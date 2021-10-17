Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захарова без прикрас высказалась о визите Нуланд в Москву: "Извините меня&q...
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из д...
Главком ВСУ задумал перекроить границы Украины. Нардеп не удержался: "Ясно,...
"Русские, уезжайте к себе в Россию". В Узбекистане пытаются замять ска...
Главная / В мире

Привившиеся от COVID страдают от изнуряющей простуды: "Никогда так раньше не болел"

17 октября 2021, 16:35  •  141 • В мире
Привившиеся от COVID-19 люди начали страдать от изнуряющей простуды: "Никогда так раньше не болел", - заявил один из жителей Британии.
В последнее время жители Великобритании начали сталкиваться с так называемой "супер-простудой". Об этом пишет британское издание The Telegraph.
От пациентов медикам начали поступать жалобы на простуду, симптомы которой напоминают грипп. При этом их ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию показывают отрицательные результаты, а среди заболевших есть и вакцинированные.
Особенно "супер-простуде" подвержены люди в возрасте 15-44 лет. Как рассказала журналистам подхватившая странную болезнь Джулс Келли, все началось с сильных болей в горле и пазухах носа.
"Кажется, будто моя голова сделана из губки. Это не просто простуда, у меня слабость в теле, а ноги подкашиваются", - поведала она.
После периода ослабления болезни началось обострение, причем добавился новый симптом (грудной кашель). Но три экспресс-теста на COVID-19 оказались отрицательными.
В Британии новую болезнь называют "самой сильной простудой в истории". Аналогичные симптомы описал и местный житель Оливер Ролл.
"Прошло две недели, я совершенно измучился. Хорошо еще, что "мисс Корона" не навестила меня... Никогда раньше так не болел", - заявил он.
Как пояснили медики, причиной "супер-простуды" оказался весьма распространенный респираторно-синцитиальный вирус (РСВ). Обычно проблемы он может спровоцировать только у детей в возрасте до двух лет и пожилых пациентов.
Однако из-за режима самоизоляции иммунитет людей существенно ослаб, поэтому они стали более восприимчивыми к болезни. Ллительный период болезни связан с тем, что человек мог подхватить подряд сразу два вируса.
Как ранее заявил иммунолог Николай Крючков, в нынешний осенний сезон человек может одновременно заразиться гриппом и коронавирусом.
Он пояснил, что в прошлом сезоне грипп был не сильно распространён, однако в этом появилось два новых штамма. Кроме того, ослаб иммунитет с прошлого года.
"Скорее всего, заметный процент случаев пандемического коронавируса будет сочетаться с какой-то другой ОРВИ, а часть - с гриппом", - цитирует слова эксперта РИА ФАН.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





141
Источник
Похожие новости
16 октября 2021, 23:35
Нашли в сауне: что известно о гибели российских туристов в Албании
16 октября 2021, 14:20
Зима близко: Латвия будет молиться, Литве поможет Беларусь
16 октября 2021, 00:55
Больше сотни человек умерло после вакцинации за год. В Швейцарии повинились: "Мы сожалеем"
17 октября 2021, 01:25
В Вильнюсе уверены: это ЕС должен менять свои законы, а не Литва
17 октября 2021, 01:25
Чем больше в Литве демократии, тем больше интеллектуалам хочется СС
17 октября 2021, 00:10
«Легитимизировать операцию по отделению»: как Пентагон намерен укрепить потенциал Сил безопасности Косова
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 октября 2021, 09:45
"Это не просто оскорбления": Журналист заявил о "чёрной метке" Кремля Зеленскому
12 октября 2021, 07:40
Киев сменил тактику на Донбассе, применив высокоточное оружие
11 октября 2021, 04:50
"Даже рубля не вложат": Военкор раскрыл схему наживы Узбекистана на русской земле
11 октября 2021, 14:45
Стало известно о невозможной для Нуланд встрече в Москве
13 октября 2021, 17:30
"Сколько будет, если вычесть 700 из 800?": С отцом случилась истерика после ответа дочери
11 октября 2021, 01:20
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум Тайваням сразу"
12 октября 2021, 01:50
Зеленский готовит Украину к тому, на что не решался даже Порошенко – эксперт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.