Приют от Терезы

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Генпрокуратура обнародовала переписку с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в бытность ее главой МВД. Так, в 2010 году заместитель генпрокурора отправил на имя Мэй личное письмо по поводу "ненадлежащего обеспечения британскими властями безопасности участников уголовного процесса по делу Бориса Березовского". Оно, как и другие обращения, осталось без ответа.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий