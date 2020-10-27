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Признание террориста: Кто отдал приказ устроить нападение в Хабаровске

27 октября 2020, 06:20  •  143 • Политика
Боевик ХТШ* признался, кто отдавал приказ устроить теракт в Хабаровске. Уникальными кадрами поделился военкор Семён Пегов.
Завербованный террористической группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам"* житель Хабаровска рассказал, кто отдал приказ закидать бутылками с зажигательной смесью участников протестов. Видеозапись допроса несостоявшегося террориста опубликовал основатель проекта WarGonzo, военкор Семён Пегов.
Речь идёт об одном из двух завербованых боевиками ХТШ* жителей Хабаровска. По его словам, совершить атаку на участников протестов в Хабаровске приказал полевой командир ХТШ* Абу Салоха.
Пегов отмечает, что "Хайят Тахрир аш-Шам"* - это террористическая организация, которая курируется спецслужбами Турции. Деятельность вербовщиков ХТШ* охватывает десятки регионов России. Военкор анонсировал большой фильм-расследование об этой организации.
*Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

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