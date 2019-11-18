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Прижатый к стенке Порошенко заголосил о "российском заказе": Экс-президент Украины подозревается по двум статьям

18 ноября 2019, 20:09  •  245 • Политика
Экс-президент Украины Пётр Порошенко увидел в своём преследовании "российский заказ". Речь идёт о передаче в Генпрокуратуру документов о предъявлении Порошенко подозрений по двум уголовным статьям.
Экс-президент Украины Пётр Порошенко утверждает, что присвоение ему статуса подозреваемого по двум уголовным делам является "российским заказом". Речь идет о предъявленных ему подозрениях в захвате власти и злоупотреблении властью, выдвинутых Государственным бюро расследований (ГБР) Украины. Также ведомство намерено лишить Порошенко неприкосновенности для привлечения его к ответственности.
"Так называемое подозрение, выставленное в телеграмме заместителем главы администрации Януковича (Андреем) Портновым, а затем скопированное пресс-службой ГБР, является не чем иным, как российским заказом", - говорится в сообщении пресс-службы Порошенко.
Отмечается, что целью предъявления подозрений по двум уголовным делам якобы является нанесение украинскому экс-президенту "репутационного вреда". Также правоохранители якобы пытаются сорвать встречи Порошенко с иностранными лидерами на саммитах в Хорватии и Канаде.
Напомним, что на Порошенко на Украине заведено 13 уголовных дел. В понедельник, 18 ноября, ГБР сообщило, что передало в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) проекты о предъявлении обвинений бывшему украинскому президенту по двум уголовным статьям: "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" и "Злоупотребление властью или служебным положением". По ним Порошенко грозит до 8 лет тюрьмы.

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