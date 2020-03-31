|
«Приятно удивлён»: Трамп рассказал о помощи США со стороны России в борьбе с коронавирусом
31 марта 2020, 15:30 • 50 • В мире
Дональд Трамп заявил, что Россия направила США «очень-очень большой самолёт» с медицинскими принадлежностями. По его словам, помощь лидирующим в мире по количеству заражённых COVID-19 Соединённым Штатам послал и Китай. 30 марта состоялся телефонный разговор Владимира Путина с главой Белого дома, в котором президенты обсудили, в частности, ситуацию с коронавирусной инфекцией и договорись объединить усилия в борьбе с распространением заболевания.
Reuters © Tom Brenner
Президент США Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в Соединённые Штаты самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом американский лидер заявил в ходе пресс-конференции в Белом доме. В своём выступлении Трамп выразил мнение, что США многому научились в связи с распространением коронавируса.
«Должен сказать, что у нас отличные отношения со многими странами... Россия послала нам очень-очень большой самолёт, заполненный медицинскими принадлежностями, это было очень мило», — отметил президент США, не рассказав при этом о характере груза.
Глава Белого дома добавил, что был «приятно удивлён» направленной в Соединённые Штаты помощью.
Напомним, что 30 марта по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. В Кремле сообщили, что лидеры обсудили пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 и ситуацию на мировом рынке нефти.
Отмечается, что руководители России и США высказали серьёзную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире, а также обсудили меры по борьбе с инфекцией, которые принимаются на территории обеих стран.
Наряду с этим главы двух государств обсудили возможности более тесного взаимодействия двух стран по борьбе с COVID-19.
Комментируя заявление Трампа о том, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил: «Тема действительно затрагивалась. Говорилось о важности международного взаимодействия. Обсуждение этой темы в прикладном плане продолжается по договорённости президентов на рабочем уровне».
Ситуация в США
Соединённые Штаты являются лидером по количеству выявленных случаев COVID-19. По данным американского Университета Джона Хопкинса, на территории США обнаружено более 160 тыс. инфицированных. Количество смертей от последствий инфекции превысило отметку в 3 тыс.
Вместе с тем Трамп предположил, что режим карантина в США на фоне распространения инфекции маловероятен.
«Это крайне маловероятно», — заявил он в ответ на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции в Белом доме.
По его словам, такая возможность обсуждалась, в частности, и в отношении отдельных штатов, но «это предложение сочли слишком неудобным».
В частности, ранее Трамп у себя в Twitter писал об отсутствии необходимости вводить карантин в штате Нью-Йорк, который является одним из лидеров по количеству заражённых в США. Согласно последним данным, в этой части страны заражено свыше 66 тыс. человек.
Трамп отметил, что ситуация с коронавирусом отличается в разных американских штатах.
«По большей части рекомендации останутся такими, как сейчас, возможно, даже станут немного более жёсткими», — заключил лидер США.
|
31 марта 2020, 04:35
|
31 марта 2020, 02:35
|
30 марта 2020, 22:35
|
31 марта 2020, 01:30
|
31 марта 2020, 12:35
|
31 марта 2020, 04:35
|
31 марта 2020, 04:35
|
31 марта 2020, 09:35
|
31 марта 2020, 06:35
|
31 марта 2020, 02:35
|
31 марта 2020, 00:35
|
25 марта 2020, 19:35
|
30 марта 2020, 13:35
|
28 марта 2020, 04:35
|
30 марта 2020, 01:35
|
28 марта 2020, 08:35
|
25 марта 2020, 19:35
|
29 марта 2020, 12:35