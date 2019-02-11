Прижали к стене: в Белом доме допустили возобновление шатдауна

Шатдаун, при котором приостанавливается финансирование федерального правительства США, может возобновиться 15 февраля. Об этом заявил исполняющий обязанности начальника штаба Белого дома Мик Малвейни. Американский лидер Дональд Трамп сомневается, что лидеры демократов позволят своим однопартийцам проголосовать за проект бюджета, предполагающий строительство стены на границе с Мексикой. Бюджетный кризис негативно повлияет на репутацию политической системы Соединённых Штатов, считают эксперты. При этом национальные интересы в этой ситуации отходят на второй план, подчёркивают политологи.

Бюджетный кризис в США может возобновиться, если до 15 февраля конгресс не согласится выделить средства на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом в интервью NBC заявил Мик Малвейни.

«Допустим, на этих переговорах (между президентом и конгрессом. — RT) будет левое крыло Демократической партии. И они положат на стол президента законопроект, скажем, с отсутствием средств на стену или $800 млн — абсурдно низкое число. Как он это подпишет?» — сказал Малвейни.

На уточняющий вопрос, может ли он исключить вероятность возобновления шатдауна, Малвейни ответил, что «не может».

О том, что демократы, скорее всего, не пойдут на сделку, заявил и президент США Дональд Трамп.

«Я не думаю, что демократам их лидеры позволили согласиться на сделку. Они предлагают очень мало денег для необходимой пограничной стены. А сейчас неожиданно ещё и хотят ограничить число осуждённых за насильственные преступления, которых можно держать в заключении!» — написал он в Twitter.

I don’t think the Dems on the Border Committee are being allowed by their leaders to make a deal. They are offering very little money for the desperately needed Border Wall & now, out of the blue, want a cap on convicted violent felons to be held in detention! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 февраля 2019 г.

Напомним, Трамп настаивает на строительстве стены и укреплении безопасности на границе с Мексикой и выделении на этот проект $5,7 млрд. Однако Демократическая партия, которая занимает большинство мест в палате представителей, выступает против. В связи с этим конгресс не принял предложенный в декабре президентом бюджет.

В результате многие федеральные органы власти перестали получать финансирование. Так, порядка 800 тыс. государственных работников находились в вынужденном отпуске или не получали зарплаты. При этом начавшийся 22 декабря шатдаун стал самым продолжительным в истории — он закончился 25 января и продлился 35 дней.

При этом 25 января Трамп договорился с конгрессменами только о временной приостановке шатдауна — до 15 февраля партии должны будут договориться между собой о строительстве стены. При этом Трамп допустил, что если о финансировании договориться не получится, то шатдаун продолжится.

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Reuters

© Mohammed Salem

«Не пройдёт без последствий»

В нынешней ситуации демократы не готовы идти на компромисс, поэтому возобновление шатдауна возможно, заявил в разговоре с RT генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Они рассматривают это временное решение о приостановке шатдауна как свою победу над президентом, и им не хотелось бы выпускать её из рук и идти на какой-то компромисс, который мог бы быть интерпретирован как победа президента», — сказал эксперт.

Демократы и республиканцы из-за политической борьбы отодвигают на второй план национальные интересы США, отметил заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Проводя такую невероятную кампанию против друг друга, политические элиты выходят за рамки, находятся постоянно в этой кампании, не думают о долгосрочных национальных интересах. И используются все меры, включая шатдаун», — сказал он в беседе с RT.

При этом элиты США убеждены, что политическая система Соединённых Штатов выстоит даже в текущем состоянии раскола, а потому и продолжают его усугублять, отметил Суздальцев. Однако такое состояние демонстрирует недостатки системы не только американцам, но и иностранным партнёрам США.

«Это такое унижение государства и демонстрация его слабости и нищеты, что без последствий это не пройдёт. Американцы видят, что система нерабочая. Это очень безответственный подход к жизни и безопасности граждан. И это всё вызывает недоумение не только у России или Китая, но, в том числе и в Европе», — добавил Суздальцев.

