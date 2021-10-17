Привившиеся от COVID страдают от изнуряющей простуды: "Никогда так раньше не болел"

Привившиеся от COVID-19 люди начали страдать от изнуряющей простуды: "Никогда так раньше не болел", - заявил один из жителей Британии.

В последнее время жители Великобритании начали сталкиваться с так называемой "супер-простудой". Об этом пишет британское издание The Telegraph.

От пациентов медикам начали поступать жалобы на простуду, симптомы которой напоминают грипп. При этом их ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию показывают отрицательные результаты, а среди заболевших есть и вакцинированные.

Особенно "супер-простуде" подвержены люди в возрасте 15-44 лет. Как рассказала журналистам подхватившая странную болезнь Джулс Келли, все началось с сильных болей в горле и пазухах носа.

"Кажется, будто моя голова сделана из губки. Это не просто простуда, у меня слабость в теле, а ноги подкашиваются", - поведала она.

После периода ослабления болезни началось обострение, причем добавился новый симптом (грудной кашель). Но три экспресс-теста на COVID-19 оказались отрицательными.

В Британии новую болезнь называют "самой сильной простудой в истории". Аналогичные симптомы описал и местный житель Оливер Ролл.

"Прошло две недели, я совершенно измучился. Хорошо еще, что "мисс Корона" не навестила меня... Никогда раньше так не болел", - заявил он.

Как пояснили медики, причиной "супер-простуды" оказался весьма распространенный респираторно-синцитиальный вирус (РСВ). Обычно проблемы он может спровоцировать только у детей в возрасте до двух лет и пожилых пациентов.

Однако из-за режима самоизоляции иммунитет людей существенно ослаб, поэтому они стали более восприимчивыми к болезни. Ллительный период болезни связан с тем, что человек мог подхватить подряд сразу два вируса.

Как ранее заявил иммунолог Николай Крючков, в нынешний осенний сезон человек может одновременно заразиться гриппом и коронавирусом.

Он пояснил, что в прошлом сезоне грипп был не сильно распространён, однако в этом появилось два новых штамма. Кроме того, ослаб иммунитет с прошлого года.

"Скорее всего, заметный процент случаев пандемического коронавируса будет сочетаться с какой-то другой ОРВИ, а часть - с гриппом", - цитирует слова эксперта РИА ФАН.