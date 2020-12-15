Признает ли Россия Байдена президентом США? Глава МИД Лавров дал чёткий ответ

Глава российской дипломатии подчеркнул, что Россия отталкивается не от личных предпочтений, а от буквы закона. Если кандидатура президента США официально утверждена, Москва будет иметь с ним дело.

Не Москва признаёт того или иного кандидата президентом Соединённых Штатов. Президент США признаётся в соответствии с законами этой страны. Из этого мы и будем исходить, - отметил Лавров, отвечая на вопросы журналистов.

В понедельник американские выборщики начали собственное голосование в своих штатах, которое и определит исход выборов. 6 января Конгрессу США предстоит утвердить результаты голосования в двух палатах, а 20 января состоится инаугурация нового президента.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп, который в этом году пошёл на второй срок, обвинил демократов в масштабных фальсификациях. Его команда начала подавать иски с требованием признать голосование в ряде штатов недействительным, однако все они были отклонены. Отклонённым также оказался иск прокурора Техаса, который поддержали 17 штатов. Трамп считает, что у него украли голоса, а демократы узурпировали власть путём мошенничества.

Примечательно, что лидеры ряда стран поздравили Джо Байдена с победой, как только появились первые результаты выборов. Свои поздравления направили президенты Франции, Израиля, Украины, Казахстана, а также премьеры Бельгии и Канады.