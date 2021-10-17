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Привившиеся от COVID страдают от изнуряющей простуды: "Никогда так раньше не болел"
17 октября 2021, 16:35 • 141 • В мире
Привившиеся от COVID-19 люди начали страдать от изнуряющей простуды: "Никогда так раньше не болел", - заявил один из жителей Британии.
В последнее время жители Великобритании начали сталкиваться с так называемой "супер-простудой". Об этом пишет британское издание The Telegraph.
От пациентов медикам начали поступать жалобы на простуду, симптомы которой напоминают грипп. При этом их ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию показывают отрицательные результаты, а среди заболевших есть и вакцинированные.
Особенно "супер-простуде" подвержены люди в возрасте 15-44 лет. Как рассказала журналистам подхватившая странную болезнь Джулс Келли, все началось с сильных болей в горле и пазухах носа.
"Кажется, будто моя голова сделана из губки. Это не просто простуда, у меня слабость в теле, а ноги подкашиваются", - поведала она.
После периода ослабления болезни началось обострение, причем добавился новый симптом (грудной кашель). Но три экспресс-теста на COVID-19 оказались отрицательными.
В Британии новую болезнь называют "самой сильной простудой в истории". Аналогичные симптомы описал и местный житель Оливер Ролл.
"Прошло две недели, я совершенно измучился. Хорошо еще, что "мисс Корона" не навестила меня... Никогда раньше так не болел", - заявил он.
Как пояснили медики, причиной "супер-простуды" оказался весьма распространенный респираторно-синцитиальный вирус (РСВ). Обычно проблемы он может спровоцировать только у детей в возрасте до двух лет и пожилых пациентов.
Однако из-за режима самоизоляции иммунитет людей существенно ослаб, поэтому они стали более восприимчивыми к болезни. Ллительный период болезни связан с тем, что человек мог подхватить подряд сразу два вируса.
Как ранее заявил иммунолог Николай Крючков, в нынешний осенний сезон человек может одновременно заразиться гриппом и коронавирусом.
Он пояснил, что в прошлом сезоне грипп был не сильно распространён, однако в этом появилось два новых штамма. Кроме того, ослаб иммунитет с прошлого года.
"Скорее всего, заметный процент случаев пандемического коронавируса будет сочетаться с какой-то другой ОРВИ, а часть - с гриппом", - цитирует слова эксперта РИА ФАН.
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