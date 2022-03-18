Признание «всушника»: вёл огонь по людям, не разбирая, гражданские они или нет

Военнослужащий-контрактник ВСУ рассказал на допросе, что со своего поста уничтожал людей, не разбирая, гражданские они или нет.Алексей Гришин, 1995 года рождения, сообщил, что подписал контракт в январе 2014 года и пошёл в 92-ю бригаду.Осенью 2015 года его отправили на Луганскую теплоэлектростанцию, которая находилась в г. Счастье на оккупированной ВСУ территории ЛНР (под Луганском).Его пост находился на крыше одного из зданий ТЭС, он вёл наблюдение за противоположной стороной реки Северский Донец с помощью тепловизора в ночное время.«При выявлении какого-либо движения я докладывал старшему, после чего поступала команда либо продолжать наблюдение, либо открывать огонь на поражение», — рассказал «всушник».Всего он уничтожил «10 целей» из установленного на позиции пулемёта ДШК калибра 12,7 мм, зная, что огонь ведётся по населённому пункту. При этом он признал, что не знает, по военным или гражданским вёлся огонь — просто выполнял приказ.