Признан виновным в госизмене: Экс-чиновника Севастополя осудили за сотрудничество с Россией

Бывший заместитель мэра Севастополя Олег Кизименко, отказавшийся после референдума о присоединении Крыма к России покидать свой пост, признан киевским судом виновным в госизмене и сотрудничестве с российскими властями.

Суд Киева вынес обвинительный приговор экс-заместителю главы Севастополя Олегу Кизименко, сообщает информагентство "Политика Сегодня". Суд посчитал Кизименко виновным в госизмене и сотрудничестве с Россией и приговорил его к пяти годам условного заключения.

Согласно материалам суда, Олег Кизименко "совершил умышленные действия с целью изменения государственной границы Украины", отказавшись в 2014 году покидать свой пост и начав сотрудничество с правительством России. Экс-заммэра обвиняется в организации российских органов власти в Крыму.

Кизименко полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, поэтому суд отпустил его на свободу сразу после оглашения приговора.