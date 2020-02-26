Приземистые и гибридные: какими станут танки будущего • 94 • Аналитика

Мне часто приходится отвечать на вопросы, которые связаны с тем или иным видом вооружения. Как ни странно, но избыток информации иногда даже вреднее недостатка. Сегодня разговор пойдет о танках будущего. И вообще, есть ли будущее у танков...



Мне понятно, откуда «ветер дует». Почему вообще появились вопросы о будущем танковых частей и соединений. Именно от избытка информации от «ученых и специалистов по прогнозированию» современных войн. Там вызрела точка зрения о закате танков как вооружения.







На чем основана эта точка зрения? Прежде всего на появлении в арсенале армии легких и достаточно эффективных ПТС. Сегодня солдату не надо преодолевать открытые площади ползком для броска гранаты. Достаточно «Мухи» или подобного оружия, которого достаточно даже в мотострелковом отделении.



Есть ещё одна точка зрения, связанная с верой в людей. Когда-то давно, в детстве, отец усаживая меня на колени и давая мне, пятилетнему мальцу «порулить» МАЗом-502, сказал фразу, которая мне помогает до сих пор. «Запомни сынок, все, кто едет по дороге рядом, сзади, впереди, навстречу - дураки. Поэтому води машину по умному. Будь умным! На дороге насмотришься: бывает когда встречаются два дурака».



Достаточно много читателей считают, что больше большой войны не будет. И танки для прорыва обороны или наоборот, для обороны больше не понадобятся. Ведь не дураки же европейцы или американцы ещё раз заваривать ту же кашу, что была заварена в 30-40-е годы прошлого века. Ну так водители на дороге тоже не хотят попадать в аварии, а аварий каждый день…



Есть ещё «великие американские генералы», благодаря которым появилась вера в могущество высокотехнологичного, точнее, высокоточного оружия. Оттуда же к нам пришли и т.н. бесконтактные войны. Постреляем ракетами друг в друга, запустим роботов и будем сидеть в пунктах управления за тысячи километров, пока эти железяки с электронной начинкой будут друг друга уничтожать. Не война, а шахматный турнир.



Ну и последний аргумент из серии «ну посмотри сам». Современная война скоротечна. И решать боевые задачи в основном будут ССО и части или соединения быстрого реагирования. Бесспорно, ССО и части быстрого реагирования хороши для «затыкания дырок» и выполнения локальных задач. Но посмотрю я на парашютно-десантную бригаду или даже дивизию ВДВ, которая «попрет в лоб» на полностью укомплектованный мотострелковый полк.



Нет, время танков не прошло и ещё долго не пройдет. В одной из статей я уже писал причину, почему это не произойдет. Сколько ракет не запускай, сколько роботов не используй, но основную задачу любого боя или сражения, занятие вражеских позиций, выполняет солдат мотострелок. Перешагнул солдат вражеский окоп, занял вражеский блиндаж, обедает на вражеской батарее, значит всё. И танк этому самому бойцу огромнейший помощник, защитник, крепость и кулак ударный.



Что такое современный танк? Тот же Т-34 или "Тигр", те же машины времен Первой мировой войны, но с улучшенными характеристиками, напичканные электроникой и автоматикой, имеющие лучшую броню. Но, все это всего лишь меняет тактику танкового боя, но не меняет суть танковых подразделений. Либо броневой кулак, либо миникрепость на гусеницах в обороне.



Как будет выглядеть танк будущего?

Если посмотреть на мировое танкостроение, то выявляются сразу два направления создания современных машин. Первое направление, постоянно критикуемое нашими «диванными танкистами», но признанное основным сегодня а подавляющем большинстве стран-производителей, это модернизация уже существующих образцов машин.



Меня иногда удивляет либеральное отношение читателей к западным танкостроителям и нетерпимое к нашим. Модернизировать "Абрамс" в девятый (!) раз до уровня M1A2 SEP V2 хорошо, а Т-72 плохо. Немцы свой "Леопард 2" модернизировали до уровня 2A7+, хорошо. Мы со своим Т-90 «безнадежно отстаем». Даже украинцы модернизируют свои Т-80УД до Т-84 «Оплот». Странная, как минимум точка зрения.



Знаете, сколько и каких стран занимаются реальной разработкой новых танков? Не говорят о необходимости создания и прочее, а делают? Всего пять стран! Россия, Китай, Северная и Южная Кореи, Япония. Плюс турки, которые создали танк больше для того, чтобы войти в список стран-производителей.