Однако у Трампа есть возможность профинансировать строительство стены в обход конгресса, введя чрезвычайное положение на границе с Мексикой. В таком случае он сможет временно усилить свою позицию, но ценой устойчивости политической системы, отметил Кортунов.

«Это ослабление законодательной власти и временное усиление позиций президента. Понятное дело, что он имеет право вводить ЧП, но обычно это происходит во время природных катастроф и стихийных бедствий. Если оно будет использовано в этом случае, то создаётся прецедент, который несет в себе скрытую угрозу для американской демократии», — заключил эксперт.

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Reuters

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«Ничего, что указывало бы на сговор»

Отметим, что на фоне разногласий по поводу строительство стены в конгрессе продолжается расследование в отношении якобы имевшего место быть сговора между Трампом и Россией. Так, возглавляющий спецкомитет сената по разведке Ричард Бёрр заявил, что в ходе расследования, длящегося уже два года, не был выявлен ни один факт, который бы говорил о сговоре между Трампом и Россией.

«Если мы напишем отчёт, основанный на фактах, которые у нас есть, то у нас не будет ничего, что указывало бы на сговор между избирательной кампанией Трампа и Россией», — сказал Бёрр CBS.

Сенатор также подчеркнул, что если бы имел возможность завершить расследование, то он бы сделал это, так как уже не осталось вопросов, на которые следствию нужен ответ.

«Если бы я мог закончить завтра, я бы закончил, — отметил Бёрр. — Мы знаем, что добрались почти до самого дна, потому что уже нет новых вопросов, на которые бы мы искали ответы».

«Самое трудное, что мы должны сделать, — это отделить факты от вымысла в течение всего процесса, потому что если мы возьмём каждую историю, которую вы (СМИ. — RT) написали, или каждый слух, который есть на эту тему, то мы никогда не закончим», — добавил конгрессмен.

Бёрр сообщил, что за прошедшее время комитет допросил более 200 свидетелей, рассмотрел не меньше 300 тыс. страниц документов, провёл более десяти публичных слушаний и выпустил два промежуточных доклада.

В первом докладе, выпущенном в марте 2018 года, говорилось о «неадекватности» реакции Министерства внутренних дел на якобы российское вмешательство. Там же отмечалось, что телеканал RT якобы использовался Москвой для оказания влияния на президентские выборы.

«Российское правительство использовало RT для продвижения своей кампании по негативному влиянию во время президентских выборов 2016 года в США», — говорится в документе.

Второй, составленный в мае того же года, на данный момент засекречен.

Трамп прокомментировал заявление Бёрра, указав на тот факт, что доказательства «сговора» так и не были найдены.

«Сенатор Ричард Бёрр, глава спецкомитета сената по разведке, недавно объявил, что почти за два года и по итогам сотен допросов, обзора тысяч документов не было найдено никакого сговора между Трампом и Россией. Кто-то этому удивлён?» — написал Трамп в своём Twitter.

Senator Richard Burr, The Chairman of the Senate Intelligence Committee, just announced that after almost two years, more than two hundred interviews, and thousands of documents, they have found NO COLLUSION BETWEEN TRUMP AND RUSSIA! Is anybody really surprised by this? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 февраля 2019 г.

В России неоднократно отвергали обвинения во вмешательстве. В октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что расследование скоро закончится.

«Хочу, чтобы мракобесие закончилось, связанное с мнимым вмешательством России в какую-то предвыборную кампанию в США, чтобы наконец элиты американские успокоились, разобрались в конце концов между собой, чтобы там так же, как и на нефтяном рынке, восстановились равновесие и определённый баланс здравого смысла и общенациональных интересов. И чтобы внутриполитические дрязги в самих США не отравляли российско-американские отношения и не влияли негативным образом на ситуацию в мире», — сказал он.

Тем нем менее основное расследование, которое ведёт спецпрокурор США Роберт Мюллер, продолжается, и его результаты на данный момент неизвестны, отметил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Мюллер так и не представил доклад, хотя оно идёт уже почти два года. И пока официального вердикта не будет, все вот эти любительские политические расследования будут зависеть от конъюнктуры и многие будут требовать продолжения расследования», — сказал он RT.