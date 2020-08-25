«Привлекательные возможности»: в США считают Россию перспективным рынком сбыта продовольственных товаров

В Министерстве сельского хозяйства Соединённых Штатов назвали российское направление перспективным с точки зрения экспорта некоторых американских продовольственных товаров. В документе ведомства, с текстом которого ознакомился RT, при этом отмечается, что Россия — крупнейший в Европе рынок сбыта потребительской продукции. По мнению российских экспертов, производители в США осознают, что санкционная политика привела к потерям для бизнеса, и ищут возможности сотрудничать с Москвой, несмотря на действующие санкции.

В Министерстве сельского хозяйства Соединённых Штатов считают Россию перспективной площадкой для сбыта некоторых американских продовольственных товаров.

«Рост российской пищевой промышленности и рынка розничной торговли открывает привлекательные нишевые возможности для американских поставщиков», — говорится в отчёте службы сельского хозяйства зарубежных стран Минсельхоза США. RT ознакомился с текстом документа.

Так, американские специалисты указали, что в 2019 году оборот розничной торговли в России, согласно данным Росстата, достиг отметки в 33,5 трлн рублей, что на 1,6% выше уровня 2018 года.

Между тем оборот в сегменте непосредственно продовольственной розницы несколько превысил 16,1 трлн рублей, что, в свою очередь, на 1,4% больше, чем годом ранее.

При этом американские аналитики отметили, что в настоящее время 80% российских продуктов питания, представленных в торговых точках, производится внутри страны, в то время как до 2014 года на долю внутреннего производства приходилось около 60% продукции.

Также в Минсельхозе США изучили тенденции, которым склонны следовать российские потребители. В документе указывается, что, согласно исследованию германской компании GfK, у россиян есть запрос на приобретение натуральных продуктов с маркировкой «био» или «эко».

По мнению аналитиков американского министерства, это объясняется тем, что многие жители страны всё чаще проявляют интерес к здоровому образу жизни, меняют пищевые привычки.

«Российские потребители всё тщательнее считают калории и внимательно смотрят на состав, покупают продукты с меньшим содержанием искусственных ингредиентов, жира и сахара», — говорится в отчёте.

Согласно оценкам компании Euromonitor, в 2019 году продажи таких товаров на российском рынке могли превысить 900 млрд рублей.

Американские аналитики также отмечают, что россияне, выбирая продукты питания, ценят удобство. В частности, они положительно относятся к готовой продукции как альтернативе приготовлению пищи в домашних условиях. Кроме того, потребители склонны совершать покупки рационально, приобретая товары по более низким ценам.

«Товары, которые дешевле, ценнее или не производятся внутри страны, представляют возможность для американских поставщиков», — уточняется в отчёте.

Рассматриваемые в документе Минсельхоза США тренды, уверены специалисты, увеличивают потенциальные возможности американских производителей на российском рынке, так как отвечают запросам потребителя.

Согласно отчёту министерства, американская сторона поставляет в Россию томатную пасту, орехи, сушёную клюкву, готовые пищевые продукты, соусы; в меньшей степени — вино, рис и корма для кошек и собак.

Однако доля многих из перечисленных товаров на российском рынке в разы меньше по сравнению с европейскими и другими зарубежными аналогами.

Например, исходя из представленных в публикации данных, наибольшую долю в структуре импорта в Россию вина занимает Италия — 23% от общего объёма, а США поставляют лишь 1%. Лидером по ввозу кормов для кошек и собак является Франция — 16%, а доля США составляет 1,3%.

В то же время на Штаты приходится значительная часть поставок сушёной клюквы — 62%, а также орехов, готовых пищевых продуктов и томатной пасты — 18, 11 и 10% соответственно.

Соединённые Штаты умело подбирают те виды товаров, которые они могли бы поставлять на российский рынок в рамках действующих санкций, заявил в беседе с RT заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

В свою очередь, экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько подчеркнул, что Соединённые Штаты заинтересованы в продвижении своей продукции на зарубежные рынки во многом из-за необходимости увеличения поставок продовольствия за границу.

«В целом США сейчас в такой ситуации, что они цепляются за любые возможности продвинуть собственную продукцию на рынке. Понятное дело, что дефицит бюджета Соединённых Штатов растёт, пресловутый государственный долг увеличивается. И, конечно, есть ещё огромное отрицательное сальдо — то есть они больше импортируют, чем экспортируют. Однако от того, что США поставят больше орехов, томатной пасты и прочего в Россию, они это сальдо сильно не сократят», — уточнил он.

Секция с соусами в американском супермаркете

AFP

© SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Санкционные издержки



«Россия — нетто-импортёр потребительской продукции и крупнейший в Европе рынок сбыта потребительских товаров с почти 145 млн потребителей», — напомнили в Минсельхозе США.

Однако российский рынок со всеми своими преимуществами, вызывающими интерес Штатов, имеет и недостатки, считают специалисты министерства.

