«Признал вину, потому что с похмелья был нервным»: что говорил Ефремов на заседании по делу о смертельном ДТП

В Пресненском суде Москвы состоялось слушание по делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова. Актёр заявил, что «не виноват», а ранее признал вину, так как «был нервным с похмелья». Ефремов добавил, что в день аварии он ездил «искать пиво», и рассказал, что «даже не узнал себя» на записях с места ДТП. В свою очередь, один из свидетелей заявил, что после ДТП Ефремов «вышел из машины со стороны пассажирского сиденья».

Актёр Михаил Ефремов в ходе слушания по уголовному делу о ДТП с одним погибшим заявил, что не помнит, был ли он за рулём в день аварии. Он также добавил, что не понимает, откуда у него в крови нашли следы наркотиков.

«Я с пяти часов ездил, искал пиво. Я помню, что мне нужны были деньги, я искал деньги, пошёл в машину за карточкой. То ли она стояла возле паба, то ли нет, хотя я вроде не на машине был в тот день, я не помню», — приводит его слова РИА Новости.

Ефремов заявил, что, по словам одного из его друзей, артист звонил ему в 12:00 в состоянии алкогольного опьянения. Он также заявил о готовности назвать имя упомянутого друга, если это потребуется для суда.

«Я не очень понимаю, откуда у меня наркотики в крови нашли, были у меня там вечеринки, но я не помню в себе такой тяги, чтобы я это употреблял», — сказал актёр.

Говоря о моменте, когда он признал вину, Ефремов заявил, что был «с похмелья».

«Я вину признал, потому что с похмелья был нервным. На самом деле я не виноват», — сказал артист во время допроса в Пресненском суде.

По словам актёра, когда супруга показала ему записи с места аварии, он «себя даже не узнал».

Напомним, в понедельник, 31 августа, в Пресненском суде Москвы возобновили рассмотрение уголовного дела в отношении Михаила Ефремова. Это первое заседание после того, как в процесс вернулся адвокат актёра Эльман Пашаев. Как заявлял ранее представитель потерпевшей стороны Александр Добровинский, отказ Ефремова от Пашаева и последующее возвращение юриста в процесс было заранее спланированной акцией, направленной на затягивание процесса.

При этом в начале заседания Михаил Ефремов отказался от услуг адвоката по назначению, поскольку в этом процессе его уже защищают Пашаев и Елизавета Шаргородская.

В ходе заседания он также попросил о последнем желании, которое заключается в проведении биологической экспертизы на предмет установления, был ли он за рулём автомобиля.

«В старину последнее желание приговоренного к казни выполняли. Меня к казни проговорили ещё 9 июня. Когда защитники потерпевших стали ходить по федеральным каналам и говорить о моей вине. Я вас прошу выполнить моё последнее желание. Я пьяным никогда не садился за руль, и экспертиза должна помочь узнать правду», — сказал Ефремов.

Добавим, что позицию артиста поддержали свидетели.

По словам свидетеля по имени Андрей Гаев, его друг Александр Кобец «разговаривал с мужчиной, который вышел из машины со стороны пассажирского сиденья».

«Лохматый мужчина, который выглядит так, что напился, а его только что разбудили, вышел и чешет шею. Я потом узнал, что это Ефремов», — сказал мужчина.

Как сообщает ТАСС, ранее Гаев отсидел три года, поскольку был признан виновным по статье 117 УК РФ «Истязание» за избиение своей своей супруги при разводе. Мужчина также был лишён водительских прав за ДТП с автобусом.

20 августа свидетель Александр Кобец, несмотря на имеющиеся проблемы со зрением (он слеп на один глаз), заявил, что со 100%-ной уверенностью может утверждать о том, что «Ефремов сидел на пассажирском сиденье сразу после аварии».

Второй свидетель, выступавший на заседании, по имени Леван Бадасян, в свою очередь, выразил уверенность, что за рулём автомобиля, ставшего виновником аварии, в результате которой погиб Сергей Захаров, находился двухметровый мужчина.

«Я видел, как в машину Jeep Cherokee с номером 808 сел высокий человек в бейсболке. Рост его был около двух метров. Я запомнил номер машины, так как это номер красивый, редкий. Потом я понял из СМИ, что этот автомобиль попал в ДТП, об этом раструбили в СМИ. И я понял, что стал очевидцем автоаварии», — сказал мужчина.

При этом он указал, что ранее не стал давать показания следователю по делу, поскольку не доверяет гособвинению и следствию.

Покинув зал заседания, Бадасян назвал журналистов «самыми натуральными подлецами».

Кроме того, он также рассказал о некой международной группе, сформированной в целях защиты актёра. В частности, готовится письмо в Голливуд.

«Я вступил в международную группу по защите Ефремова, хочу найти правду. Мы сейчас готовим письмо в Голливуд таким же актёрам, чтобы привлечь внимание к этому процессу», — заметил Бадасян.

Ефремов попал в ДТП 8 июня на Смоленской площади, передвигаясь в автомобиле Jeep Grand Cherokee. Машина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с фургоном Lada, которым управлял 57-летний сотрудник компании «Деликатеска.ру» Сергей Захаров. Мужчину со множественными травмами госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, где он скончался через несколько часов. Сам Ефремов не пострадал.

Позже в прокуратуре сообщили, что Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ряд СМИ заявили, что перед ДТП он находился в одном из московских пабов.

После происшествия было открыто два уголовных дела: «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека и совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения», а также «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

13 июня актёр записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи Захарова, заявил о готовности оказать им помощь, назвав данное предложение попыткой искупить вину. Родные погибшего отказались от помощи и заявили, что не принимают извинения артиста.