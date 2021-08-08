Признание американского антипрививочника используют для агитации в пользу вакцинации. Радиоведущий из США Дик Фаррел, активно выступавший против прививок от COVID-19, умер из-за коронавируса. Многие СМИ начали активно тиражировать эту трагедию со злорадным посылом.

Радиоведущий из США Дик Фаррел, активно выступавший против прививок от COVID-19, умер из-за коронавируса, передал канал WPTV.

Примечательно, что незадолго до своей кончины журналист отказался от прежних убеждений и посоветовал близким всё же пройти вакцинацию.

В одном из эфиров Фаррел назвал главного инфекциониста США Энтони Фаучи "лжецом", а все профилактические препараты против COVID-19, согласно его прошлому мнению, являлись результатом "мошенничества".

Однако несколько недель назад радиоведущий и сам слёг с коронавирусом и был госпитализирован. В больнице он пересмотрел свои взгляды.

Многие СМИ начали активно тиражировать эту трагедию со злорадным посылом в духе - "одумался, когда было поздно". Таким образом, это горе фактически превратилось в инструмент агитации в пользу вакцинации.