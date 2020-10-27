Признание террориста: Кто отдал приказ устроить нападение в Хабаровске

Завербованный террористической группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам"* житель Хабаровска рассказал, кто отдал приказ закидать бутылками с зажигательной смесью участников протестов. Видеозапись допроса несостоявшегося террориста опубликовал основатель проекта WarGonzo, военкор Семён Пегов.

Речь идёт об одном из двух завербованых боевиками ХТШ* жителей Хабаровска. По его словам, совершить атаку на участников протестов в Хабаровске приказал полевой командир ХТШ* Абу Салоха.

Пегов отмечает, что "Хайят Тахрир аш-Шам"* - это террористическая организация, которая курируется спецслужбами Турции. Деятельность вербовщиков ХТШ* охватывает десятки регионов России. Военкор анонсировал большой фильм-расследование об этой организации.

*Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.