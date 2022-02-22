Признание — сила: что изменит поддержка Москвой независимости Донбасса

Россия признает независимость Луганской и Донецкой народных республик. Соответствующие указы к вечеру 21 февраля подписал Владимир Путин. В этот же день в присутствии руководителей республик президент подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и помощи. Ранее члены Совбеза России на внеочередном заседании единогласно выступили за признание независимости самопровозглашенных ЛНР и ДНР. В ответ на это западные страны могут усилить давление на Москву, сообщили «Известиям» в Сенате Франции. На Украине, как выяснили «Известия» в Раде, выступают за полный разрыв дипотношений с Россией. Однако, по словам главы кабмина Михаила Мишустина, в правительстве уже не первый месяц готовятся к возможным негативным последствиям этого решения. Уже 22 февраля оно будет ратифицировано парламентом: по нашей информации, указ будет поддержан.

«Что мы будем делать дальше?»

В последние дни в Донбассе началось резкое обострение военной ситуации, что привело к эвакуации населения в Россию. По данным ФСБ, границу РФ пересекли уже более 68 тыс. человек. Их располагают в пунктах временного размещения, а оттуда распределяют по всей стране. Каждый прибывший может получить по 10 тыс. рублей.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. В этот же день президент обсудил вопрос на внеочередном заседании Совбеза.

— В конечном итоге мы должны с вами решить, что мы дальше будем делать и как мы должны поступать, исходя из той ситуации, которая складывается на сегодняшний день, и исходя из наших оценок ее развития, — обратился Владимир Путин к членам совета.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Сначала президент выслушал, как проходят переговоры о нормализации ситуации в Донбассе. По словам и главы МИД Сергея Лаврова, и замглавы администрации президента РФ, официального представителя Москвы на встречах советников «нормандского формата» Дмитрия Козака, дипломатические пути решения конфликта не работают. Как заявил Сергей Лавров, Запад всячески старается обойти принцип неделимости безопасности и насмерть стоит в вопросе политики открытых дверей НАТО. Происходящие на востоке Украины события, по его мнению, можно расценивать не только в качестве геноцида, но и атаки на все русское. По словам Дмитрия Козака, переговорный процесс по выполнению Минских соглашений находится на нулевой отметке с 2015 года.

— Сегодня стало совершенно очевидно, что ни Украине, ни ее западным союзникам Донбасс абсолютно не нужен на любых условиях. Делается все, для того чтобы заморозить этот конфликт, — признал замглавы администрации президента.

При этом обострение угрожает безопасности не только Донбасса, но и России, отметили представители силового блока. Пограничники совместно с Минобороны России уничтожили две диверсионные группы украинских военных на границе, а один из ее членов захвачен в плен, сообщил директор ФСБ Александр Бортников. Также, по его данным, на российскую территорию попадали снаряды ВСУ, прежде всего — в Ростовской области. В Минобороны считают, что Киев готовится решить донбасский вопрос военными методами.

— В целом ситуация крайне напряженная. С 14 февраля наблюдаем активную фазу училищ по приведению [войск] фактически в самую верхнюю часть из всех ступеней боевой готовности. Это говорит о том, что готовятся либо большие серьезные провокации, либо силовой вариант решения вопроса по Донбассу как минимум, — рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу.

Ситуация в Донбассе не будет улучшаться, поэтому требуется признание республик, считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, в ответ на такое решение на Россию будут оказывать запредельное давление, но в Москве знают, как на него ответить. Это подтвердил Михаил Мишустин. Как оказалось, в правительстве много месяцев готовятся к последствиям такого шага.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Владимир Владимирович, мы просим рассмотреть обращение Государственной думы и признать Донецкую и Луганскую народные республики, — обратился к президенту спикер нижней палаты Вячеслав Володин, отметив, что решение это — совершенно не спонтанное.

Откладывать это решение нельзя даже несмотря на возможные санкции, подтвердила и спикер СФ Валентина Матвиенко. Глава МВД Владимир Колокольцев, в свою очередь, призвал признать независимость республик в границах «до оккупации Украиной». Руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин выступил с неожиданным предложением включить ДНР и ЛНР в состав России. Однако президент поправил его, напомнив, что такого вопроса в повестке нет.

В конце заседания члены Совбеза единогласно выступили за признание ДНР и ЛНР.

«Уже давно назревшее решение»

После небольшого перерыва президент обратился к россиянам. Примерно за 40 минут он вспомнил обо всем, что связывало Россию и некогда братскую ей Украину на протяжении многих лет. Активно переписывать историю и отдаляться киевские власти начали после госпереворота.

— Современная Украина целиком и полностью была создана Россией, — напомнил глава государства. — Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года, причём Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом – за счёт отделения, отторжения от неё части её собственных исторических территорий. У миллионов людей, которые там проживали, конечно, никто ни о чём не спрашивал.

В своем выступлении Владимир Путин обратил внимание на сегодняшние главные опасения Москвы в отношении соседа. Например, не стоит игнорировать недавние заявления Украины о возможности появления ядерного оружия на территории соседней страны, считает президент.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Также Киев может вступить в НАТО даже при наличии вооруженного конфликта с Донбассом — такие заверения сделали в руководстве альянса. Даже если подобного не случится в ближайшие годы, это не означает, что этого не произойдет никогда, отметил глава государства. Пока такая угроза существует, Россия будет предпринимать все меры для защиты своей безопасности.

— Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики, — заявил российский лидер.

Завершая свою речь, Владимир Путин обратился к украинскому руководству.

— От тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима, — подчеркнул президент.

После этого были подписаны указы о признании республик. С руководителями ДНР и ЛНР глава РФ также подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и помощи.

Обе палаты российского парламента закрепят решение президента о признании ЛНР и ДНР на заседании во вторник, 22 февраля, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. В КПРФ, «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России — За правду» заявили «Известиям», что готовы поддержать указ.

Во фракции «Новые люди», единственной не голосовавшей за обращение к президенту по ДНР и ЛНР, сообщили, что объявят свое решение на следующий день, перед заседанием Госдумы, которая также будет ратифицировать документы о признании.

— Безусловно, мы это решение поддержим, так как были инициаторами его принятия, — сказал глава пресс-службы КПРФ, депутат ГД Александр Ющенко.

Первый зампред фракции «Справедливой России — За правду» Олег Нилов считает, что признание РФ ДНР и ЛНР поможет остановить войну.

— Мы также были в числе тех, кто инициировал принятие такого решения, поэтому, конечно, мы его поддержим. Надеюсь, что это поменяет ситуацию в Донбассе, а западные партнеры услышат предложения России и по гарантии безопасности, и по не расширению НАТО, — пояснил он «Известиям».

С этим мнением согласен и зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев.

— Это историческое решение. Сегодня Владимир Путин дал ответ всем: и Украине, и коллективному Западу. Это предотвращает большую войну и большие потери мирных людей, — заявил «Известиям» единоросс.

Защита любой ценой

Единственной возможностью мирного урегулирования было выполнение Минских соглашений, однако Киев отказывался от этого много лет, напомнил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. После признания при необходимости Россия сможет защищать республики не только дипломатическими способами.

— За этим решением последует, я уверен, ввод войск на территории уже признанных республик. Будут подписаны договоры, а атаки по этим территориям будут уже атаками на российские Вооруженные Силы. Это единственная возможность защитить граждан этих республик, — заявил политик.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Такой точки зрения придерживаются и в верхней палате. Признание дает основания России в будущем помочь республикам, в случае нападения — даже военными силами, отметил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Кроме того, после поддержки РФ местные власти могут потребовать от Киева возвращения своих земель.

— ДНР и ЛНР образовались на тех территориях, где они имеют сейчас свою власть. А ведь территории Донецка и Луганска больше, просто часть осталась за Украиной. Поэтому Донецк и Луганск, если станут независимыми, могут потребовать от Украины освободить оккупированные территории, которые занимают ВСУ Украины, — подчеркнул сенатор.

Разрыв отношений

Тем временем, как сообщил спецкор «Известий» Сергей Прудников, в Донбассе весь день продолжались сильнейшие обстрелы, из-за которых «земля ходит ходуном». Эвакуация людей в Россию продолжается. Места для распределения людей в Ростовской области закончились, и о готовности принять беженцев заявили более 40 российских регионов. К примеру, из Таганрога в другие субъекты регулярно отправляются поезда; расписания нет — отправление происходит, как только полностью заполняются все вагоны. Поезда едут без остановок, напрямую в такие города, как Белгород и Пенза.

По данным штаба территориальной обороны ЛНР, из одной только луганской части за последние дни эвакуировали 45 тыс. человек; в 99 пунктах временного размещения (ПВР) находятся порядка 6 тыс. К утру 21 февраля выплаты в 10 тыс. рублей получили четверть из тех, кто подал заявление, — чуть больше тысячи человек. Как сообщило правительство Ростовской области, детей из числа беженцев зачислят в местные школы.

