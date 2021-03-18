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Приёмы старых "рыцарей холодной войны": Эксперт назвал идеальную реакцию России на хамство Байдена

18 марта 2021, 14:45  •  260 • Политика
Ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков оценил резкие высказывания президента США Байдена. Эксперт дал совет, как реагировать на заявления "на грани приличия".
Провокационное заявление президента США Джозефа Байдена о президенте России Владимире Путине заставляет задуматься не только об адекватности отдельно взятого политика, уверен ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков.
Такие заявления лидера США "дают повод посмотреть на американские внешнеполитические подходы ближайшего будущего в более широком контексте", уверен эксперт. Он отметил, что жёсткая риторика нынешнего главы Белого дома должна продемонстрировать его силу и решительность накануне символических 100 дней власти американского президента.
Пока же особых успехов у Байдена и его команды не наблюдается, несмотря на якобы присущий им профессионализм и значительный опыт, отмечаемый западными экспертами, - цитирует портал Katehon слова Ермакова.
Эксперт отмечает, что новая администрация США не демонстрирует реальной готовности к радикальному изменению старых стратегических подходов на международной арене. Основой внешней политики США остаётся концепция соперничества великих держав и продолжения силового и информационно-психологического давления Вашингтона на Москву и Пекин.
Заверения Байдена в том, что теперь дипломатия станет приоритетным инструментом политики, не должны вводить в заблуждение. На самом деле провозглашается ставший нам хорошо знакомым в последнее время подход "диалог с позиции силы", - пишет ведущий научный сотрудник РИСИ.
Ермаков подчёркивает, что политики США "считают допустимым делать безосновательные жёсткие (на грани приличия и дипломатического этикета) заявления в отношении своих "врагов" и "конкурентов".
По мнению эксперта, новая администрация США предпочла Россию вместо КНР на роль "удобного противника" и стремится усилить давление на российское политическое руководство.
К сожалению, это всё те же известные приёмы старых "рыцарей холодной войны" к которым, принадлежит и Байден. Поэтому в современной американской трактовке язык угроз и оскорблений становится проявлением "высокой дипломатии", - считает Ермаков.
Такая политика порождает "военный активизм" как в самих США, так и среди их сателлитов, толкая их на авантюры.
"В этих условиях России, как видится, целесообразно сохранять достоинство, выдержку и готовность адекватно отвечать на провокации, демонстрируя "спокойную силу", - заявил ведущий научный сотрудник Ермаков.

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