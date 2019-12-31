Приземление самолёта на кукурузном поле, увольнение врачей, дело Голунова: чем запомнился 2019 год

Последний год уходящего десятилетия был насыщен событиями. Россияне восхищались посадкой самолёта на кукурузное поле, добивались освобождения журналиста Ивана Голунова, выступали в поддержку сестёр Хачатурян, переживали отстранение от работы врачей клиники Блохина, подписывали петицию в поддержку трансплантолога Михаила Каабака, а также искали пропавшую в Саратове Лизу Киселёву. О самых ярких событиях уходящего года — в материале RT.

«Идём правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы»

Одним из самых запоминающихся событий лета 2019 стала экстренная посадка самолёта Аirbus A321 рейса Москва — Симферополь с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту на кукурузное поле в Подмосковье.

Пилоты «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов и Георгий Мурзин смогли посадить лайнер, у которого отказали оба двигателя после попадания в них птиц. Экипаж заглушил моторы и перекрыл подачу топлива, чтобы не допустить возгорания в небе. Лайнер посадили «на брюхо» без выпуска шасси. Фраза старшего бортпроводника Дмитрия Ивлицкого «идём правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» стала крылатой.

Позже президент России Владимир Путин вручил лётчикам Звёзды Героев России. Бортпроводники были награждены орденами Мужества. Как признавался Юсупов RT, героем он себя не считает и впоследствии перестал представляться пассажирам своим именем, чтобы лишний раз не взволновать их перед полётом. Зарубежные СМИ сравнивали произошедшее с «чудом на Гудзоне» и назвали «чудом на кукурузном поле».

Reuters

Отцовское насилие

29 ноября 2019 года Совет Федерации опубликовал текст законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. Одним из авторов законопроекта является депутат Госдумы Оксана Пушкина, положительно о нём отзывались председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин и уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.

Против принятия закона выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Противники законопроекта провели митинг в Москве. Среди претензий к законопроекту указывалось то, что он касается только людей, состоящих в браке, в качестве цели заявлена не защита пострадавшего, а сохранение семьи, заявить об опасности может только жертва насилия, а не соседи и другие третьи лица, предусмотрено несущественное наказание за нарушение предписаний и другие нюансы. Причём ту редакцию, в которой был представлен законопроект, критиковали даже сами его авторы.

Стоит отметить, что в законопроекте также не было прописано, как будут защищаться интересы детей, если к ним применяют насилие родители. Между тем уже больше года обсуждается история сестёр Хачатурян, которых обвиняют в убийстве их отца. 27 июля 2018 года в подъезде одного из домов в Москве обнаружили убитого 57-летнего отца троих дочерей Михаила Хачатуряна. На следующий день его дочери — 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Крестина были задержаны по подозрению в убийстве.

Как установило следствие, в день убийства Хачатурян вернулся из Научно-практического психоневрологического центра им. З.П. Соловьёва, где находился на лечении, и решил наказать дочерей за «грязь в квартире» и трату денег с банковской карты. Он вызвал Марию, Ангелину и Крестину в комнату и распылил им в лицо перцовый газ из баллончика. Из-за приступа астмы старшая сестра потеряла сознание. Вечером, когда мужчина спал в кресле, дочери напали на него: наносили удары охотничьим ножом, молотком и брызгали в лицо перцовым газом. Крестина выбежала на лестничную площадку, за ней вышел Михаил. Именно там Ангелина нанесла отцу смертельный удар ножом в сердце. После этого девушки попытались инсценировать нападение мужчины на них, порезали себе руки ножом и вызвали полицию и скорую.

Девушки рассказали, что отец издевался над ними, угрожал оружием, применял насилие, домогался, принуждал к оральному сексу и относился, как к рабыням.

По результатам проведённых медэкспертиз Марию признали невменяемой на момент совершения преступления. У Ангелины и Крестины были выявлены синдром жестокого обращения и посттравматическое стрессовое расстройство. Факт сексуального насилия также подтвердила экспертиза.

В СМИ неоднократно публиковались переписки Хачатуряна и дочерей, подтверждающие факты насилия и жестокого обращения.

Мария, Крестина и Ангелина Хачатурян

АГН «Москва»

История сестёр Хачатурян вызвала широкий общественный резонанс. Была создана петиция в защиту девушек. Также их поддержали общественные и культурные деятели. 6 июля 2019 года на Болотной площади прошла серия пикетов в поддержку сестёр Хачатурян. При этом многие говорили о том, что дело сестёр может стать поводом для расширения понятия «необходимая самооборона».

Между тем 26 декабря стало известно, что Генпрокуратура отказалась направлять в суд дело об убийстве сёстрами Хачатурян отца. В последующие два дня, как сообщал адвокат девушек, с них сняли электронные браслеты.

«Новое руководство мешает работать»

Осенью этого года общественность потрясла ещё одна тема — ситуация с сотрудниками детского онкологического центра им. Н. Блохина.

Как ранее рассказывал RT, в сентябре 2019 года сотрудники московского НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Н. Блохина заявили, что новое руководство мешает им работать. В видеообращении, размещённом профсоюзом «Альянс врачей», два детских онколога и два заместителя директора института пожаловались, что в медучреждении нет вентиляции, стены покрыты плесенью, палаты переполнены, а распределение заработных плат сотрудников стало непрозрачным.

Детский онкологический центр им. Н. Блохина

АГН «Москва»

Авторы обращения поставили ультиматум: если руководство центра не сменят, то больницу покинут сразу 26 врачей.

В июне 2019 года НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н. Блохина возглавила Светлана Варфоломеева. Замглавы НИИ Максим Рыков заявлял, что Варфоломеева вынуждает врачей, несогласных с её политикой, увольняться. Тот факт, что из-за увеличения числа обязанностей врачи стали уделять меньше внимания пациентам, подтверждали родственники детей, находящихся на лечении. При этом, как рассказывал RT работающий в центре им. Н. Блохина детский онколог Денис Шевцов, новшества, возмутившие часть коллектива, связаны с введением таких базовых вещей, как электронный документооборот.

В сентябре 2019 года Генеральная прокуратура проводила в центре им. Н. Блохина проверки, в ходе которых выявила нарушения, связанные с использованием имущества учреждения и оказанием платной медицинской помощи, в которой посредником выступало ООО «Русский доктор». Материалы проверки были направлены в Следственный комитет России для уголовно-правовой оценки действий работников онкоцентра.

Источник RT, знакомый с ситуацией, рассказывал, что реальной причиной конфликта могла стать коррупция в медучреждении, которая существовала до прихода нового руководителя. Комиссия Минздрава провела проверку в НИИ детской онкологии и гематологии медицинского центра им. Н. Блохина и выявила «очень серьёзные нарушения».

Они связаны в том числе с неэффективными протоколами лечения и отсутствием электронной истории болезней. Между тем комиссия не нашла подтверждений заявлениям врачей НИИ, которые в сентябре обвинили новое руководство института в снижении зарплат и создании «атмосферы страха». Более того, в Минздраве рекомендовали поддержать деятельность новой главы центра Светланы Варфоломеевой.

Уникальный трансплантолог

Ещё одна ситуация с увольнениями также была связана с врачами. Детский трансплантолог Михаил Каабак и ассистент Надежда Бабенко 12 ноября были уволены из НМИЦ здоровья детей, где они трудились на четверть ставки.

Медики утверждали, что их уволили из-за того, что при проведении уникальных операций они использовали препарат «Алемтузумаб», применение которого при подобных вмешательствах не регламентировано. В самом центре объясняли кадровое решение реорганизацией и появлением в учреждении новой полной ставки, в связи с чем неполные ставки Бабенко и Каабака посчитали излишними.

Михаил Каабак перед операцией

© Григорий Сысоев/РИА Новости

После этого общественность выступила в защиту врача, который был одним из немногих, кто проводил операции детям весом до десяти килограммов.

