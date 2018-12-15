Признание – было частью стратегии: Отец Бутиной объяснил замысел адвокатов дочери

Отец задержанной в США Марии Бутиной пояснил, что признание вины было стратегией адвокатов дочери. По его словам, само признание можно назвать достаточно условным, особенно в той части, как это интерпретирует американская сторона, якобы США нанесен ущерб.

Валерий Бутин объяснил, что его дочь, задержанная в США Мария Бутина, признала вину, послушавшись своих адвокатов. Он пояснил, что у Марии не было желания навредить Соединенным Штатам, она лишь хотела наладить контакт.

При этом, подчеркнул отец, признание вины, о котором писали в СМИ, было весьма условным., особенно в той части, что США якобы был причинен некий ущерб, сообщает Utro.ru.

Так, заметил Валерий Бутин, данное признание было частью реализованной адвокатами дочери стратегии.

Защитники выстроили стратегию, по которой сделка со следствием – правильное решение, передает "Комсомольская правда" слова отца.

"Сейчас до сих пор остаются опасения за судьбу Маши. А решение единолично будет принимать судья. Мы же не можем сейчас знать, какое оно будет", - заявил отец гражданки РФ.

Ранее на слушаниях в американским суде Мария Бутина заявила, что признала вину добровольно.

Девушку арестовали в Вашингтоне еще летом, обвинив в "шпионаже" и нанесении ущерба интересам США.