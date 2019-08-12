Признаков переохлаждения нет: СК назвал причину смерти девочки в детсаду

Причиной смерти девочки в детсаду в Новой Москве стала сердечная дисфункция. Предварительную причину смерти ребенка озвучили в Следственном комитете РФ.

Сообщения СМИ о том, что погибший ребенок замерз из-за невнимательности воспитателей, не подтвердились. Вскрытие не выявило ни признаков переохлаждения, ни внешних и внутренних травм, отметили в СК.

По показаниям работников детсада, на прогулке у девочки произошел приступ. Ее сразу занесли в помещение и вызвали скорую. В это время медсестра, которая работает в детсаду, оказывала ей первую помощь. Однако спасти ребенка не удалось.

16 февраля в детском саду № 2120 "Белоснежка" в Москве умерла трехлетняя девочка. СМИ сообщали, что воспитательницы забыли ее на прогулке, из-за чего она замерзла и умерла. Сотрудники утверждали, что ребенку стало плохо и ему сразу вызвали врачей, но спасти не смогли.

По факту смерти ребенка СК возбудил уголовное дело за халатность и причинение смерти по неосторожности.