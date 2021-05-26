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Признание Байденом и Макроном неэффективности санкций оценил Володин

26 мая 2021, 15:20  •  100 • Политика
Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Запад приходит к пониманию, на каких условиях можно строить международные отношения
Западные лидеры начинают сознавать свои ошибки. Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон примерно в одно время заявили о том, что санкции против России оказались неэффективны и контрпродуктивны. На это обратил внимание спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его мнению, подобные заявления в 2015 году, через год после введения антироссийских санкций, воспринимались бы совершенно иначе, чем сейчас, когда санкционному курсу Запада исполнилось семь лет. За это время Россия смогла мобилизоваться, пережить экономическую блокаду, решить вопросы импортозамещения. В этом большую роль сыграл лично президент Владимир Путин, уверен спикер.
"В непростой для страны ситуации Путин был и остается преимуществом России. Ему удалось сплотить общество, преодолеть вызовы, сделать все для того, чтобы страна выстояла и развивалась",
– отметил Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. Про многие западные страны, кстати, этого нельзя сказать. Напротив, в США наблюдается серьезнейший раскол общества, протестующих после выборов граждан признают внутренними террористами. Во Франции тоже постоянные манифестации, которые правоохранители жестоко разгоняют. Экономика на фоне пандемии падает.
"Вполне логично на этом фоне выглядят сделанные заявления о контрпродуктивности и неэффективности санкционной политики в отношении России",
– полагает Володин. Он допустил, что "прозрение" может оказаться временным. Но нельзя исключать, что Запад наконец-то начал понимать, что в международных отношениях нужно руководствоваться принципами, которые ведут к миру и прогрессу, а не разрушению. Насколько серьезны эти намерения, покажет время, резюмировал Володин. Главное, что Россия за семь лет под санкциями стала более сильным и независимым государством, и это уже начали понимать за рубежом.

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