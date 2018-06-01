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Признание признанию рознь. Как Сирия поддержала братьев и как на неё накинулся Запад

01 июня 2018, 07:39  •  119 • Война
Госдеп и Евросоюз снова выражают недовольство. Прогневившая их страна — Сирия. Мало того что она подвергается чудовищной коллективной травле уже восьмой год, так на Западе нашли еще один повод для нападок: ближневосточное государство признало независимость Абхазии и Южной Осетии.



Теперь между Дамаском и Цхинвалом, а заодно и между Дамаском и Сухумом будут установлены дипломатические отношения. Это соответствует Венской конвенции о дипломатических сношениях, принятой 18 апреля 1961 года, и Венской конвенции о консульских сношениях от 23 апреля 1963 года.



Решение Сирии приветствовал глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев:
Подготовительный процесс длился несколько лет, и работа в этом направлении продолжается. Поиск новых друзей на разных континентах идет постоянно,

— сказал он, добавив, что недавно было заключено соглашение о сотрудничестве между городом Цхинвал и итальянским городом Градара.

Со своей стороны, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что новые друзья нужны всем, а особенно тем, кто столкнулся с агрессией, терроризмом и оказался в тяжелых условиях.

А на сайте президента Абхазии Рауля Хаджимбы заявлено:
29 мая 2018 года Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика (САР) объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств, что отражает их общее стремление развивать отношения во всех областях.


Хаджимба высоко оценил жест Сирии и выразил надежду, что на земле этой страны в скором времени наступит мир, и ее граждане перейдут к нормальной жизни.

Накануне признания Дамаском этих двух государств в России прошла встреча между послами Южной Осетии, Абхазии и Сирии. Согласно последним сообщениям, между президентами Сирии и Абхазии, Башаром аль-Асадом и Раулем Хаджимбой, планируется личная встреча.

Весьма символично, что САР сделала этот важный и красивый жест именно 29 мая. Этот день считается важным в ее истории. В 1945 году в этот день сирийский парламент отказался поклониться флагу французских колонизаторов. Франция пригрозила расправой тем, кто будет пытаться оспаривать ее волю. Гарнизон защитников сирийского парламента отказался подчиниться, и тогда колонизаторы действительно совершили нападение, разгромив парламент и убив его защитников. В Сирии чтут их имена, которые выбиты на мемориальной доске, а в честь дня 29 мая называют улицы городов.

И именно в годовщину того дня, когда в далеком 1945 году сирийцы понесли тяжелые потери в борьбе за свободу, САР признала республики, которые также пожертвовали немалым в борьбе за свою независимость.

И тут же последовал гневный окрик из Вашингтона. Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила:
Мы продолжаем поддерживать суверенитет Грузии, ее независимость и территориальную целостность в рамках ее международно признанных границ.


А Европейский союз вслед за Вашингтоном поспешил распространить заявление, в котором обвинили «сирийский режим» в нарушении международного права и принципа территориальной целостности других государств.

Недовольна, конечно же, и Грузия. Ее МИД заявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией (как это было с другими государствами, которые признавали Абхазию и Южную Осетию).

А самое смешное, что еще один гневный отклик поступил из Украины, у которой, как всегда, есть желание «подлизнуть» хозяевам. Украинский министр иностранных дел Павел Климкин написал в своем «Твиттере», что осуждает этот шаг «сирийского режима», остается верным «поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии» и стоит с ней «бок о бок».

Все эти недовольные неизменно кивнули и в сторону России — мол, сирийское руководство (которое они считают режимом) выполняет волю Москвы, пляшет под ее дудку. Словно США «забыли», как сами, зачастую по-хамски, навязывают свою волю другим странам, а ЕС, Грузия и Украина — как торопятся выполнить ее, чуть ли не опережая друг друга. Как, в частности, в связи с делом Скрипаля все дружно плясали под дудку тех, кто спланировал и осуществил эту странную провокацию.
«Русскими С-300 и С-400 Израиль не испугать»


Пока что в мире немного государств, которые осмелились признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Помимо Сирии и России, это Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату и Тувалу (последняя страна впоследствии отозвала свое признание ради американской финансовой помощи).

Часто по этому поводу можно услышать от либералов (да и просто от заблуждающихся граждан), что, мол, только считанные единицы стран признали эти независимые государства. И то далеко не самые большие и влиятельные страны. Из этого делается вывод, что политика России в отношении Цхинвала и Сухума была ошибочной.

При этом, например, «независимое» государство Косово было признано слишком многими странами, в том числе — США. Процесс вхождения этого псведогосударства в мировую элиту продолжается, несмотря на очевидные свидетельства того, что у его руля стоят откровенные бандиты, лично пытавшие людей и торговавшие человеческими органами.

Необходимо помнить, что признание признанию рознь. Одно дело — следовать в фарватере США и получать различные выгоды. Или даже не получать реально, но надеяться на подачки.

Совсем другое — плыть против течения. Хоть в чем-то возразить «монаршей» воле Вашингтона… Как известно, после этого на страну начинают сыпаться санкции, ее руководство «вдруг» окажется «диктаторским», может последовать экспорт «цветной революции», а в самых тяжелых случаях — западная агрессия.

Поэтому можно говорить о том, что признание независимости Косово — это подлизывание и холуяж, а признание Абхазии и Южной Осетии — это мужественный шаг. В этом нет никаких двойных стандартов.
Автор: Елена Громова

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