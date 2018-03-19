Привычным курсом

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19 марта 2018, 20:39 • 89 • Карикатуры
Польские власти обсуждают возможность высылки из страны российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией после отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Как пишет Gazeta Prawna со ссылкой на источники в правительстве, в Варшаве также хотят ввести санкции против компаний и чиновников.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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