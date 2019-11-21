«Привычная деловая практика»: почему правозащитники обвинили Google и Facebook в нарушении прав человека

Бизнес-модели компаний Google и Facebook «основаны на слежке» и угрожают правам человека. К такому выводу пришла организация Amnesty International. Как отметили правозащитники, многочисленные скандалы, в центре которых оказываются IT-гиганты, лишь подтверждают, что нарушения конфиденциальности пользователей — «привычная деловая практика» для этих корпораций. По мнению аналитиков, Google и Facebook всё ещё стараются поддерживать иллюзию сохранности личных данных пользователей, однако делать это становится всё сложнее.

Бизнес-модели компаний Google и Facebook угрожают правам человека, заявила международная правозащитная организация Amnesty International.

«Платформы Google и Facebook несут общественную опасность. Бизнес-модель этих компаний, основанная на слежке, вынуждает людей идти на сделку с дьяволом, в силу которой они могут пользоваться своими правами человека в сети, лишь подчинившись системе, построенной на нарушении прав человека. В первую очередь они включают беспрецедентное посягательство на неприкосновенность частной жизни, из которого вытекает ряд побочных последствий, представляющих серьезную угрозу для целого ряда других прав, начиная со свободы убеждений и их выражения и заканчивая свободой мысли и правом на недискриминацию», — говорится в отчёте организации.

В описании к документу также указывается, что Google и Facebook предоставляют своим пользователям «якобы бесплатный доступ», но вместо этого «они требуют от людей передать свои личные данные».

«Их (данные. — RT) затем анализируют, чтобы объединить людей по группам и выстроить прогноз их интересов и особенностей — в первую очередь, чтобы, используя эти данные, компании могли зарабатывать на рекламе», — сообщают в Amnesty International.

В докладе отмечается, что «при таких масштабах сбора и монетизации персональных данных с помощью этих платформ осуществление права людей на неприкосновенность частной жизни невозможно».

По данным Amnesty International, проводимый Google и Facebook «сбор данных миллиардов пользователей» достиг такого масштаба, что если бы власти осуществляли его напрямую, «никто бы не стал с этим мириться». Кроме того, уточняется, что принципы работы технологических гигантов обусловлены «обширными корыстными интересами».

«Учитывая их (Google и Facebook. — RT) активный лоббизм в отношении тех самых властей, которые должны их контролировать, есть все основания полагать, что на саморегулирование эти компании не способны», — приходят к выводу составители отчёта.

В документе также говорится, что «нарушение конфиденциальности, на котором строится бизнес-модель Facebook и Google», наглядно подтверждается участием этих компаний «в многочисленных скандалах в области конфиденциальности».

«Несмотря на заверения компаний относительно их приверженности неприкосновенности частной жизни, трудно не считать эти многочисленные нарушения конфиденциальности привычной для них деловой практикой, а не отклонением», — информирует Amnesty International.

globallookpress.com

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Отмечается также, что платформы Google и Facebook занимаются не только извлечением колоссальных объёмов данных о рядовых гражданах, но и детализацией этой информации посредством использования сложных алгоритмических систем.

«Эти системы нацелены на поиск наилучших способов достижения результатов в интересах компаний, включая точную настройку адресации и показа рекламы, а также поведенческие стимулы, которые удерживают людей на платформах. Было доказано, что эти алгоритмические системы имеют целый ряд побочных эффектов, несущих серьёзную угрозу для прав населения, в том числе свободы убеждений и их выражения, свободы мысли и права на равенство и недискриминацию», — утверждают представители организации.

При этом риски, по данным Amnesty International, «существенно усугубляются» за счёт охвата платформ Google и Facebook, «из-за чего под угрозой оказываются права человека всего населения».

Не первое обвинение

Напомним, обвинения в адрес этих IT-корпораций звучат не в первый раз. Платформы неоднократно оказывались в центре скандалов, связанных с утечкой личных данных или же с умышленным нарушением прав пользователей.

Например, Facebook не раз по собственной инициативе блокировал «неугодные» группы и страницы. Однако в сентябре эта компания заявила, что является не публичным форумом, а частным издателем, который может публиковать и блокировать информацию по своему усмотрению. Такой аргумент соцсеть выдвинула в ответ на иск журналистки Лоры Лумер, аккаунт которой Facebook заблокировал, назвав девушку «опасным человеком» из-за её правых политических воззрений. Лумер, в свою очередь, обвинила компанию в попытке ограничить её право на свободу слова, которое гарантирует Первая поправка к Конституции США.

Месяцем позже соцсеть в очередной раз заблокировала группу, поддерживающую американского президента Дональда Трампа и полицию Соединённых Штатов. У страницы сообщества Police Lives Matter было 170 тыс. подписчиков. Тогда представитель Facebook Джо Осборн заявил, что группа якобы «нарушила правила борьбы со спамом и фейковыми аккаунтами».

А в августе американское агентство Bloomberg сообщило, что Facebook платила сотням сторонних подрядчиков, расшифровывающих голосовые сообщения пользователей сервисов, которые принадлежат корпорации. По данным источников агентства, компания поставила такую задачу перед внештатными сотрудниками, которые не знали, как именно корпорация получила эти записи. Журналисты издания подчёркивают, что Facebook не информировал пользователей о доступе к их личным данным третьей стороной.

