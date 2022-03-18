Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Это ад»: В Харькове продолжаются ожесточённые столкновения
Шок и трепет: Иностранный наёмник со слезами снимает уничтоженную базу, где НАТО...
Россия мощно наказала преступников ВСУ. Жители Донбасса аплодируют: "Любо, ...
В Харькове идёт выяснение отношений между Аваковым и Зе-окружением
Главная / Украина

Признание «всушника»: вёл огонь по людям, не разбирая, гражданские они или нет

18 марта 2022, 08:55  •  28 • Украина

Военнослужащий-контрактник ВСУ рассказал на допросе, что со своего поста уничтожал людей, не разбирая, гражданские они или нет.

Алексей Гришин, 1995 года рождения, сообщил, что подписал контракт в январе 2014 года и пошёл в 92-ю бригаду.

Осенью 2015 года его отправили на Луганскую теплоэлектростанцию, которая находилась в г. Счастье на оккупированной ВСУ территории ЛНР (под Луганском).

Его пост находился на крыше одного из зданий ТЭС, он вёл наблюдение за противоположной стороной реки Северский Донец с помощью тепловизора в ночное время.

«При выявлении какого-либо движения я докладывал старшему, после чего поступала команда либо продолжать наблюдение, либо открывать огонь на поражение», — рассказал «всушник».

Всего он уничтожил «10 целей» из установленного на позиции пулемёта ДШК калибра 12,7 мм, зная, что огонь ведётся по населённому пункту. При этом он признал, что не знает, по военным или гражданским вёлся огонь — просто выполнял приказ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


28
Источник
Похожие новости
17 марта 2022, 13:40
«Отвратительны до невозможности». Канадский обозреватель напомнил о тех, кто служит в «Азове»
17 марта 2022, 17:10
Республику Крым реформируют в границах Российской империи?
17 марта 2022, 13:40
Захарова разнесла в пух и прах итальянское СМИ La Stampa
17 марта 2022, 17:10
Представитель украинского Нацбанка Первин Дадашова признала, что банковская система «ляжет со дня на день»
17 марта 2022, 21:15
И что вы на это скажете? В ООН узнают правду об атаке на Донецк
17 марта 2022, 17:10
Украинское руководство испытывает серьёзные проблемы с объективной оценкой реальности
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 марта 2022, 11:25
Включить ли заднюю? США сдались. Пока только на Украине
14 марта 2022, 02:15
Советник Зеленского обещал убить Кадырова. Глава Чечни ответил быстро
11 марта 2022, 15:15
Европа в ужасе от украинских беженцев. Как просители убежища "отблагодарили" за помощь
11 марта 2022, 18:45
Тоталитарный газ вылечил Европу от либерализма. Рыночек больше ничего не решает. Борис Марцинкевич
15 марта 2022, 12:40
Россия мощно наказала преступников ВСУ. Жители Донбасса аплодируют: "Любо, братан! За Донецк!"
13 марта 2022, 05:10
Названа причина, по которой ракеты могли ударить по объектам США в Ираке
16 марта 2022, 17:15
Неонацисты из запрещённого в России экстремистского «Азова» визжат от страха и просят пощады
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.