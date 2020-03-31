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«Приятно удивлён»: Трамп рассказал о помощи США со стороны России в борьбе с коронавирусом

31 марта 2020, 15:30  •  50 • В мире
Дональд Трамп заявил, что Россия направила США «очень-очень большой самолёт» с медицинскими принадлежностями. По его словам, помощь лидирующим в мире по количеству заражённых COVID-19 Соединённым Штатам послал и Китай. 30 марта состоялся телефонный разговор Владимира Путина с главой Белого дома, в котором президенты обсудили, в частности, ситуацию с коронавирусной инфекцией и договорись объединить усилия в борьбе с распространением заболевания.
 
Reuters © Tom Brenner
 

Президент США Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в Соединённые Штаты самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом американский лидер заявил в ходе пресс-конференции в Белом доме. В своём выступлении Трамп выразил мнение, что США многому научились в связи с распространением коронавируса.

«Должен сказать, что у нас отличные отношения со многими странами... Россия послала нам очень-очень большой самолёт, заполненный медицинскими принадлежностями, это было очень мило», — отметил президент США, не рассказав при этом о характере груза.

Глава Белого дома добавил, что был «приятно удивлён» направленной в Соединённые Штаты помощью.

Напомним, что 30 марта по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. В Кремле сообщили, что лидеры обсудили пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 и ситуацию на мировом рынке нефти.

Отмечается, что руководители России и США высказали серьёзную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире, а также обсудили меры по борьбе с инфекцией, которые принимаются на территории обеих стран.

Наряду с этим главы двух государств обсудили возможности более тесного взаимодействия двух стран по борьбе с COVID-19.

Комментируя заявление Трампа о том, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил: «Тема действительно затрагивалась. Говорилось о важности международного взаимодействия. Обсуждение этой темы в прикладном плане продолжается по договорённости президентов на рабочем уровне».

Ситуация в США

Соединённые Штаты являются лидером по количеству выявленных случаев COVID-19. По данным американского Университета Джона Хопкинса, на территории США обнаружено более 160 тыс. инфицированных. Количество смертей от последствий инфекции превысило отметку в 3 тыс.

Вместе с тем Трамп предположил, что режим карантина в США на фоне распространения инфекции маловероятен.

«Это крайне маловероятно», — заявил он в ответ на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции в Белом доме.

По его словам, такая возможность обсуждалась, в частности, и в отношении отдельных штатов, но «это предложение сочли слишком неудобным».

В частности, ранее Трамп у себя в Twitter писал об отсутствии необходимости вводить карантин в штате Нью-Йорк, который является одним из лидеров по количеству заражённых в США. Согласно последним данным, в этой части страны заражено свыше 66 тыс. человек.

Трамп отметил, что ситуация с коронавирусом отличается в разных американских штатах.

«По большей части рекомендации останутся такими, как сейчас, возможно, даже станут немного более жёсткими», — заключил лидер США.


Взаимодействие России с другими странами по COVID-19

Ранее Россия направила помощь по борьбе с коронавирусом в Италию. Эта страна является второй в мире по количеству заражённых. По данным Университета Джона Хопкинса, инфицированных там насчитывается более 100 тыс., а погибших уже более 11 тыс.

21 марта президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, в котором они обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу дал указания о создании авиагруппировки для оперативной доставки помощи Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. В течение предстоящих дней в Италию направились как минимум 15 самолётов ВКС России с военными медиками и медицинским оборудованием.

В Кремле подчеркнули, что Россия оказывает содействие Италии без каких-либо условий. «Здесь не может идти речи о каких-то условиях, расчётах или надеждах», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

30 марта стало известно, что российские военные продолжают дезинфекционную обработку в регионах Италии.

«Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провела полную санитарную дезинфекционную обработку в трёх пансионатах для пожилых людей в городах Клузоне, Чени и Вертола», — цитирует РИА Новости сообщение Минобороны РФ.

Незадолго до этого российские военные специалисты приступили к работе в провинции Ломбардия.

Добавим, что впоследствии о намерении оказать помощь Италии заявил и Дональд Трамп. Он заявил, что США направят в европейскую страну медицинские продукты на $100 млн, в которых сами Соединённые Штаты не нуждаются.

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