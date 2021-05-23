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Признали даже в США: русский Ту-95МС превосходит американца во всём

23 мая 2021, 14:55  •  100 • Политика
Американский военный эксперт Питер Сучиу вынужден был признать, что русский бомбардировщик Ту-95МС превосходит американский аналог по всем пунктам. И это при том, что эта модель состоит на вооружении русских ВВС уже 60 лет.
Несмотря на то, что с виду русские военные самолёты кажутся устаревшими, они превосходят свои аналоги из США. Об этом пишет издание 19fortyfive со ссылкой на мнение военного специалиста Питера Сучиу.
Эксперт оценил возможности стратегического бомбардировщика Ту-95МС: по его словам, эта машина, способная переносить новейшие крылатые ракеты Х-101, позволяет Ту-95МС оставаться одним из главных компонентов авиационной составляющей ядерной мощи России.
Ту-95 - единственный в мире винтовой бомбардировщик, до сих пор находящийся на вооружении, напоминает Сучиу. Правда, с 1981 года русские занимаются перепроизводством этой модели, а потому бомбардировщик Ту-95МС, по сути, новее своих американских "коллег".

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