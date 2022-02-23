Признание независимости Донбасса: Истерика мировых СМИ   

Практически вся мировая пресса захлебнулась в неистовой злобе и лжи по поводу признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Но чего было ждать от газетчиков, купленных на корню мировой глобальной элитой? Россия под атакой мировой либеральной прессы уже много лет. Теперь от западных СМИ каждый день придётся ждать ещё большего нагнетания антирусского психоза, временами – от бессилия заказчиков – переходящего в истерику. Весьма любопытно наблюдать, как США и весь коллективный Запад гадят в мозг простому обывателю.

Что с них взять? Они болящие

Тон задаёт американская пресса, ближе всего находящаяся к центру принятия решений, касающихся мировой гегемонии и подавления всяких попыток построения многополярного мира и всякого мнения, противоречащего Вашингтону. The New York Times возмущается тем, что "Путин называет украинскую государственность фикцией".

История свидетельствует об обратном. В своей речи президент Владимир Путин изменил историю Украины в соответствии со своей собственной версией, которая послужила оправданием, чтобы отколоть ещё больше её территории,

– пишет газета, журналистам которой история явно неизвестна. Она им не нужна. Автор текста исполняет политический заказ Белого дома и повторяет исходящие оттуда мантры об агрессивности России. Ещё одно свидетельство того, что Россию никто на Западе не слышит, не хочет её понимать и не намерен вдаваться в детали её истории, поскольку в противном случае пришлось бы признать правоту России.

Полную путаницу в головах читателей создаёт The Washington Post. С одной стороны, газета пишет, что "Кремль расширяет признание сепаратистских территорий на востоке Украины" и что "признание Россией сепаратистских регионов Украины распространяется на территории, находящиеся под контролем Киева, что создаёт условия для дальнейшего вторжения в Украину". То есть надо понимать, что Россия уже вторглась. И одновременно на этой же странице The Washington Post сообщает, что

Белый дом в понедельник столкнулся с реальностью, что его многомесячные усилия по предотвращению российского вторжения в Украину, скорее всего, окажутся тщетными, поскольку официальные лица хватаются за последние способы предотвратить то, что называют военными действиями, которые могут произойти в ближайшее время, в ближайшие часы или дни.

Скриншот страницы сайта washingtonpost.com

И дальше кульминация бреда: "Российский президент Владимир Путин, объявив, что он признаёт два пророссийских сепаратистских региона Украины и направит в них войска, поставил Соединённые Штаты перед непростой дилеммой о том, является ли это вторжением". Господа американцы, вы уж определитесь, есть вторжение или нет.

В Европе такие же болящие

Британская The Guardian полностью передёргивает речь русского лидера:

Сердитая и бессвязная часовая история Владимира Путина о неудачах Украины, кульминацией которой стало обязательство признать самопровозглашённые республики в Донецке и Луганске, заставила западных дипломатов почесать затылки и задаться вопросом, а нужны ли они. Президент России не только заявил, что признаёт контролируемую Россией территорию в Украине, что делает бессмысленными восьмилетние переговоры об их будущем, но он также дал понять, что Россия не может терпеть независимую Украину на своих границах.

Это мы срывали дипломатические усилия? Мы не можем терпеть независимую Украину? Господа, вы бредите! Мы не можем терпеть, когда укронацисты убивают русских.

Французская Le Figaro уже увидела "наступление десятков танков в понедельник вечером, менее чем через два часа после признания независимости провинции (ДНР и ЛНР) Владимиром Путиным". Так и читается: русские идут, спасайся!

Скриншот страницы сайта lefigaro.fr

"Российские солдаты вторгаются на Восточную Украину. Но где они остановятся? Грозит ли большая война? Это зависит от очень важного вопроса, на который до сих пор мало обращают внимания в мире", – нагнетает истерию немецкая Welt, демонстрируя себя обладателем некоего тайного знания.

То, что глава Кремля Владимир Путин объявил в понедельник вечером, является не чем иным, как официальным признанием факта, известного годами, – российского вторжения на Украину. Дипломатическим признанием "народных республик" Донецка и Луганска независимыми государствами Путин наносит окончательный смертельный удар Минским соглашениям. Присутствие его вооружённых сил, которые до сих пор действовали тайно на оккупированных территориях, теперь делает его официальным.

Пугательные пугалки

Европейские страны рангом пониже не отстают в общем гвалте и крике. Норвежская Aftenposten сразу берёт читателя за жабры и бьёт его носом об стол: "Путин берёт под свой контроль часть Украины. Возможно, он создал себе проблему. Владимир Путин произнёс настолько мрачную и агрессивную речь, что казалось, будто он хочет захватить всю Украину. Будет ли он довольствоваться лишь частями соседней страны?"

Центральная шведская Svenska Dagbladet не жалеет чёрного цвета, рисуя портрет русского лидера:

Он осуждает Украину как независимое государство и говорит, что Россия была вынуждена вмешаться, чтобы остановить геноцид. Речь Владимира Путина охарактеризована как сумбурная. Но такова его реальность, и исходя из неё, он готов действовать…

Испанская El País пугает своих читателей заголовком: "Путин вводит войска в сепаратистские регионы на востоке Украины после признания их независимости". Оказывается, со слов этой газеты, "Россия усугубляет конфликт, взяв на себя суверенитет над народными республиками Донецкой и Луганской областей". Оказывается,

указ Путина … способствует возможности более масштабного вмешательства Кремля в бывшую советскую республику. Этот жест предполагает возрождение конфликта вокруг Украины и повышает напряжённость в отношениях с Западом, которые и без того находятся в критической точке.

