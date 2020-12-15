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Признает ли Россия Байдена президентом США? Глава МИД Лавров дал чёткий ответ

15 декабря 2020, 04:45  •  97 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров дал чёткий ответ на вопрос о том, признает Москва Джо Байдена новым президентом США или нет, учитывая неопределённость американских выборов.
Глава российской дипломатии подчеркнул, что Россия отталкивается не от личных предпочтений, а от буквы закона. Если кандидатура президента США официально утверждена, Москва будет иметь с ним дело.
Не Москва признаёт того или иного кандидата президентом Соединённых Штатов. Президент США признаётся в соответствии с законами этой страны. Из этого мы и будем исходить, - отметил Лавров, отвечая на вопросы журналистов.
В понедельник американские выборщики начали собственное голосование в своих штатах, которое и определит исход выборов. 6 января Конгрессу США предстоит утвердить результаты голосования в двух палатах, а 20 января состоится инаугурация нового президента.
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп, который в этом году пошёл на второй срок, обвинил демократов в масштабных фальсификациях. Его команда начала подавать иски с требованием признать голосование в ряде штатов недействительным, однако все они были отклонены. Отклонённым также оказался иск прокурора Техаса, который поддержали 17 штатов. Трамп считает, что у него украли голоса, а демократы узурпировали власть путём мошенничества.
Примечательно, что лидеры ряда стран поздравили Джо Байдена с победой, как только появились первые результаты выборов. Свои поздравления направили президенты Франции, Израиля, Украины, Казахстана, а также премьеры Бельгии и Канады.
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