Привлечь США: Лукашенко знает, как обеспечить мир в Донбассе

Главы государств должны обсудить возможность размещения на территории Донбасса совместной миротворческой миссии ООН и ОБСЕ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии встречи основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.

«Необходимо вести дальнейший поиск взаимоприемлемого решения по размещению на Донбассе миротворцев. Возможно, рассмотреть вариант размещения совместной миссии ООН и ОБСЕ на Украине», — сказал политик.

По словам главы государства, в состав международной миссии могут войти военнослужащие, полицейские, гражданский персонал из стран, которые на протяжении всего периода конфликта «вносили посильный вклад в его разрешение», передает РИА «Новости».

«Нужно обеспечить принцип поэтапности в развертывании этой миссии… Но времени почти не осталось… Следовало бы активизировать работу в Нормандском формате, чтобы обеспечить четкий механизм контроля за выполнением минских соглашений. Однако с учетом опыта прежних лет, есть опасения, что этого будет опять недостаточно», — выразил уверенность белорусский лидер.

По его словам, если не привлечь США к переговорному процессу, то мировое сообщество «вряд ли добьется цели». Глава Белоруссии также отметил, что Минск готов взять на себя урегулирование ситуации на российско-украинской границе и обеспечение проведения выборов в Донбассе.

«Мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе», — сказал Лукашенко.

Тремя неделями ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в ходе телефонной беседы с журналистами рассказал, что предложил Москве несколько вариантов размещения миссии ООН в Донбассе.

По его словам, дипломат предложил свои идеи о том, как миссия может быть развернута по стадиям, однако получил только критические замечания от российской стороны.

Как отметил Волкер,

американская сторона предлагает создание миссии миротворцев ООН, которые должны обеспечить защиту местного населения и обеспечить проведение выборов.

«К сожалению, в то время как Украина и США, Франция и Германия, Европейский союз и другие поддерживают идею развертывания такой миротворческой миссии, Россия по-прежнему не согласна», — сказал представитель США.

Волкер также рассказал, что готов снова встретиться со своим визави российским представителем по Украине Владиславом Сурковым, которого он назвал «эффективным» представителем президента РФ Владимира Путина. Последний раз чиновники виделись в январе 2018 года, но обмен мнениями между ними ведется в письменной форме.

В прошлом месяце президент Украины Петр Порошенко обвинил Москву в препятствовании размещения миротворцев ООН в Донбассе, передает ФАН.

«Мне бы хотелось большего и скорейшего прогресса в этом вопросе, но он упирается в глухой московский тупик. Ключи от мира находятся в Москве», — заявил украинский лидер.

Двумя днями ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего выступления на Генассамблее ООН призвал Запад «вразумить» Украину.

Он отметил, что сейчас российская сторона поддерживает миссию ОБСЕ в Донбассе и готова обсуждать ей предоставление охраны ООН. Однако Киев «тешит себя иллюзиями» о вводе миротворцев в регион при поддержке Запада и «все чаще грозит силовыми сценариями».

«Те, кто опекает нынешние киевские власти, должны вразумить своих подопечных, заставить их прекратить блокаду Донбасса

и дискриминацию национальных меньшинств на всей территории Украины», — добавил дипломат.

За неделю до этого глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, что, по мнению Киева и западных партнеров, в рамках миротворческой миссии в Донбассе должны присутствовать военные, полицейские и международная администрация, два последних пункта он назвал «мегапринципиальными».

По его словам, проект резолюции по миротворцам в Донбассе должен быть общим от Украины и ее западных партнеров, отметив, что такая модель была подготовлена «очень давно». Украинский министр добавил, что миротворческая операция должна быть последовательной, передает НСН.

В свою очередь, лидер украинского общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук заявил, что идея введения миротворцев в Донбасс не имеет перспектив.

«Почему? Потому что если речь идет о миротворцах, в части обеспечения безопасности СММ ОБСЕ, тогда этот вопрос может быть рассмотрен, проект соответствующей резолюции подан МИДом России в Совет безопасности ООН», — сказал он.

При этом, по его словам, если речь идет о видении Киева, то о введении миротворцев нужно договариваться с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народной республиками, на что украинская власть не согласится.