Исходя из основной задачи танков в бою, машина должна уметь уничтожать все то, что мешает мотострелкам выполнить задачу. Некоторые читатели, насмотревшись фильмов про войну, уверены, что танк прежде всего должен уничтожать танки противника. Полнейшая глупость. Танковый бой - это исключение из правил. У общевойскового командира достаточно ПТС для уничтожения танков противника. Танк против танка это «последний довод короля». Но вполне возможный в условиях войны.







Российский танк, скорее всего, будет иметь пушку того же калибра, что и сейчас - 125 мм. При этом длина ствола орудия увеличится. В этом случае мы сможем использовать бронебойно-подкалиберные снаряды с удлиненным бронебойным сердечником. Правда, следует заметить, что у нас уже есть и другая танковая пушка, калибром 140 мм. Однако использование её в современных машинах проблематично из-за резкого сокращения боекомплекта танка.



Западные же танки, скорее всего, будут использовать именно 140-мм пушки. По крайней мере, немцы уже активно работают именно с таким орудием для своего "Леопарда". Да и американцы разрабатывают именно такую пушку.



Следующий важный вопрос - высота машины. Танки станут приземистее. Дело в том, что главные требования заказчиков танков просты и понятны. Во-первых, танк должен быть незаметным как можно более долгое время. Во-вторых, танк должен иметь как можно меньшую площадь как в лобовой, так и в боковых проекциях. В-третьих, танк должен «держать удар», быть стойким к попаданиям снарядов и других ПТС.



Танк станет более подвижным. Уже сегодня этому уделяется огромное внимание. Особенно на тяжелых западных машинах. Значит, во-первых будет увеличена мощность двигателя и крутящий момент. Что-то революционное в двигателях не произойдет? Те же дизеля и газотурбинные двигатели... Но всё же возможно и появление гибридов. И гибриды в данном случае - вовсе не дань моде, а вопрос эффективности, в том числе и по запасу топлива, и по его расходу, а значит и по запасу хода танка.



Далее, следует ожидать массового появления гидромеханических автоматических трансмиссий. По крайней мере, уже сегодня в западных странах они уже используются. Не думаю, что мы и Китай будем долго отставать в этом вопросе.



