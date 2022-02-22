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Признание Донбасса поддержал немецкий депутат: "Я услышал в речи Путина факты"

22 февраля 2022, 17:30  •  641 • Политика
Признание Донбасса поддержал немецкий политик и до 2021 года депутат бундестага Вальдемар Гердт. Он указал на то, что почти все западные лидеры и СМИ предпочли не заметить: "Я услышал в речи Путина факты".
Западные СМИ и политические деятели стройным хором осудили решение президента России Владимира Путина о признании суверенитета ДНР и ЛНР, заметила ведущая Царьграда Елена Афонина в эфире спецвыпуска "Первого русского", приуроченного к этому историческому событию.
Она обсудила новую волну истерии на этом фоне с депутатом немецкого бундестага Вальдемаром Гердтом. Тот подчеркнул, что такая оценка действий Москвы оказалась вполне ожидаемой - Запад не изменяет своей привычной, набившей оскомину риторике в отношении России.
Так, Путина снова называют "агрессором", уверяют, что он якобы нарушил всевозможные международные договорённости и так далее.
Но при этом ни одно издание, ни один чиновник из США или ЕС не признал, что озабоченность Москвы по поводу судьбы Донбасса, безусловно, "имеет право быть", отметил собеседник Царьграда.
То есть со стороны Запада мы слышим исключительно пропаганду, включающую призыв укреплять НАТО против Москвы. Немецкий парламентарий нашёл показательным и тот факт, что ни один американский и европейский телеканал не решился запустить трансляцию обращения президента России:
Факты - вещь упрямая. Интерпретировать факты можно по-разному, но факт остаётся фактом. Я услышал в речи Путина очень много исторических фактов без какой-либо интерпретации. Интерпретации появились у западных СМИ, которые развернули итог его слов совсем в другую сторону: якобы Владимир Владимирович предупредил все республики бывшего СССР, что он будет их донимать и прочее. Это такое перевёрнутое освещение фактов, как кривое зеркало.

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