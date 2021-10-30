Признание — золото: к чему Владимир Путин призвал коллег по G20

Россия призывает страны «двадцатки» к скорейшему признанию сертификатов вакцинации и кооперации по ситуации на энергетических рынках. С такими тезисами президент России Владимир Путин выступил 30 октября на заседании саммита G20 «Мировая экономика и глобальное здравоохранение» в онлайн-режиме. А глава МИД РФ Сергей Лавров, прибывший в Рим лично, первый день саммита посвятил двусторонним переговорам с представителями ВОЗ, ООН, коллегами из Китая, Турции и Франции. По словам вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, ожидать каких-то прорывных решений от G20 не стоит.

«Красная зона»

Рим основательно подготовился к приему высокопоставленных гостей. Воздушное пространство над итальянской столицей стало безлетным на дни саммита. На земле режим «красной зоны» был введен в радиусе 10 кв. м от места проведения мероприятия — конгресс-центра района EUR «Облако». Как заметил корреспондент «Известий», пропускают сюда лишь тех, кто работает в этом квартале, либо местных жителей. Так что экоактивистов, собравшихся с утра 30 октября заявить о катастрофе в сфере климата, оставили без шансов докричаться до сильных мира сего. Протестующие пошли иным путем — устроили сидячую забастовку на дороге, ведущей к конгресс-центру, таким образом парализовав на некоторое время движение транспорта.

Лидеры стран «двадцатки» не собирались с 2019 года, поэтому это было долгожданное мероприятие — одно из важнейших в политическом календаре мира. Но и сегодня саммит частично прошел онлайн: главы России и Китая выступили по видеосвязи. Москву в Риме представляют профильные министры: министр финансов Антон Силуанов прибыл в Италию утром 30 октября, Сергей Лавров приземлился аккурат после речи лидера России.

Доверие надо заслужить

На открытии саммита с речью выступил итальянский премьер Марио Драги. Он призвал восстановить дух G20, на основе которого группа была образована. При этом перед государствами стоит серьезная задача (ведь период пандемии до сих пор не окончен) — справедливое распределение вакцин. Так, в развитых странах уровень вакцинации — около 70%, а в развивающихся — не более 3%. Подобные различия «морально неприемлемы и подрывают восстановление мировой экономики», подчеркнул Драги.

Тема несправедливости поднималась во всех выступлениях. Накануне саммита Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что основной задачей встречи G20 в Риме станет восстановление доверия между государствами. Оно, по мнению генсека ООН, было утрачено именно из-за несправедливости.

Об этом говорил и Владимир Путин в своей речи на заседании «Мировая экономика и глобальное здравоохранение», в том числе имея в виду и неравный доступ к вакцинам. Из-за недобросовестной конкуренции «Спутник V» до сих пор не прошел регистрацию ВОЗ и EMA. Хотя Россия была первой в мире страной, которая изобрела вакцину от коронавируса.

«Несмотря на решения «группы двадцати», доступ к вакцинам и иным жизненно важным ресурсам по-прежнему не могут получить все нуждающиеся страны. Это происходит в том числе из-за недобросовестной, я считаю, конкуренции, протекционизма, из-за неготовности ряда государств, в том числе и государств «двадцатки», к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов», — добавил президент России.

Он также призвал к ускорению процесса преквалификации новых вакцин и препаратов. Таким образом быстрее восстановится пострадавшая туристическая отрасль, деловые поездки. Необходимо «в кратчайшие сроки решить вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов», подчеркнул Владимир Путин.

Еще одна тема, которая вытекала из дефицита доверия в мире, — недавний энергетический кризис. По словам президента РФ, «устойчивость глобальных энергетических рынков напрямую зависит от ответственных действий всех его участников — как производителей, так и потребителей — на основе учета долговременных интересов каждой из сторон».

По словам вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, недавнее заявление президента России о намерении «Газпрома» пополнить свои запасы в европейских хранилищах временно успокоило страсти в ЕС, заодно немного остудив и попытки обвинить именно РФ в энергетических проблемах Старого Света.

«Однако без признания собственной недальновидности и ошибок у лидеров государств Европы не получится найти верные сценарии выхода из сложившейся ситуации», — подытожил сенатор.

Владимир Путин также рассказал о бюджетном дефиците в развитых экономиках. Причем 40% этого дефицита всех стран «двадцатки» за 2020–2021 годы приходятся на США.

«Говорю об этом потому, что мы все прекрасно понимаем: от положения этой экономики зависит вся мировая», — добавил Владимир Путин.

При этом в России на фоне принятых правительством мер по поддержке населения, бизнеса, отрасли здравоохранения дефицит бюджета увеличился до 4% ВВП, что «позволило нам в том числе добиться восстановления рынка труда», отметил российский президент. Уже в 2021 году бюджет ожидается профицитным.

Выступление американского лидера Джо Байдена, который уже успел провести личные переговоры с Марио Драги и папой Франциском, было запланировано под самый конец заседания.

Личные встречи

Кортеж Сергея Лаврова сразу после приземления под присмотром вертолета, обеспечивающего его безопасность, помчался на переговоры с главой МИД Китая Ван И.

Глава МИД РФ заметил, что контакты проходят очень интенсивно.

«Это отражает качественно беспрецедентный уровень отношений РФ и КНР. Задачи, которые ставят перед нами наши лидеры, выполняются на всех уровнях власти и находят отражение, позитивный отклик в гражданском обществе», — добавил Сергей Лавров.

Следующим в череде собеседников министра значились генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, исполнительный директор Всемирной продовольственной организации ООН Дэвид Бизли, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

По словам Константина Косачева, никто не ожидает прорывных решений от саммита G20.

«По многим из важнейших тем лидирующим державам пока особо нечего предъявить миру: год назад лидеры «большой двадцатки» обещали помочь бедным странам получить вакцины, однако фактически разрыв в «вооруженности» государств против вируса не уменьшился. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш прямо указал на то, что именно вакцинное неравенство позволяет штаммам необузданно распространяться, обрекая мир на миллионы смертей и продлевая экономический спад, который может стоить триллионы долларов. Неслучайно в преддверии саммита лидеры самых развитых государств мира начинают лихорадочно отчитываться об объемах своей помощи развивающимся странам, но звучит это не очень убедительно», — отметил Константин Косачев.

31 октября на полях саммита снова ожидается выступление Владимира Путина с экрана, а Сергей Лавров поучаствует в заседаниях G20.

Татьяна Байкова, Рим