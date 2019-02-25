«Привлекались к уголовной ответственности»: в Иркутской области банда угонщиков застрелила студента-автомобилиста

На федеральной трассе «Вилюй» в Иркутской области было совершено разбойное нападение на автомобиль с четырьмя пассажирами. Группа вооружённых жителей Братского района остановила машину, в которой находились 20-летний студент, его невеста и двое приятелей. Нападавшие застрелили водителя, ограбили друзей погибшего и ударили ножом в грудь его девушку, после чего скрылись на угнанной машине. Злоумышленников задержала полиция, они дали признательные показания.

Погибший Вячеслав Беляков и один из задержанных в зале суда © vk.com; видео СК РФ

На федеральной автодороге в Иркутской области банда местных жителей расстреляла 20-летнего студента-автомобилиста из Красноярска и нанесла ножевое ранение его девушке. В ночь с 22 на 23 февраля Вячеслав Беляков и его невеста, 21-летняя Ксения Кучерова, направлялись в гости к родителям юноши, проживающим в посёлке Прибрежный Братского района.

Вместе с ними в машине находились ещё двое приятелей. Компания ехала по федеральной автодороге «Вилюй», до пункта назначения оставалось всего несколько километров, когда путь молодым людям преградил автомобиль. Рядом с ним находились четверо вооружённых злоумышленников в состоянии алкогольного опьянения.

Когда Беляков затормозил, они потребовали покинуть машину, пригрозив, что в случае неповиновения будут стрелять. Позднее местные СМИ опубликовали рассказ Ксении о произошедшем. Девушка утверждает, что Вячеслав был знаком с одним из бандитов. Как только Беляков выбрался из салона, ему выстрелили в спину из ружья.

По предварительной версии следствия, оставшихся пассажиров заставили покинуть авто, лечь на землю, отдать телефоны и деньги. По словам Ксении, один из пассажиров Белякова попытался сделать телефонный звонок. Нападавшие это заметили и избили молодого человека.

Место происшествия

© СК РФ

Хотя Кучерова сразу же выполнила требования грабителей и отдала им все ценности, мужчина, стоявший рядом с ней, достал нож. Компания начала осматривать тело Белякова. Когда они поняли, что Вячеслав мёртв, стоявший рядом с Ксенией мужчина ударил её ножом в грудь. Затем злоумышленники сели в машину Белякова и уехали в сторону Братска, бросив на дороге свой автомобиль.

Попутчикам Белякова и Кучеровой, не пострадавшим от рук угонщиков, удалось дозвониться до родственников и остановить проезжавшую мимо фуру. Прибывшие на место происшествия врачи скорой пыталась спасти Белякова, но тщетно — молодого человека не успели довезти до больницы. Ксения выжила: её смогли вовремя прооперировать.

Бандиты схвачены

Злоумышленникам, напавшим на Вячеслава Белякова и его пассажиров, не удалось уехать далеко. По дороге они стреляли по автомобилям, поэтому совсем скоро о бандитах на трассе «Вилюй» уже знала полиция.

«Мужчины, двигаясь на угнанном автомобиле в сторону Братска, предприняли ещё одну попытку завладения автомобилем другого участника дорожного движения, открыв стрельбу. К счастью, водителю внедорожника удалось скрыться, после чего он сообщил в правоохранительные органы», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СУ СК по Иркутской области.

Опасаясь, что их поймают, угонщики бросили машину Белякова и пересели на такси. Однако вскоре инспекторы ГИБДД при силовой поддержке СОБРа всё же перехватили нападавших. При задержании были изъяты оружие и вещественные доказательства совершённого преступления. По данным СК, в операции по поимке злоумышленников принимали участие более 50 сотрудников правоохранительных органов.

Потерпевшая Ксения Кучерова

vk.com

Задержанные мужчины дали признательные показания, СУ СК по Иркутской области уже предъявил им обвинения в убийстве, разбое, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, покушении на убийство, а также по ряду других тяжких и особо тяжких статей УК.

Не первый эпизод

По данным следствия, все задержанные — жители Братска и Братского района в возрасте от 23 до 29 лет. У троих из них ранее были судимости. Как сообщили RT в областном управлении СК, предводитель банды, застреливший Вячеслава Белякова, был судим пять раз.

«Следователями СКР установлено, что ранее они (нападавшие. — RT) привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления. Братский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточняют в региональном управлении СК.

Не исключено, что к уже предъявленным обвинениям со временем добавятся и другие. В частности, жители Братского района рассказали местным СМИ, что ружьё, из которого банда расстреляла Белякова, злоумышленники могли украсть накануне у пенсионерки, проживающей в посёлке Бузулук. Кроме того, по данным следователей, машина, которой злоумышленники заблокировали дорогу Белякову, не была зарегистрирована в ГИБДД.