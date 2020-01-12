"Признание вины Ирана есть. Нужно согласование по сумме выплат". Сколько получат семьи пассажиров сбитого в Тегеране "Боинга"

Глава кабинета министров незалежной Алексей Гончарук сообщил, что семьи 11 граждан Украины, погибшие в авиакатастрофе самолета, летевшего рейсом Тегера-Киев сбитого в районе иранской столицы 8 января 2020 года, получат около 200 тысяч гривен — это примерно 8 тысяч долларов США. В ночь на воскресенье последовала негативная реакция в украинских соцсетях. Подборку таких мнений опубликовал популярный портал Ukraina.ru, к главному редактору которого Искандеру Хисамову «КП» обратилась за комментариями.

- Вы привели, например, мнения ведущего Макса Назарова и юриста Елены Лукаш, которые сопоставили выплаты погибшим и зарплаты высших чиновников — это единичные высказывания, или народ массово возмущен?

- Ну что значит, массово возмущен? Премьер назвал цифру, публичные в украинском информационном пространстве люди отреагировали, в том числе вот так негативно. Понятно, что сумма удивляет. Конечно, по логике должен платить Иран как страна, сбившая самолет и потому виновная в гибели людей. Тем более, они не только свою вину признали, но и готовность платить высказали. Возможно, выплаты будут производится с учетом тех параметров, которые есть в международных конвенциях по этому поводу. Что касается того, что может и готова выплатить Украина и другие государства, граждане которых погибли при крушении этого самолета, то с формальной точки зрения они, может, и не обязаны это делать, а с чисто человеческой, конечно, выплаты должны последовать.

- Морально-этический аспект важен, но материальный аспект, наверное, важнее?

- Финансовый вопрос тут первичен. Если семьи жертв получат компенсацию не только от страны, признавшей себя виновной в крушении, но и от правительств государств, пассажиры которых были на борту — на этом дело с этим трагическим рейсом может и кончится, без обращений в международные суды. Понятно, что Украина не настолько богатая страна, чтобы выплачивать сотни тысяч долларов при доказанной вине другой страны.

- Зеленский в телефонном разговоре с иранским коллегой сказал, что «никто не отвертится» - он имел ввиду уголовную или финансовую ответственность?

- Это политическая риторика. Иран вертеться кажется не собирается. В отличии от самой Украины, которая сбив в 2001-м году летевший из Израиля в Россию Ту-154 над Черным морем — там изолгались все, и тогдашний украинский президент потерял лицо. Отчаянно не хотели признавать и потом платить — но в итоге пришлось. Иран в данной ситуации повел себя гораздо более достойно.

А вот что думает о ситуации с выплатами и с реакцией на это на Украине президент украинского Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

- В любом случае урегулирование вопроса с выплатами будет итогом двусторонних переговоров Тегерана и Киева. Как правило выплаты обусловлены тем, что государство рассчитывает, что семьи погибших не будут добиваться дальнейшего решения этого вопроса через суд. Пока о конкретике говорить рано.

- Почему же — украинский премьер назвал сумму, иранский президент заявил о готовности платить…

- Но гарантий документальных то пока нет? Иран может произвести выплаты, а может и не производить. Ведь в телефонном разговоре президентов двух стран цифры не звучали — звучала только готовность. Но не сумма выплат.

- 200 тысяч гривен — обидно маленькая сумма для семей погибших украинцев, ведь в Киеве некоторые министры в месяц больше получают?

- А не нужно сравнивать — с какой стати это должно возмущение вызывать? Ну вот жительница Подмосковья выиграла миллиард — это никого не возмущает? И при чем тут зарплата министра? Речь о том, что семьи потеряли кормильцев. Они получат деньги, которых может хвать на год, эквивалент годовой или двухгодичной зарплаты своих мужей или жен. А дальше жить на что? И надо учитывать, что каждый случай индивидуален. Либо будет межгосударственная договоренность, либо судебное решение.

- Наверное, на Украине надеются, что миллионы заплатит виновник-Иран?

- Безусловно. На Иране такая ответственность лежит. Но это не значит, что украинское государство не может дополнительно осуществить выплаты именно семьям своих 11 погибших граждан. На какую конвенцию она будет опираться — на Монреальскую или Варшавскую — тут уже не так и важно. Напомню, что Россия в трагических случаях брала на себя дополнительные обязательства по поддержке семей. Хотя украинский бюджет, конечно, не позволяет особо разгуляться.

- Деньги пойдут, когда комиссия отработает все по катастрофе?

- Начало выплат и завершение работы комиссии прямо не связаны. Признание Ирана в его вине есть. Нужно лишь согласование по сумме.

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