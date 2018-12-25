«Признание успеха»: почему американские аналитики призывают бороться с RT Arabic

RT Arabic пользуется большой популярностью среди населения арабоязычных стран. Этот факт с неприятным для себя удивлением отмечают составители доклада Вашингтонского института ближневосточной политики, посвящённого работе телеканала. Американские аналитики выдвигают свои теории о причинах успеха RT Arabic и предлагают начать борьбу с «российским влиянием» в арабском медиапространстве. Эксперты считают, что непрекращающееся давление на российское СМИ со стороны западных стран, а также публикация подобных документов лишь сильнее подчёркивают растущий интерес к RT со стороны международной аудитории.

Вашингтонский институт ближневосточной политики выпустил доклад под названием «Российская арабоязычная пропаганда: как она выглядит и почему это важно», посвящённый оценке деятельности телеканала RT Arabic. В документе аналитики предупреждают американский политический истеблишмент о «планах Москвы» распространить своё влияние на Ближний Восток через арабоязычное телевизионное вещание.

«Наиболее заметными источниками пропагандистского влияния Москвы сейчас являются веб-сайты RT Arabic и Sputnik Arabic», — говорится в докладе. При этом, анализируя работу телеканала, авторы документа делают далеко идущие выводы, что силами RT Москва намерена чуть ли не завоевать весь мир. По мнению авторов доклада, об этом свидетельствует тот факт, что «около 80% своего бюджета RT направляет на деятельность за рубежом».

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Но зоной повышенного внимания Вашингтона на этот раз стал Ближний Восток, который, по мнению авторов доклада, занимает особое место в планах «информационной экспансии» Москвы. Составители документа подчёркивают, что корреспонденты RT Arabic работают практически во всех странах региона: в Египте, на палестинских территориях, в Израиле, Ливане. И при этом арабоязычная аудитория RT неуклонно растёт.

Стоит отметить, что всего в документе более 200 упоминаний RT Arabic, около 40 — Sputnik Arabic.

«Стоит поздравить американских аналитиков с тем, что они заметили успех канала RT Arabic, который является самым массовым и востребованным источником теленовостей в Ближневосточном регионе. Своей популярностью RT Arabic обязан адекватной оценке происходящего и интересной подаче материала. Канал потеснил в информационном поле даже такого мощного конкурента, как Al Jazeera. Можно считать, что этот доклад — признание успеха RT Arabic», — отметил в беседе с RT политолог Александр Асафов.

Социальное присутствие

Особое беспокойство авторов исследования вызывает успешное продвижение материалов RT Arabic в социальных сетях и интернете: в Twitter, Facebook и на YouTube. Составители подчёркивают, что доступность подачи информации российского телеканала привлекает в первую очередь молодёжную аудиторию Ближневосточного региона.

«В этом медиапространстве платформы RT Arabic и Sputnik будут уверенно доминировать. Для получения информации арабская аудитория всё активнее пользуется соцсетями, особенно Facebook, где RT Arabic демонстрирует высокую эффективность, распространяя свою точку зрения через новые каналы связи», — говорится в документе.

Рост популярности RT, с сожалением констатируют составители доклада, обусловлен тем, что канал обеспечивает «непрерывный поток информации».

Так, в документе отмечается, что Twitter-аккаунт RT Arabic опубликовал 524 тыс. твитов, тогда как аккаунты каналов Al Jazeera — всего 229 тыс., Al Arabiya — 164 тыс., а CNN Arabic и BBC Arabic — всего 138 тыс. и 111 тыс. соответственно.

RT Arabic лидирует и в Facebook. На декабрь 2018 года число подписчиков телеканала в этой социальной сети уже достигло 15 млн. Для сравнения, другие арабоязычные версии западных СМИ показывают не столь высокие результаты: Sky News Arabic набирает 12 млн, BBC Arabic — 10 млн, CNN Arabic — 2 млн.

Также телеканал обгоняет конкурентов и по количеству просмотров на платформе YouTube. В конце ноября 2018 года канал преодолел отметку в 1 млрд просмотров, значительно опередив CNN Arabic, DW Arabic, Sky News Arabic, BBC Arabic, Euronews и других.

Напомним, что RT Arabic неоднократно становился призёром и финалистом различных международных премий, в том числе New York Festivals, AIB Awards и Promax BDA, а также иракского фестиваля «Аль-Гадир».

© RT

Сайт телеканала вошёл в тройку лучших информационных онлайн-ресурсов в арабском мире и получил премию ближневосточной версии журнала Forbes. В 2017 году журналисты RT Arabic были отмечены премией Национального профсоюза журналистов Ирака, а также Союза журналистов Сирии.

RT Online, интерактивный новостной проект телеканала RT на арабском языке, за год с момента запуска обошёл онлайн-проект Al Jazeera AJ+ и другие арабоязычные телеканалы в Facebook по вовлечённости и приросту аудитории.

Популярность канала

Составители доклада с беспокойством обращают внимание вашингтонских политиков на то, что среди населения арабских стран рейтинг сайта RT Arabic неуклонно растёт.

«Согласно данным портала Alexa, сайт RT невероятно популярен в странах, где говорят на арабском языке. Зачастую он опережает по популярности веб-сайты Al Arabiya и Al Jazeera», — говорится в документе.

По данным аналитического портала SimilarWeb, в 2018 году сайт RT Arabic продолжает удерживать первое место по числу посещений на протяжении нескольких месяцев, а также лидировать по числу уникальных посетителей среди сайтов арабоязычных стран. По подсчётам агентства Ipsos, 11 млн человек еженедельно смотрят RT Arabic в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Признавая очевидный успех RT Arabic, составители документа рекомендуют западным мейнстримным СМИ, которые планируют распространять влияние на регион, взять на вооружение методы вещания RT.