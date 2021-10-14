«Признал вину»: суд арестовал открывшего стрельбу в Пермском госуниверситете

Дзержинский районный суд Перми арестовал на два месяца Тимура Бекмансурова, открывшего 20 сентября стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Как сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, молодой человек полностью признал вину. Жертвами атаки на учебное заведение стали шесть человек, более 40 получили травмы различной степени тяжести.

Дзержинский районный суд Перми арестовал на два месяца Тимура Бекмансурова, открывшего 20 сентября стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

«Суд избрал меру пресечения в виде двух месяцев, до 13 декабря», — сообщает РИА Новости.

Меру пресечения избирали на выездном заседании в больнице. Как сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, молодой человек полностью признал вину. По его словам, состояние здоровья нападавшего уже позволяет проводить с ним следственные действия.

В краевом Минздраве агентству сообщили, что состояние обвиняемого улучшилось и оценивается как средней степени тяжести.

В отношении Бекмансурова было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Накануне ему было предъявлено обвинение.

Также сообщается, что молодого человека выкатили из больницы в кресле и увезли на машине конвойной службы управления МВД по Перми. Его сопровождали несколько сотрудников полиции и ОМОНа.

Напомним, утром 20 сентября 18-летний студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании пермского госуниверситета. Жертвами атаки стали шесть человек в возрасте от 18 до 66 лет, более 40 человек получили травмы различной степени тяжести.

Напавшего смог обезвредить инспектор ДПС ГИБДД УМВД по Перми младший лейтенант полиции Константин Калинин. В это время его коллега лейтенант полиции Владимир Макаров организовывал эвакуацию людей из здания учебного заведения. При задержании преступник оказал сопротивление и был ранен.

«Я побежал к главному входу... забежал в здание на первый этаж, увидел, как вооружённый молодой человек спускается по лестнице. Крикнул ему: «Бросай!» Он направил оружие на меня и произвёл выстрел, после чего я применил огнестрельное оружие. Молодой человек упал. Подбежав к нему, я зафиксировал его движения, убрав ружьё, патроны и нож в сторону. После чего начал оказывать медицинскую помощь», — рассказывал Калинин.

22 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о награждении сотрудников ДПС госнаградами.

Известно, что напавший проходил обучение по программе владения оружием в частном учреждении дополнительного профессионального образования «Олимп». В Росгвардии сообщали, что он владел охотничьим оружием на законных основаниях и приобрёл ружье в мае этого года.

Отец студента Марат Бекмансуров в разговоре с RT отмечал, что шокирован произошедшим, заметив, что в общении сын не высказывал намерений, которые могли бы предупредить о трагедии.

11 октября в краевом Минздраве сообщали, что состояние стрелявшего улучшилось и оценивается как средней степени тяжести. Там добавили, что в московских больницах остаются шестеро пострадавших — двое пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, четверо — также в состоянии средней степени тяжести. Мотивы нападавшего на данный момент неизвестны.

Нападение на школу в Казани

11 мая 2021 года в Казани 19-летний местный житель Ильназ Галявиев напал на городскую гимназию №175. Молодой человек привёл в действие самодельное взрывное устройство при входе в здание школы, а затем открыл стрельбу. В результате трагедии погибли семь детей и две учительницы, более 20 человек пострадали.

Напавшего задержали прибывшие на место силовики, сопротивления он не оказал. 12 мая Советский районный суд Казани арестовал Галявиева на два месяца (в начале июля Басманный суд Москвы продлил арест до 11 октября), свою вину он полностью признал.

По данным СК, Галявиев посещал врачей с жалобами на сильные головные боли. За год до этого ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга.

Стрельба в школе в Москве

30 сентября сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил стрельбу на территории столичной школы на улице Палехской.

Как сообщили в МВД, у ученицы десятого класса школы, расположенной по адресу ул. Палехская, д. 10, произошёл бытовой конфликт с её знакомыми молодыми людьми, о котором она рассказала отцу. Мужчина приехал в школу и в ходе разговора с обидчиками дочери произвёл один выстрел вверх из травматического оружия. В результате инцидента никто не пострадал.

Ещё один инцидент произошёл 13 октября возле школы на Ленинском проспекте в Москве. Молодой человек открыл стрельбу из страйкбольного оружия рядом с учебным заведения.

Как сообщили RT в управлении по развитию государственно-общественного управления и связям с общественностью Департамента образования Москвы, администрация школы после сообщений о стрельбе в этом районе действовала в соответствии с инструкцией: заперла в учебном заведении двери и окна.

Никто из учеников не пострадал. После снятия ограничений школьников отпустили по домам. Мотивы напавшего также неизвестны.