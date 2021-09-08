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Признание Крыма на встрече Путина и Лукашенко: Кремль ответил на главный вопрос

08 сентября 2021, 16:30  •  50 • Политика
В Кремле высказались о теме Крыма на встрече Путина и Лукашенко. "Это суверенное дело любого государства: желает оно разобраться в сути произошедшего тогда или не желает", - отметил Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о теме признания Крыма на переговорах главы России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. По словам официального представителя Кремля, русский лидер никогда первым не поднимает данную тему.
Песков пояснил, что глава государства считает вопрос признания Крыма внутренним делом каждой отдельной страны. Поэтому на переговорах с другими лидерами Путин не ставит этот вопрос, если его не поднимает собеседник.
Это суверенное дело любого государства: желает оно разобраться в сути произошедшего тогда или не желает,
- сказал Песков на пресс-конференции.
Тема признания Крыма всплыла в связи с переговорами глав России и Белоруссии, которые назначены на четверг, 9 сентября. Стоит отметить, что ровно за месяц до этого Лукашенко высказался о признании Крыма. Он заявил, что Киев признает полуостров, если это сделают все "российские олигархи".

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