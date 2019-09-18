«Привык работать в тишине и без публичности»: что известно о новом советнике Трампа по нацбезопасности

Дональд Трамп сообщил, что его новым советником по нацбезопасности станет Роберт О'Брайен, который сейчас работает в Госдепартаменте и занимает должность спецпредставителя президента США по делам заложников. На посту советника он сменит Джона Болтона, который был уволен 10 сентября. По мнению экспертов, О'Брайен — профессионал, который привык действовать в тишине. Он не станет публично спорить с Трампом, как это делал его предшественник, полагают аналитики.

Президент США Дональд Трамп назначит на пост своего советника по национальной безопасности Роберта О'Брайена. Об этом американский президент сообщил в своём Twitter.

«Рад объявить, что назначу новым советником по национальной безопасности Роберта О'Брайена, который в настоящее время очень успешно работает спецпредставителем президента по делам заложников в Госдепартаменте. Я долго и много работал с Робертом. Он отлично справится!» — отметил Трамп.

I am pleased to announce that I will name Robert C. O’Brien, currently serving as the very successful Special Presidential Envoy for Hostage Affairs at the State Department, as our new National Security Advisor. I have worked long & hard with Robert. He will do a great job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 сентября 2019 г.

Стоит отметить, что в отличие от большинства других высших должностных лиц советника по нацбезопасности президент может назначать без утверждения сенатом.

Напомним, О'Брайен станет уже четвёртым человеком на этом посту за время президентства Дональда Трампа. Предыдущий советник, Джон Болтон, был уволен со своего поста во вторник, 10 сентября. Трамп обосновал такое решение несогласием с предложениями Болтона в области международных отношений. Позже глава Белого дома заявлял, что экс-советник «совершил очень крупные ошибки» и не находил общего языка с «важными людьми» в администрации Трампа.

17 сентября глава Белого дома назвал пять кандидатур на эту позицию.

Кроме О'Брайена, пост советника по национальной безопасности могли занять также генерал-майор ВС США в отставке и бывший первый заместитель Болтона Рики Уэдделл, советник по нацбезопасности вице-президента Кит Келлог, экс-глава Совета национальной безопасности Белого дома Фред Флиц и заместитель министра энергетики по вопросам ядерной безопасности Лиза Гордон-Хэггерти.

Также высказывались предположения, что Трамп может назначить на этот пост действующего госсекретаря Майка Помпео. В частности, об этом сообщал телеканал CNN. В этом случае Помпео совмещал бы две должности. Последний раз такое двойное назначение получил Генри Киссинджер при президенте Ричарде Никсоне. Однако Трамп категорически отмёл подобное предположение. Тогда глава Белого дома заявил, что хочет, «чтобы данный пост занимал кто-то другой».

Reuters

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Личность нового советника

Роберт О'Брайен имеет юридическое образование. В 2007—2011 годах он руководил программой подготовки судей, адвокатов и прокуроров в Афганистане, реализуемой при поддержке Госдепартамента, в 2013 и 2014 годах присутствовал на президентских выборах в Грузии и парламентских выборах на Украине в качестве наблюдателя от Международного республиканского института США*.

По информации газеты The Washington Post, в Вашингтоне называли возможное назначение О'Брайена «безопасным выбором» для этой должности, поскольку он имеет хорошие отношения с коллегами в Госдепартаменте и Пентагоне.

Для Трампа кандидатура О'Брайена сейчас очень удобна, рассказал RT политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Его текущая должность в Госдепартаменте — спецпредставитель — не предполагает большой самостоятельности, а Трампу сейчас как раз нужен простой исполнитель его решений, считает эксперт. Кроме того, О'Брайен работал «по достаточно деликатным вопросам», связанным с заложниками, в частности он во многом помог освободить американских граждан, осуждённых в КНДР накануне первого саммита Трампа и Ким Чен Ына.

«Его нельзя ни при каких обстоятельствах назвать каким-то техническим советником по нацбезопасности, но вместе с тем это человек без какой-либо большой политической субъектности. Болтон разозлил Трампа тем, что какое-то время в точности выполнял все его поручения, а потом опять начал свою обычную повестку, не просто споря с президентом, но ещё и делая публичные высказывания и определённые шаги. От О'Брайена подобного ожидать не стоит, он очень профессиональный и привык работать в тишине и без публичности», — полагает эксперт.

С другой стороны, О'Брайену будет сложно расшифровывать сигналы Трампа, который отличается своей непоследовательностью, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Всё будет зависеть, во-первых, от того, каковы будут успехи, а во-вторых, насколько О'Брайен будет придерживаться тех противоречивых сигналов, которые он будет получать от Трампа. Иначе его постигнет судьба предыдущих советников. При этом, на мой взгляд, он готов именно так работать. Вопрос в том, что Трамп слишком часто бывает непредсказуем», — заявил эксперт в разговоре с RT.

Многое будет зависеть и от того, станет ли новый советник спорить с Трампом, полагает политолог Михаил Синельников-Оришак. По его мнению, Трампа отличает достаточно «авторитарный стиль правления» и, если О'Брайен не будет вступать с президентом в прилюдные споры и активно противоречить ему по ключевым вопросам, он вполне имеет шансы остаться в должности надолго. Однако во всём соглашаться с начальством — «не в американской политической традиции», отмечает эксперт.

* «Корпорация «Международный республиканский институт» (International Republican Institute) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 18.08.2016.