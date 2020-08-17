Признали экстремистским: Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

Верховный суд РФ признал экстремистским движение АУЕ* и запретил в России его деятельность. Ранее соответствующее исковое заявление подал генеральный прокурор Игорь Краснов. О пагубном воздействии АУЕ на российскую молодёжь правозащитники и эксперты говорят давно. Теперь публичная демонстрация принадлежности к АУЕ может караться административной или уголовной ответственностью.

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.

Ранее источник RT сообщил, что суд удовлетворил административное исковое заявление от имени генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова. Разбирательство проходило в закрытом режиме. Решение может быть обжаловано в течение 14 дней.

О проблеме АУЕ общественники говорят не первый год. Криминальная субкультура проникла во многие, в основном экономически неблагополучные регионы и глубоко укоренилась в молодёжной среде, в том числе и благодаря интернету, где представители АУЕ постоянно ищут новых адептов.

«Движение АУЕ до 2000 года было распространено в тюрьмах, но позже стало популярно в проблемных населённых пунктах отдельных регионов, действуя в школах, интернатах, детских домах и спецучилищах. С 2015-го по 2019 год членами АУЕ были совершены резонансные преступления. Например, в марте 2015 года был бунт в Ангарской воспитательной колонии с участием 137 человек. Организаторами были 15 членов движения АУЕ, — рассказал RT источник в правоохранительных органах. — В феврале 2016 года 16 сторонников АУЕ с железными прутьями напали на полицейский участок с лозунгом «Свободу ворам», чтобы освободить своего товарища».

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С 2017 по 2020 год правоохранительными органами пресечена деятельность 31-й молодёжной группировки, куда входили около 470 человек. Всего на данный момент насчитывается около 34 тыс. активных членов движения АУЕ, из них до 40% — в возрасте от 13 до 17 лет.

В декабре 2016 года на встрече членов Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России с главой государства ответственный секретарь Яна Лантратова рассказала об опасности распространения АУЕ.

«Объезжая учреждения, мы вскрыли еще одну уникальную тему, которая требует немедленного решения. Это криминальная субкультура АУЕ», — рассказывала Лантранова.

По её словам, неформальные главари, которые находятся в местах заключения, связываются через так называемых «смотрящих» с детьми и подростками в социальных учреждениях, вымогая у них деньги и угрозами заставляя совершать преступления. Она подчеркнула, что субкультура широкого распространена в интернете посредством групп в социальных сетях, а её жертвами нередко становятся дети от 11 до 14 лет.

Лантранова заявила президенту, что считает АУЕ «проблемой национальной безопасности», которую необходимо решать комплексно, «во взаимодействии со всеми компетентными силовыми структурами». СПЧ попросил у Владимира Путина помощи в создании межведомственной рабочей группы, «которая вместе с представителями всех правоохранительных органов и правозащитниками более плотно изучит эту проблему».

Президент тогда пообещал помочь в решении этого вопроса.

«Явление очень масштабное»

«К сожалению, явление это очень масштабное. По сути дела, это криминальная субкультура, которая длительное время существовала в колониях. Но в этом бы не было ничего особенного, если бы она существовала только в исправительных учреждениях и среди криминалитета. В криминальном мире свои обычаи, и это объективная данность. Но, к сожалению, в начале 1990-х это движение выплеснулось за пределы колоний и стало распространяться среди подростков. Субкультура стала проявляться в интернатах, детских домах и даже в обычных школах. Даже среди младших классов», — рассказывает RT экс-глава СПЧ, руководитель кафедры ЮНЕСКО Высшей школы экономики Михаил Федотов.

Он отметил, что из-за подпольного характера движения его довольно трудно выявлять.



«Как и отследить, когда и в каком порядке эта структура «захватывала» регионы страны. Мы впервые обнаружили это АУЕ в Забайкальском крае. А когда мы написали на этот счёт письмо в Совет безопасности, а Совет безопасности переадресовал письмо в Генрокуратуру, оттуда нам позвонили и спросили: «Это вы о чём?» Там об этом и не слышали никогда», — вспоминает Федотов.

