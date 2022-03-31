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Признание украинского ВДВшника: Заявление под камеру
31 марта 2022, 16:55 • 87 • Политика
Один из украинских ВДВшников, попавших в плен к чеченскому спецназу, сделал признание. Он заявил перед камерой о том, что националисты разрушили его страну.
Десантник из 95-й бригады ВСУ подтвердил, что националисты держат мирных жителей в заложниках и издеваются над ними.
- отметил он, выступая перед камерой.
Ещё один пленный - морпех из Мариуполя - признался, что русские приняли его лучше, чем принимали дома.
- сказал военный.
О том, что ВСУ и националисты прикрываются мирными жителями, в Минобороны России говорили уже неоднократно. Даже газета The Washington Post, рупор американской пропаганды, сообщила о том, что украинские военные нарушают международное право, размещая артиллерию посреди жилых районов и препятствуя эвакуации мирных жителей.
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