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Признание украинского ВДВшника: Заявление под камеру

31 марта 2022, 16:55  •  87 • Политика
Один из украинских ВДВшников, попавших в плен к чеченскому спецназу, сделал признание. Он заявил перед камерой о том, что националисты разрушили его страну.
Десантник из 95-й бригады ВСУ подтвердил, что националисты держат мирных жителей в заложниках и издеваются над ними.
Бандеровцы - сволочи, разрушают мою страну, издеваются над людьми. Над женщинами, над детьми. Страну практически разрушили. Держат людей и не выпускают. Я сожалею, что оказался в такой ситуации,
- отметил он, выступая перед камерой.
Ещё один пленный - морпех из Мариуполя - признался, что русские приняли его лучше, чем принимали дома.
Националисты - не люди, а звери. За кого мы воюем? И против кого? Против своих братьев? Я приношу извинения перед всем украинским и русским народом, что я воевал, так нельзя было делать,
- сказал военный.
О том, что ВСУ и националисты прикрываются мирными жителями, в Минобороны России говорили уже неоднократно. Даже газета The Washington Post, рупор американской пропаганды, сообщила о том, что украинские военные нарушают международное право, размещая артиллерию посреди жилых районов и препятствуя эвакуации мирных жителей.

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