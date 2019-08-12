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Признаков переохлаждения нет: СК назвал причину смерти девочки в детсаду
12 августа 2019, 00:09 • 93 • Политика
Сообщения о том, что трехлетняя девочка замерзла во время прогулки в детском саду, не подтвердились.
Причиной смерти девочки в детсаду в Новой Москве стала сердечная дисфункция. Предварительную причину смерти ребенка озвучили в Следственном комитете РФ.
Сообщения СМИ о том, что погибший ребенок замерз из-за невнимательности воспитателей, не подтвердились. Вскрытие не выявило ни признаков переохлаждения, ни внешних и внутренних травм, отметили в СК.
По показаниям работников детсада, на прогулке у девочки произошел приступ. Ее сразу занесли в помещение и вызвали скорую. В это время медсестра, которая работает в детсаду, оказывала ей первую помощь. Однако спасти ребенка не удалось.
16 февраля в детском саду № 2120 "Белоснежка" в Москве умерла трехлетняя девочка. СМИ сообщали, что воспитательницы забыли ее на прогулке, из-за чего она замерзла и умерла. Сотрудники утверждали, что ребенку стало плохо и ему сразу вызвали врачей, но спасти не смогли.
По факту смерти ребенка СК возбудил уголовное дело за халатность и причинение смерти по неосторожности.
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