Как рассказывал RT, после увольнения врача пациенты Каабака остро нуждались в операциях, в том числе десятимесячные близнецы с Сахалина Рома и Виталик Кузнецовы. В итоге глава Минздрава РФ Вероника Скворцова встретилась с отцом детей и Каабаком.

По результатам встречи врача восстановили в должности с повышением и разрешили провести детям операции в январе 2020 года, после предварительной терапии. Однако некоторые дети из списка Каабака операции не дождались. Годовалая Настя Орлова умерла, по предварительным данным, от пневмонии, Рома Кузнецов скончался из-за осложнений, не связанных с заболеванием.

Пропала девочка

Ещё несколько значимых и трагичных социальных событий 2019 года связаны с учебными заведениями. 9 октября девятилетняя Лиза Киселёва из Саратова ушла в школу. Но на уроках девочка так и не появилась. Её сразу начали искать полицейские и волонтёры отряда «Лиза Алерт».

Тело ребёнка нашли в ночь с 10 на 11 октября в одном из гаражей, расположенных на пути Лизы в школу. В тот же день был задержан 35-летний Михаил Туватин, который ранее был неоднократно судим. С 2008 по 2010 год он отбывал наказание в колонии за кражу, а в 2011 году вновь отправился за решётку — получил 6,5 года за разбой и изнасилование. Возмущённые жители города хотели линчевать убийцу на месте. Оперативникам пришлось прятать Туватина от разъярённой толпы.

После задержания Михаил Туватин дал признательные показания. По его словам, гараж был заброшен и он его захватил, сменив замок. Лиза Киселёва по пути в школу увидела мужчину в гараже и спросила, его ли это гараж. Как сообщил Туватин, испугавшись, что помещение принадлежит семье девочки, он затащил её внутрь и убил.

© RT

Как рассказывал RT, после смерти дочери мама Лизы Елена Киселёва обратилась к властям города с просьбой организовать освещённую дорогу до школы, оснащённую камерами наблюдения и отгороженную высокими заборами от гаражей.

Убийство девятилетней девочки вызвало широкий общественный резонанс. В соцсетях люди начали требовать вернуть смертную казнь. На странице Госдумы во «Вконтакте» был опубликован соответствующий опрос, в котором приняли участие более 150 тыс. человек. Из них почти 79% выступили за возврат высшей меры наказания.

При этом сама Киселёва в беседе с журналистами рассказала, что поддерживает отмену моратория, но не хотела бы, чтобы имя её дочери ассоциировалось с возвращением смертной казни.

«Я/МЫ Иван Голунов»

7 июня стало известно, что с наркотическим веществом был задержан журналист Иван Голунов. Позже якобы был проведён обыск в его квартире, где обнаружили целую нарколабораторию. Соответствующие фотографии были опубликованы на сайте МВД России. Однако позднее полицейские признали, что фотографии были сделаны не в квартире Голунова.

Журналист много писал о коррупции, и его задержание вызвало большой общественный резонанс. На проспекте Академика Сахарова в Москве прошёл согласованный митинг в поддержку журналиста «Закон и справедливость для всех». Дело взяли на контроль столичный омбудсмен Татьяна Потяева, московский главк МВД и Генпрокуратура. Уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова проинформировала об этом деле главу государства.

Журналист Иван Голунов

Reuters

© Tatyana Makeyeva

Журналисты российских изданий направили запросы в Следственный комитет, Генеральную прокуратуру, МВД и ГУ МВД по Москве с требованием провести служебные проверки из-за задержания Голунова.

11 июня глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что уголовное дело спецкора «Медузы» Ивана Голунова прекращено «в связи с недоказанностью вины», а сам Иван Голунов будет освобождён из-под домашнего ареста.

13 июня президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении главы управления по контролю за оборотом наркотиков московского ГУ МВД Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова. По факту задержания журналиста возбуждено уголовное дело в отношении бывших сотрудников полиции.