По его словам, в Забайкалье очень много колоний, и заключённые старались наладить связь с внешним миром.

«Они выходили на школьников и вербовали молодое поколение под будущие уголовные кадры, такая молодёжная программа криминалитета», — говорит экс-глава СПЧ.

Именно этому, по его словам, государство должно развивать молодёжные программы, чтобы уберечь детей от этого пагубного влияния.

Федотов вспоминает об инспекции детдомов в Забайкалье, где укоренилась эта субкультура.

«Мы приехали в Забайкалье, чтобы проверить жалобы, которые поступали к нам от местных волонтёров. Пришли сначала в один детский дом, потом в другой детский дом. И поняли, что там творится. Там действительно хозяйничал уголовный мир. Там были свои «опущенные», в школах ежемесячно собирали деньги в пользу колоний. Работают оба родителя — сумма одна. В семье один кормилец — другая. Если не заплатишь — ты становишься должником. А откуда взять деньги, если их нет? Иди и укради! Вот оно — вовлечение детей в профессиональный преступный мир. Отсюда и всплеск детских самоубийств в том числе», — вспоминает Федотов.

Собеседник RT также отметил большую негативную роль СМИ и телевидения в романтизации воровского мира.

«Сколько фильмов про «крутых ребят» — «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург». Авторы этих фильмов не собирались романтизировать криминалитет, но последствия именно таковы. И я очень надеюсь, что решение Верховного суда здесь даст дополнительные стимулы для того, чтобы наши правоохранительные органы активнее с АУЕ боролись, — считает Федотов. — Борьба с АУЕ должна быть общей, здесь нельзя ставить ведомственные барьеры. Здесь свои роли и у Министерства просвещения, и у ФСИН, и у МВД. Прежде всего — работа с молодёжью. В колониях ребят пытаются отвлечь, перепрограммировать. И у кого-то получается отойти от криминальной тематики, а у кого-то нет».

Директор Горнозаводской специальной общеобразовательной школы закрытого типа (Ставропольский край) Степан Любенко на практике столкнулся с последователями АУЕ.

«Незадолго до того, как я в 2014 году устроился в школу, это самое АУЕ там процветало. Воспитанники устраивали бунты, побои, беспорядки, вплоть до доведения до суицида. АУЕ — это действительно террористическая организация. Это спрут, который опутал собой всю страну, и очень страшно, когда дети 10—15 лет в это вовлечены. За школу тогда отвечали свои «смотрящие», и связь с окрестными колониями, в том числе со Ставропольским централом, была налаженной и регулярной. Ребят координировали из-за решётки — когда какой бунт устроить, например», — рассказал он RT.

РИА Новости

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По его словам, спецшкола на момент его прихода представляла собой фактически колонию для малолетних преступников.

«Мне пришлось возить их на своеобразную экскурсию в реальную колонию, чтобы они посмотрели, как в действительности живут там их сверстники, и поняли, что их может ждать. Приходилось беседовать со «смотрящими», чтобы они были на моей стороне, отбирать педагогов для работы с местными воспитанниками. Потому что у нас иногда подростку лет 14, а у него нет толком образования, не умеет читать или писать. Сотрудничал со всем местным силовым блоком, чтобы разорвать связь школы с колониями. Ну, и надо показывать на собственном примере, мотивировать, прививать ребятам любовь к спорту, учёбе, даже музыке. Показывать им, что есть альтернатива в жизни», — отметил Любенко.

Адвокат Дмитрий Аграновский заявил РИА «Новости», что открытых приверженцев движения АУЕ теперь можно будет привлекать к административной и уголовной ответственности.

Он отметил, что решение суда носит более декларативный характер, так как АУЕ не зарегистрирована именно как организация — «это как запрещать сходку Коза ностра».

«Однако если человек будет открыто демонстрировать символику или заявлять о своей причастности в АУЕ, то его могут привлечь к административной и даже уголовной ответственности. Но необходимо, чтобы человек открыто об этом заявлял», — сказал адвокат.

«Арестантское уголовное единство» (АУЕ, «Арестантский уклад един», А.У.Е.) — движение признано экстремистским по решению Верховного суда РФ от 17.08.2020.