По мнению украинского политика, экс-депутата Верховной рады Евгения Балицкого, нынешние события вызваны восьмилетним «молчанием постмайданных властей» и их нежеланием выполнять Минские соглашения.

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

— К сожалению, это логично. Процесс завис на восемь лет — больше, чем шла Вторая мировая война. Если Минск-3 не выполняется, что можно вообще говорить, какие претензии предъявлять, если гибнут люди? Есть блокада Донбасса, а диалога нет. Почему за восемь лет не ратифицировали Минск? Трудно было провести выборы? Почему не провести амнистию, если все равно придется это делать? Нынешние власти не хотят разговаривать компромиссно, не хотят реализовывать Минские соглашения. С интересами своих граждан надо считаться, в том числе своих граждан на неподконтрольных территориях. И не посредством 22 калибра, а политико-дипломатическими методами. И с соседями надо считаться, с их интересами. Но мы за восемь лет этого не увидели, — сказал «Известиям» Евгений Балицкий.

По его мнению, признание ДНР и ЛНР приведет к очередному витку эскалации в отношениях между Россией и Украиной и, возможно, военному.



— А главной проигравшей стороной всей ситуации окажется украинский народ. Надеюсь, Украине и России хватит мудрости все-таки урегулировать это политико-дипломатическими средствами, — подытожил политик.

С таким прогнозом согласны в Раде. Признание республик может привести к разрыву дипотношений России и Украины.

— Это новый акт агрессии со стороны России против Украины. Донбасс — украинская территория, и это фактически отторжение части украинской территории, — заявил «Известиям» депутат Верховной рады Украины от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. — Самое главное — это санкции против Российской Федерации, экономические санкции со стороны всего цивилизованного мира, потому что речь идет о нарушении международного права. Вопрос о разрыве дипотношений тоже можно ставить, и я считаю, что их нужно разрывать.

На языке санкций

В тот же день Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщив о намерении признать республики. Собеседников разочаровало такое развитие ситуации, однако они выразили готовность продолжить контакты, сообщили в Кремле. Западные государства — в первую очередь, страны-гаранты Минских соглашений — считают признание самопровозглашенных республик ошибочным решением, подчеркнули во Франции.

— На мой взгляд, одобренный российским парламентом призыв признать независимость самопровозглашенных республик — это опасное решение, поскольку означает отказ от пункта Минских соглашений о том, что Украина должна предоставить Донбассу особый статус, — сказал «Известиям» вице-председатель Сената Франции (верхняя палата парламента), замглавы комиссии по международным делам, обороне и вопросам вооруженных сил и комиссии по европейским делам Пьер Лоран. — Отказ Украины сделать это и признание Россией независимости Донбасса может еще больше разжечь пожар войны. Поэтому я считаю, что единственный вариант — это международное давление для того, чтобы достичь согласия по выполнению Минских соглашений.

Возврат к переговорам, которые сейчас крайне затруднены, — единственный путь к разрешению затянувшегося кризиса, резюмировал сенатор. В оппозиционных кругах Германии все еще надеются на диалог. Как заявил «Известиям» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте, решение приведет к словесным перепалкам, но переговоры продолжатся.

В Совфеде предупредили, что при санкционной политике Россия будет отвечать зеркально. У Москвы, по мнению сенаторов, есть рычаги давления на западные страны.

— Когда они нам полностью перекроют кислород, как они хотят, мы же тоже можем. Танкеры с жидким газом надо еще доставить через Атлантику в Европу. Это тоже непростой путь. Мы тоже можем отвечать такими же хамскими методами, как и они. Но думаю, до этого не дойдет. Надо спокойно к этому относится, ведь если б они (Запад. — «Известия») могли бы нас задушить, они бы давно нас задушили. Не получается, — сказал «Известиям» Владимир Джабаров.

В ответ на признание Запад «пошумит, а потом потихонечку успокоится», считает политик.

Вскоре после решения Владимира Путина, Владимир Зеленский провел получасовые переговоры с президентом США Джо Байденом. На момент сдачи материала их содержание не известно.

Над материалом работали: Любовь Лежнева, Максим Ходыкин, Наталья Башлыкова, Наталия Портякова, Екатерина Постникова, Мария Васильева