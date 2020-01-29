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Признал вину: Мэр "родины коронавируса" Уханя решил подать в отставку

29 января 2020, 14:54  •  106 • В мире
Чжоу Сяньван, мэр китайского города Уханя, откуда начал распространяться новый тип коронавируса 2019-nCoV, признал вину перед горожанами и принял решение подать в отставку со своего поста.
Об этом чиновник сообщил в интервью Центральному телевидению Китая, объясняя причины беспрецедентного случая - закрытия такого крупного города, как Ухань.
Столкнувшись с угрозой распространения заболевания, мы взяли и закрыли эту дверь, возможно, тем самым остановив заболевание, но в истории мы, вероятно, оставим дурную славу, - отметил мэр.
Чжоу Сяньван добавил, что "в качестве извинения" за произошедшее готов подать в отставку, "если это поможет сдержать распространение коронавируса".
Решение закрыть Ухань далось городским властям нелегко. Конечно, отметил мэр, власти стараются обеспечить жителей закрытого города всем необходимым - как едой, так и медицинским обслуживанием. При этом Сяньван признал, что некоторые меры далеки от совершенства.
Как рассказывают местные жители, в Ухане отмечается дефицит медицинских масок, а некоторые водители грузовых машин из-за страха подцепить вирус отказываются доставлять грузы в больницы.
Больше сотни жителей России оказались заперты в Китае. Люди не могут покинуть город Ухань и провинцию Убэй, где бушует новый тип коронавируса. Выезд из них временно закрыли, пока не удастся справиться с болезнью. По данным посольства, в этой части Китая остаётся ещё 140 человек, передаёт ТАСС. Причём 75 из них - студенты. Дипломаты заявили, что поддерживают с ними связь и обеспечивают всем, что нужно.
Напомним, эпидемиологи из китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили источник возникновения нового коронавируса. По их словам, он находится на рынке морепродуктов в Ухане.
Из 585 образцов, взятых ими для исследования, 33 показали положительный результат на вирус. Высока вероятность, что нынешняя эпидемия имеет связь с торговлей дикими животными.
Заболело уже примерно 3000 человек. Погибло около 80 пациентов.

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