Например, исходя из представленных в отчёте данных, американским поставщикам приходится в том числе конкурировать с местными производителями и их коллегами из Китая и Европы. Кроме того, они могут столкнуться с «негативным восприятием» Соединённых Штатов российскими ретейлерами, а также пострадать из-за снижения уровня доходов потребителей.

Ещё одним значимым препятствием для реализации экономических амбиций США, как отмечается в документе, является действие контрсанкций, существенно ограничивающих перечень разрешённых для импорта в Россию американских товаров, что сказывается на прибыли. При этом многие американские товары были заменены иностранными аналогами, подчёркивают американские аналитики.

«Общий объём импорта из США снизился на 3,5% (главным образом из-за сокращения импорта семян подсолнечника) и составил $426,5 млн. Теперь многие импортные продукты ввозятся из стран, не подпадающих под российские контрсанкции: Белоруссии, Турции, Китая, Бразилии, Эквадора, ЮАР, Чили и Аргентины», — говорится в публикации.

В то же время общий объём импорта товаров в Россию из других стран в прошлом году составил $243,8 млрд, говорится на портале внешнеэкономической информации Минэкономразвития РФ.

Как пояснил Андрей Суздальцев, бизнес-сообщество США понесло потери в связи с санкциями. По его словам, американские компании выступают за восстановление сотрудничества с Россией, несмотря на напряжённые политические отношения между Москвой и Вашингтоном.

«Американский бизнес понимает, какие убытки он несёт из-за санкций, и настойчиво ищет любые возможности заработать деньги на нашем рынке. Очевидно, что производители ждут, когда смогут вернуться», — сказал политолог.

Производители из США заинтересованы в увеличении поставок за рубеж, когда в Штатах существует избыток определённых товаров, считает руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. По его словам, отчёт американского Минсельхоза свидетельствует о том, что в США есть специалисты, «которые думают в первую очередь не о политике, а об экономике». Однако увеличение поставок таких нишевых продуктов, как томатная паста и соусы, вряд ли отразится на экономических отношениях стран в целом.

«Это маленькая часть рынка. Не думаю, что она каким-то образом укрепит экономические связи РФ и США», — объяснил он.

Напомним, в 2014 году многие страны Запада ввели против России санкции из-за событий на Украине.

В ответ на это российский лидер Владимир Путин вынужден был принять ответные меры и подписал указ, запретивший ввоз в страну некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из Европейского союза, Соединённых Штатов, Канады, Австралии и Норвегии.

Таким образом, с 2014 года Вашингтону, Брюсселю и их партнёрам пришлось приостановить поставки в Россию свинины, мяса крупного рогатого скота, молока, молочных продуктов, живой рыбы, овощей, фруктов и других товаров.

Сложившаяся ситуация способствовала ускорению развития российского сельхозпроизводства и укреплению продовольственной безопасности государства.

Так, благодаря мерам господдержки возросли объёмы производства агропромышленной продукции, а российские сельхозпроизводители смогли не только обеспечить внутренние потребности страны в продовольствии, но и увеличить экспорт, привлечь инвестиции, а также выйти на зарубежные рынки.



По словам министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева, продовольственное эмбарго позволило отечественному агропромышленному комплексу выполнить большинство показателей Доктрины продовольственной безопасности.

«За время санкций сельское хозяйство России показало очень серьёзные результаты. Мы практически по всем продуктам достигли тех значений, которые обозначены в Доктрине продовольственной безопасности», — уточнил он.

Благодаря работе российских аграриев и эффективной государственной политике за прошедшие годы отрасль стала одним из драйверов российской экономики, добавил Патрушев.

Вследствие действия санкций Россия потеряла около $50 млрд, рассказал в марте Владимир Путин. Однако при этом президент уточнил, что с помощью эффективных и своевременно принятых мер понесённые потери удалось компенсировать.

Президент России Владимир Путин

РИА Новости

© Алексей Никольский

«По разным оценкам, мы потеряли где-то $50 млрд, но мы и заработали столько же. Немало, но это заставило нас мозги включить. Мы истратили достаточно много денег на так называемое импортозамещение и начали производить такие продукты и такие технологии использовать, которых раньше у нас не было либо мы их просто забыли и потеряли», — объяснил он.

Путин подчеркнул, что этот процесс позволил диверсифицировать российскую экономику, и в качестве примера привёл сельское хозяйство, где производство выросло в несколько раз.

Несмотря на то что США и их партнёры в Евросоюзе обеспечили более выгодные условия на мировом рынке для собственного бизнеса, создав сложности для России, Москва продолжает успешно конкурировать с зарубежными столицами в сельскохозяйственной отрасли, считает Владислав Гинько.

«Наш рынок после 2014—2015 годов сформировался, у нас есть понятные направления, продукция из России является ключевой в большинстве стран бывшего СССР... Наши производители успешно конкурируют с поставщиками из-за рубежа, а сельхозпродукция удовлетворяет потребности не только внутреннего, но и других рынков», — подытожил эксперт.