|
Прижатый к стенке Порошенко заголосил о "российском заказе": Экс-президент Украины подозревается по двум статьям
18 ноября 2019, 20:09 • 245 • Политика
Экс-президент Украины Пётр Порошенко увидел в своём преследовании "российский заказ". Речь идёт о передаче в Генпрокуратуру документов о предъявлении Порошенко подозрений по двум уголовным статьям.
Экс-президент Украины Пётр Порошенко утверждает, что присвоение ему статуса подозреваемого по двум уголовным делам является "российским заказом". Речь идет о предъявленных ему подозрениях в захвате власти и злоупотреблении властью, выдвинутых Государственным бюро расследований (ГБР) Украины. Также ведомство намерено лишить Порошенко неприкосновенности для привлечения его к ответственности.
Отмечается, что целью предъявления подозрений по двум уголовным делам якобы является нанесение украинскому экс-президенту "репутационного вреда". Также правоохранители якобы пытаются сорвать встречи Порошенко с иностранными лидерами на саммитах в Хорватии и Канаде.
Напомним, что на Порошенко на Украине заведено 13 уголовных дел. В понедельник, 18 ноября, ГБР сообщило, что передало в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) проекты о предъявлении обвинений бывшему украинскому президенту по двум уголовным статьям: "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" и "Злоупотребление властью или служебным положением". По ним Порошенко грозит до 8 лет тюрьмы.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
245
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 ноября 2019, 11:24
|
17 ноября 2019, 08:24
|
16 ноября 2019, 06:24
|
17 ноября 2019, 18:09
|
15 ноября 2019, 17:24
|
13 ноября 2019, 00:24
|
15 ноября 2019, 13:54