Говорить о перспективных танках можно бесконечно. Но у меня сегодня ещё одна задача. Ответить на вопросы тех, кто уже «похоронил» танки. Потому и коснулся я всего лишь небольшой части перспективных наработок, которые уже существуют. Танкам быть! Пусть они выглядеть будут несколько иначе. Пусть набиты будут электроникой. Пусть систем защиты у них будет множество, но это все равно будут танки. Те самые броневые кулаки мотострелков. Мне часто приходится отвечать на вопросы, которые связаны с тем или иным видом вооружения. Как ни странно, но избыток информации иногда даже вреднее недостатка. Сегодня разговор пойдет о танках будущего. И вообще, есть ли будущее у танков...Мне понятно, откуда «ветер дует». Почему вообще появились вопросы о будущем танковых частей и соединений. Именно от избытка информации от «ученых и специалистов по прогнозированию» современных войн. Там вызрела точка зрения о закате танков как вооружения.На чем основана эта точка зрения? Прежде всего на появлении в арсенале армии легких и достаточно эффективных ПТС. Сегодня солдату не надо преодолевать открытые площади ползком для броска гранаты. Достаточно «Мухи» или подобного оружия, которого достаточно даже в мотострелковом отделении.Есть ещё одна точка зрения, связанная с верой в людей. Когда-то давно, в детстве, отец усаживая меня на колени и давая мне, пятилетнему мальцу «порулить» МАЗом-502, сказал фразу, которая мне помогает до сих пор. «Запомни сынок, все, кто едет по дороге рядом, сзади, впереди, навстречу - дураки. Поэтому води машину по умному. Будь умным! На дороге насмотришься: бывает когда встречаются два дурака».Достаточно много читателей считают, что больше большой войны не будет. И танки для прорыва обороны или наоборот, для обороны больше не понадобятся. Ведь не дураки же европейцы или американцы ещё раз заваривать ту же кашу, что была заварена в 30-40-е годы прошлого века. Ну так водители на дороге тоже не хотят попадать в аварии, а аварий каждый день…Есть ещё «великие американские генералы», благодаря которым появилась вера в могущество высокотехнологичного, точнее, высокоточного оружия. Оттуда же к нам пришли и т.н. бесконтактные войны. Постреляем ракетами друг в друга, запустим роботов и будем сидеть в пунктах управления за тысячи километров, пока эти железяки с электронной начинкой будут друг друга уничтожать. Не война, а шахматный турнир.Ну и последний аргумент из серии «ну посмотри сам». Современная война скоротечна. И решать боевые задачи в основном будут ССО и части или соединения быстрого реагирования. Бесспорно, ССО и части быстрого реагирования хороши для «затыкания дырок» и выполнения локальных задач. Но посмотрю я на парашютно-десантную бригаду или даже дивизию ВДВ, которая «попрет в лоб» на полностью укомплектованный мотострелковый полк.Нет, время танков не прошло и ещё долго не пройдет. В одной из статей я уже писал причину, почему это не произойдет. Сколько ракет не запускай, сколько роботов не используй, но основную задачу любого боя или сражения, занятие вражеских позиций, выполняет солдат мотострелок. Перешагнул солдат вражеский окоп, занял вражеский блиндаж, обедает на вражеской батарее, значит всё. И танк этому самому бойцу огромнейший помощник, защитник, крепость и кулак ударный.Что такое современный танк? Тот же Т-34 или "Тигр", те же машины времен Первой мировой войны, но с улучшенными характеристиками, напичканные электроникой и автоматикой, имеющие лучшую броню. Но, все это всего лишь меняет тактику танкового боя, но не меняет суть танковых подразделений. Либо броневой кулак, либо миникрепость на гусеницах в обороне.Если посмотреть на мировое танкостроение, то выявляются сразу два направления создания современных машин. Первое направление, постоянно критикуемое нашими «диванными танкистами», но признанное основным сегодня а подавляющем большинстве стран-производителей, это модернизация уже существующих образцов машин.Меня иногда удивляет либеральное отношение читателей к западным танкостроителям и нетерпимое к нашим. Модернизировать "Абрамс" в девятый (!) раз до уровня M1A2 SEP V2 хорошо, а Т-72 плохо. Немцы свой "Леопард 2" модернизировали до уровня 2A7+, хорошо. Мы со своим Т-90 «безнадежно отстаем». Даже украинцы модернизируют свои Т-80УД до Т-84 «Оплот». Странная, как минимум точка зрения.Знаете, сколько и каких стран занимаются реальной разработкой новых танков? Не говорят о необходимости создания и прочее, а делают? Всего пять стран! Россия, Китай, Северная и Южная Кореи, Япония. Плюс турки, которые создали танк больше для того, чтобы войти в список стран-производителей.Исходя из основной задачи танков в бою, машина должна уметь уничтожать все то, что мешает мотострелкам выполнить задачу. Некоторые читатели, насмотревшись фильмов про войну, уверены, что танк прежде всего должен уничтожать танки противника. Полнейшая глупость. Танковый бой - это исключение из правил. У общевойскового командира достаточно ПТС для уничтожения танков противника. Танк против танка это «последний довод короля». Но вполне возможный в условиях войны.Российский танк, скорее всего, будет иметь пушку того же калибра, что и сейчас - 125 мм. При этом длина ствола орудия увеличится. В этом случае мы сможем использовать бронебойно-подкалиберные снаряды с удлиненным бронебойным сердечником. Правда, следует заметить, что у нас уже есть и другая танковая пушка, калибром 140 мм. Однако использование её в современных машинах проблематично из-за резкого сокращения боекомплекта танка.Западные же танки, скорее всего, будут использовать именно 140-мм пушки. По крайней мере, немцы уже активно работают именно с таким орудием для своего "Леопарда". Да и американцы разрабатывают именно такую пушку.Следующий важный вопрос - высота машины. Танки станут приземистее. Дело в том, что главные требования заказчиков танков просты и понятны. Во-первых, танк должен быть незаметным как можно более долгое время. Во-вторых, танк должен иметь как можно меньшую площадь как в лобовой, так и в боковых проекциях. В-третьих, танк должен «держать удар», быть стойким к попаданиям снарядов и других ПТС.Танк станет более подвижным. Уже сегодня этому уделяется огромное внимание. Особенно на тяжелых западных машинах. Значит, во-первых будет увеличена мощность двигателя и крутящий момент. Что-то революционное в двигателях не произойдет? Те же дизеля и газотурбинные двигатели... Но всё же возможно и появление гибридов. И гибриды в данном случае - вовсе не дань моде, а вопрос эффективности, в том числе и по запасу топлива, и по его расходу, а значит и по запасу хода танка.Далее, следует ожидать массового появления гидромеханических автоматических трансмиссий. По крайней мере, уже сегодня в западных странах они уже используются. Не думаю, что мы и Китай будем долго отставать в этом вопросе.Говорить о перспективных танках можно бесконечно. Но у меня сегодня ещё одна задача. Ответить на вопросы тех, кто уже «похоронил» танки. Потому и коснулся я всего лишь небольшой части перспективных наработок, которые уже существуют. Танкам быть! Пусть они выглядеть будут несколько иначе. Пусть набиты будут электроникой. Пусть систем защиты у них будет множество, но это все равно будут танки. Те самые броневые кулаки мотострелков. Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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