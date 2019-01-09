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Признан виновным в госизмене: Экс-чиновника Севастополя осудили за сотрудничество с Россией

09 января 2019, 04:09  •  56 • Политика
Бывший заместитель мэра Севастополя Олег Кизименко, отказавшийся после референдума о присоединении Крыма к России покидать свой пост, признан киевским судом виновным в госизмене и сотрудничестве с российскими властями.
Суд Киева вынес обвинительный приговор экс-заместителю главы Севастополя Олегу Кизименко, сообщает информагентство "Политика Сегодня". Суд посчитал Кизименко виновным в госизмене и сотрудничестве с Россией и приговорил его к пяти годам условного заключения.
Согласно материалам суда, Олег Кизименко "совершил умышленные действия с целью изменения государственной границы Украины", отказавшись в 2014 году покидать свой пост и начав сотрудничество с правительством России. Экс-заммэра обвиняется в организации российских органов власти в Крыму.
Кизименко полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, поэтому суд отпустил его на свободу сразу после оглашения приговора.

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