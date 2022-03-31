Один из украинских ВДВшников, попавших в плен к чеченскому спецназу, сделал признание. Он заявил перед камерой о том, что националисты разрушили его страну.

Десантник из 95-й бригады ВСУ подтвердил, что националисты держат мирных жителей в заложниках и издеваются над ними.

Бандеровцы - сволочи, разрушают мою страну, издеваются над людьми. Над женщинами, над детьми. Страну практически разрушили. Держат людей и не выпускают. Я сожалею, что оказался в такой ситуации,

- отметил он, выступая перед камерой.

Ещё один пленный - морпех из Мариуполя - признался, что русские приняли его лучше, чем принимали дома.

Националисты - не люди, а звери. За кого мы воюем? И против кого? Против своих братьев? Я приношу извинения перед всем украинским и русским народом, что я воевал, так нельзя было делать,

- сказал военный.

О том, что ВСУ и националисты прикрываются мирными жителями, в Минобороны России говорили уже неоднократно. Даже газета The Washington Post, рупор американской пропаганды, сообщила о том, что украинские военные нарушают международное право, размещая артиллерию посреди жилых районов и препятствуя эвакуации мирных жителей.