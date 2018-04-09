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Приют от Терезы
09 апреля 2018, 20:39 • 85 • Карикатуры
Генпрокуратура обнародовала переписку с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в бытность ее главой МВД. Так, в 2010 году заместитель генпрокурора отправил на имя Мэй личное письмо по поводу "ненадлежащего обеспечения британскими властями безопасности участников уголовного процесса по делу Бориса Березовского". Оно, как и другие обращения, осталось без ответа.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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