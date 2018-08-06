«Признал процессуальные нарушения»: почему апелляционный суд сократил срок ареста Вышинского

Апелляционный суд Херсонской области сократил срок содержания под стражей журналиста Кирилла Вышинского на пять дней. Решение принято в связи с тем, что вердикт от 11 июля был вынесен с процессуальным нарушением. При этом суд отклонил апелляцию адвокатов об изменении меры пресечения главе портала «РИА Новости Украина». По словам экспертов, подобного рода ошибки в очередной раз доказывают несостоятельность дела против Вышинского, которого обвиняют в госизмене за журналистскую деятельность.

Апелляционный суд Херсонской области сократил срок ареста главы портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на пять дней — до 8 сентября. По словам адвоката Андрея Доманского, суд отменил предыдущее решение, вынесенное 11 июля, поскольку оно было принято с нарушением.

Тогда Херсонский городской суд продлил срок содержания Вышинского под стражей до 13 сентября, то есть на 65 дней, хотя по закону это число не может превышать 60 дней.

«Суд фактически подтвердил, что были процессуальные нарушения при вынесении следственным судьёй определения о продлении срока содержания. Отменил данное постановление, но тут же удовлетворил ходатайство (обвинения. — RT), поскольку посчитал, что есть все доводы содержать его под стражей. На 60 дней — до 8 сентября», — рассказал РИА Новости Доманский.

Он отметил, что сторона защиты фактически выиграла для Кирилла Вышинского пять дней. Однако апелляцию адвокатов об изменении меры пресечения журналисту, обвиняемому в государственной измене, суд отклонил.

Кроме того, Андрей Доманский рассказал, что в ходе заседания стороне защиты было отказано в удовлетворении ходатайства о перемещении Вышинского из стеклянного бокса к адвокатам. После этого суду был заявлен отвод.

По словам юриста-международника, почётного адвоката России Валерия Ванина, действия украинской стороны в отношении Кирилла Вышинского изначально нелегитимны, поскольку текущие киевские власти «изобрели новый вид уголовной ответственности — это уголовная ответственность за добросовестное исполнение журналистских обязанностей».

«Никто никогда не докажет, что Кирилл Вышинский сделал что-либо кроме того, что добросовестно выполнял свои журналистские обязанности. Это совершенно новое слово в криминальной юриспруденции», — отметил адвокат.

Собеседник RT отметил, что своим последним решением о сокращении срока содержания под стражей суд констатировал факт не только нарушений по существу, но и формальных нарушений.

«Даже процессуально Кирилла Вышинского не могут правильно привлечь к уголовной ответственности и делают это с элементарными юридическими ошибками с точки зрения уголовно-процессуального кодекса Украины», — добавил юрист.

«К сожалению, эта ошибка, с одной стороны, показывает юридическую безграмотность по привлечению Кирилла Вышинского к уголовной ответственности, а с другой — настойчивость украинских властей в достижении своих не вполне, скажем прямо, благовидных целей», — подчеркнул Ванин.

Подтверждением этому, отметил он, служит тот факт, что руководителя портала «РИА Новости Украина» привлекают к ответственности по статье, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Кирилл Вышинский в суде

РИА Новости

«Абсолютно вопиющий случай»

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с RT подчеркнул, что очень важно акцентировать внимание на подобного рода юридических и процессуальных нарушениях.

«Представители нашего МИД неоднократно говорили о том, что так называемое дело Вышинского — это грубое нарушение и посягательство на профессиональную деятельность журналиста. Более того, неоднократно пытались донести до международного сообщества и правозащитных организаций, что происходящее — это произвол», — отметил эксперт.

«Было абсолютно понятно, что подобного рода провокация была инспирирована специально и, скорее всего, одобрение она получила с самого верха. Именно поэтому всё происходило грубо — огромное число нарушений и несостыковок», — подчеркнул Данюк.

По его словам, украинские власти пытались и в своём, и в западном информационном пространстве продвигать идею, что в России якобы проходит несправедливый процесс над Олегом Сенцовым. Вероятно, в Киеве рассчитывают обменять его на российского журналиста, полагает эксперт.

«Однако в случае Вышинского человека судят за его профессиональную деятельность. Это самое настоящее преследование людей, которые выражают альтернативную точку зрения, не совпадающую с мнением власти. А в другом случае человек готовил в том числе теракты. Это разные плоскости», — сказал политолог.

При этом он отметил, что, учитывая подобного рода пробелы и нестыковки в разбирательстве, если апеллировать к международному сообществу и правозащитным организациям, то вполне вероятно, что получится не только сократить срок содержания Вышинского под стражей, но и вскоре освободить его.

«Это абсолютно вопиющий случай и провокация. На Украине в последнее время стало нормой сажать в тюрьмы журналистов, иногда их убивают, а международное сообщество остаётся глухим и слепым. Это свидетельствует о самом настоящем лицемерии. Нужно делать всё, чтобы Кирилл Вышинский был скорее отпущен», — подытожил Данюк.

Напомним, российские официальные лица и представители журналистского сообщества неоднократно обращались к киевским властям с требованием освободить Кирилла Вышинского. Однако Москве до сих не удалось получить даже консульского доступа к журналисту.

В пятницу, 3 августа, официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала, что, несмотря на такую позицию Киева, дипломаты продолжают оказывать возможное содействие адвокатам журналиста.

«Ситуация вокруг Кирилла Вышинского остаётся неизменной с 11 июля... Ссылаясь на украинское гражданство арестованного, власти отказывают российским консульским сотрудникам во встречах с ним. Посольство России на Украине и генконсульство в Одессе продолжают держать на постоянном контроле сложившуюся ситуацию и оказывать возможное содействие представителям защиты», — заявила Захарова в ходе брифинга.

По её словам, Москва требует от международных организаций и правозащитников дать свою оценку «этому произволу»: «Подчёркиваем, что речь идёт о журналисте, который выполнял и реализовывал журналистскую деятельность открыто и на основе соответствующих законов страны пребывания при уважении и полном соблюдении журналистской этики».