Сербия – остров дружбы... с одним исключением

Большая часть сербских СМИ положительно откликнулись на известие из Москвы о признании ДНР и ЛНР. На это среагировал даже президент Сербии Александр Вучич, который посетовал, что решение Москвы "де-факто меняет мировой порядок" и ставит Сербию перед сложным выбором, поскольку Белград подвергнется давлению Брюсселя, требующего единой с Европой позиции. При этом в Сербии, признал он, "85% граждан, которые, что бы ни случилось, как бы ни случилось, будут на стороне России".

Я так думаю, – приводит газета Danas слова Вучича, – что 80 процентов сербских СМИ необъективны, и они на стороне России, а остальные 20 процентов априори против.

Любопытное суждение политика, который, приезжая в Россию – в основном перед очередными выборами, – клянётся в любви к нам. Видимо, понимает, что большинство сербов за Россию, и пытается таким образом завоевать их симпатию.

В этом контексте любопытно мнение широко известного в Сербии политолога, доктора философии Миши Джурковича. Он отмечает на страницах влиятельной газеты "Политика", что сербские эксперты уже давно указывают: "Сербия больше не сможет сидеть на нескольких стульях, и ей придется сделать выбор".

Мне кажется, однако, – пишет Джуркович, – что этот процесс уже почти подошёл к концу ещё до возможного начала войны (на Донбассе – прим. авт.). Сербия сделала радикальный и явный полный поворот на Запад в последние полтора года, начиная с Вашингтонского соглашения (между Белградом и Приштиной – прим. авт).

В целом признание Россией ДНР и ЛНР вызвало полемику местной оппозиции с президентом Вучичем. Председатель движения "Освобождение" Младжан Джорджевич осудил заявления президента Сербии. "Россия – дружественная страна, которой Сербия многим обязана, и совершенно непонятно, зачем Вучичу нужны такие заявления", – сказал Джорджевич в интервью сербскому агентству Beta.

Вучич называет проблемой то, что 80 процентов сербских СМИ являются русофильскими. Получается, по словам Вучича, было бы лучше, если бы СМИ были проамериканскими и восхваляли бомбы НАТО, упавшие на наши головы?

– задаётся риторическим вопросом Джорджевич. Он указал, что выступление Вучича было "оправданием перед его западными спонсорами".

Издание "Нова српска политичка мисао" не ограничилось кратким сообщением, но опубликовало подробное изложение выступления президента России. Издание отметило, что в начале своего обращения к народу Путин сказал, что Украина является частью русской истории, а Восточную Украину назвал "древнерусской страной". Аналогично выступила уже упомянутая газета "Политика", выделяя слова Путина о том, что ситуация в Донбассе снова стала критической.

Куба – Остров дружбы без исключений

Из стройного ряда оголтелых западных СМИ, кроме сербской прессы, выделяется также пресса Острова свободы. Печатный орган ЦК Компартии Кубы газета Granma подробно излагает обращение президента Путина к народу России. Президент России, отмечает газета, "подчеркнул, что ситуация в Донбассе критическая, и попросил российский парламент ратифицировать все необходимые документы для признания независимости Донецкой и Луганской республик".

Granma приводит слова русского лидера о том, что киевское правительство постоянно и публично заявляет о своем нежелании выполнять Минские соглашения по урегулированию конфликта, указывая на то, что оно не заинтересовано в мирном решении. Одновременно Granma приводит высказывания министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеса Парильи:

Мы решительно отвергаем пропагандистскую и медийную истерию, которую правительство США развязывает против России. Мы решительно выступаем против расширения НАТО до границ этой братской страны.

"Искра в Донбассе может с помощью Запада и стоящей у него на службе прессы стать спусковым крючком, который приведёт к тому, чего Россия и международное сообщество хотят избежать: к войне", – указывает глава МИД Кубы.

Латинская Америка неоднородна

Кстати, практически вся остальная латиноамериканская пресса полностью копирует и слова, и тональность американских СМИ в освещении событий в Донбассе и вопросе признания Россией ДНР и ЛНР. Например, мексиканская Excélsior пишет, что президент Путин "признал эти территории независимыми, что усугубило напряжённость в связи с военным присутствием там России".

Аргентинские СМИ, пожалуй, придерживаются объективности. Влиятельная газета Clarin пишет: "Москва заявляет, что пока не планирует вводить войска в Донецк и Луганск, но оставляет предупреждение". И продолжает: "Правительство Путина уверяет, что остаётся открытым для дипломатических каналов, хотя и заявляет, что в случае разрыва отношений ситуация обострится". В отдельном комментарии Clarin в довольно комплиментарном духе пишет:

Российское признание сепаратистских территорий Донецка и Луганска – это очередная демонстрация силы президента Владимира Путина в рамках его глобальной стратегии поиска определённых уступок со стороны Запада по украинскому конфликту в целом.

Иными словами, не все СМИ за океаном находятся под пятой США.

Скриншот страницы сайта clarin.com

Результаты чтения

Просмотрев кучу виртуальных страниц западных изданий, невозможно отделаться от чувства, которое замешано одновременно на изумлении и отвращении. Ещё раз понимаешь, что решение о признании ДНР и ЛНР было правильным. Вспоминаются слова нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова после недавней встречи с главой МИД Великобритании Лиз Трасс – "разговор немого с глухим".

Нас не хотят ни слушать, ни понимать, ни тем более идти нам навстречу. И, что самое главное, вся эта пресса, стоящая на службе ультралиберальной глобальной элиты во главе с США, отражает ментальное и духовное состояние этой элиты. Она реально помрачена рассудком. И при этом, как экзальтированная натура, сознательно повышает уровень экзальтации, доводя себя до градуса кипения. Как бы не обожглась.