто не замечали нужд и чаяний недочеловеков. И дороги не надо строить — от этого голландская болезнь происходит, и леса не надо сажать, нам нужно только злато, копите злато без конца. А мелкие насекомые — какое мне до них дело? То же и на Украине. И никогда не ожидал, что придется вступаться за украинский политикум, но вот приходится. Пять президентов было до Зеленского: Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко. Мало кто в России их любил и любит, но считать ненавистниками и аспидами — о чем вы? Ненадлежащее исполнение государственных обязанностей, выражающееся в воровстве или в попустительстве воровству, плохо говорит о правителе, но и не более того. Не нужно вешать на правителей всех собак, грубо смешивая объективную ответственность и субъективный злодейский умысел. Последнего у Кравчуков-Януковичей не было. Но время обличать ненавистников было выбрано с большим искусством. Две недели осталось до 30-летия независимости Украины. Юбилей. Постановление Верховной рады от 20 февраля 1992 года гласит: "Учитывая волю украинского народа и его извечное стремление к независимости, подтверждая историческую значимость принятия Акта провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года, Верховная рада Украины постановляет считать день 24 августа Днем независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный общенародный праздник Украины". Теперь же глава украинского государства объявляет, что все тридцать лет незалежности — это один позор. Все эти годы офшорная аристократия неистово грабила страну, ничего не делая для блага граждан Украины. К юбилею — самое то. А главное, неясно, за что осуждать жителей Крыма и Донбасса, пожелавших любой ценой отделиться от незалежной Украины. В. А. Зеленский же врать не будет — при таком устройстве дел только и остается, что бежать, бежать и еще раз бежать. Вообще-то такой итог послесоветского тридцатилетия (и это не только Украины касается — о, если бы!) представляет собой изрядный повод для раздумий. Если и за тридцать лет ничего путного не образовалось, то и стоило ли вообще? Но это — послеобеденные размышления, интересные, но ни к чему не обязывающие. Практический же вопрос: какая муха В. А. Зеленского укусила, что он произносит столь интересные речи? Либо после увольнения главы МВД Авакова, который в 2014-21 годах был своего рода украинским Ришелье и Мазарини, В. А. Зеленский почувствовал себя юным Людовиком XIV — "Отныне я сам буду своим министром внутренних дел": "Он молвил: мне вас жалко, Вы сгинете вконец, Но у меня есть палка, И я вам всем отец". Вместо юноши на наших глазах явился зрелый муж. Либо это все та же студия "Квартал 95", которая будет вечной.