Не отстаёт от своих коллег и Google. В сенате США высказали обеспокоенность тем, что корпорация собирает данные миллионов американцев в рамках проекта, реализуемого совместно с одной из крупнейших систем здравоохранения. Американский сенатор от штата Миннесота и кандидат в президенты США Эми Клобушар сообщила на своём официальном сайте, что не только это сотрудничество вызывает серьёзные проблемы с конфиденциальностью в США.

Кандидат в президенты США от Демократичексой партии Эми Клобушар

Reuters

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По её словам, угроза похищения данных американских граждан исходит также от приложений для отслеживания здоровья, в частности, американской корпорации Fitbit.

Между тем американские власти начали расследование в отношении проекта компании Google по сбору и анализу персональных медицинских данных. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

Кроме того, Google в последнее время всё чаще упрекают и в политических манипуляциях. Так, 19 августа Дональд Трамп обвинил корпорацию в том, что она повлияла на выбор избирателей в пользу Хиллари Клинтон в ходе президентской гонки 2016 года.

«Ух ты, только что вышел доклад! В ходе выборов 2016 года Google подверг манипуляциям от 2,6 млн до 16 млн избирателей в пользу Хиллари Клинтон! Информация обнародована сторонником Клинтон, а не Трампа! На Google следует подать в суд. Моя победа оказалась ещё масштабнее, чем предполагалось!», — написал американский президент на своей странице в Twitter, не уточнив, о каком именно докладе идёт речь.

Wow, Report Just Out! Google manipulated from 2.6 million to 16 million votes for Hillary Clinton in 2016 Election! This was put out by a Clinton supporter, not a Trump Supporter! Google should be sued. My victory was even bigger than thought! @JudicialWatch — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 августа 2019 г.

По данным западных СМИ, глава Белого дома, вероятно, имел в виду исследование американского психолога Роберта Эпштейна из Американского института поведенческих исследований и технологий, которое обсуждалось в тот день на телеканале Fox Business.

С обвинением в адрес Google выступил и старший инженер-программист этой корпорации Грег Коппола в июльском интервью организации Project Veritas («Проект «Истина»). По его словам, компания напрямую влияет на результаты поиска в сети, манипулируя алгоритмами выдачи контента.

«Нарушают свои соглашения»

IT-компании до сих пор «пытаются поддерживать иллюзию», что личные данные их пользователей, которые попали в интернет, могут быть приватным, считает политолог Михаил Синельников-Оришак.

«Однако это исключает коммерческая составляющая данных корпораций. В последние годы стало абсолютно очевидно, что разговоры о конфиденциальности пользователей Google и Facebook — это миф. Сейчас уже невозможно удерживать в секрете такие широкомасштабные утечки информации», — отметил эксперт в беседе с RT.

Политолог Александр Асафов полностью разделает мнение коллеги. По его словам, бизнес-модель Google и Facebook действительно «основана на торговле персональными данными».

«Основная задача IT-компании — зарабатывать деньги. Несмотря на громкие декларации о том, что для них является приоритетом безопасность персональных данных, они относятся к этому халатно, соответственно, случаются утечки, сбои, взломы. Кроме того, они сами же нарушают свои соглашения для получения коммерческой прибыли. Их основной бизнес — это торговля личными данными пользователей», — заявил аналитик в разговоре с RT.

При этом Асафов подчеркнул, что данные корпорации «сотрудничают с ФБР и АНБ».

«Нарушения конфиденциальности западные власти предпочитают не замечать, если случаи не получили широкую огласку в обществе, поскольку такие утечки им выгодны, а часто случаются по их же инициативе. Сейчас правительства Запада пытаются ещё больше вмешиваться в деятельность этих компаний, чтобы использовать их как инструменты контроля», — рассказал эксперт.

Также Асафов напомнил, что Facebook и Google «сыграли колоссальную роль в том числе и в ходе выборов 2016 года».

Reuters

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«Учитывая, что скоро новые президентские выборы, конечно, теперь в западном обществе будет рассматриваться риск возможного применения высокотехнологичных инструментов этих IT-гигантов и во время грядущего избирательного процесса в США в 2020 году», — констатировал аналитик.

По словам Асафова, уже наступила эпоха, когда личные данные пользователей в распоряжении западных IT-гигантов не рассматриваются как конфиденциальная информация. И ситуация будет только усугубляться, считает эксперт.

«Сейчас нас спасает только то, что такие огромные массивы данных пока невозможно эффективно обработать, поскольку нет мощностей, которые смогли бы на уровне алгоритмов всё это проанализировать. Речь идёт в том числе о пользовательских привычках, предпочтениях и особенностях, а также о передвижениях пользователя мобильного телефона. Однако, когда технологии позволят расшифровывать всё в полном объёме, это приведёт к тому, что жизни всех рядовых граждан без исключения будут прозрачны для IT-корпораций», — подвёл итог аналитик.