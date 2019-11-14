Прививкой едины: диспансеризацию прошли 41 млн россиян

За девять месяцев 2019 года, по данным Минздрава, осмотры и диспансеризацию прошли более 41 млн человек, включая детей. К сожалению, есть регионы, где ситуация по разным причинам хуже, чем в целом по стране. Это Камчатский и Приморский края, Еврейская автономная область и некоторые другие субъекты. Такие данные были приведены на совещании с правительством у премьер-министра Дмитрия Медведева. По мнению главы кабмина, самое главное — сделать так, чтобы людям было удобно проходить диспансеризацию.

Более 2 млн заболеваний было выявлено за первые девять месяцев диспансеризации. Чаще всего люди сталкиваются с сердечно-сосудистыми недугами и онкологией. Однако для их своевременного обнаружения необходимо современное оборудование, а также препараты для лабораторных исследований. И у регионов есть возможность закупать всё это в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

— В сельских территориях людей надо возить в поликлиники и обратно, активнее использовать мобильные медицинские бригады. Я знаю, что ряд территорий, ряд местностей — больших и удаленных, таких как Камчатка, Приморский и Хабаровский края, Тыва, планируют организовать диспансеризацию на основе вахтового метода. Наверное, можно и таким образом поступить, — отметил председатель правительства.

Ранее Минздравом была внедрена система индивидуального SMS- и телефонного оповещения граждан, подлежащих диспансеризации. В 2018 году по сравнению с 2014 годом объем проведенных профилактических мероприятий увеличился на 38%, охвачено по результатам 2018 года 60 млн человек. В результате с 52 до 66% выросла выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях и свыше 98% — туберкулеза. До 88% увеличился охват диспансерным наблюдением пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом.

Сейчас во всероссийской диспансеризации участвует 3381 российская больница. Расширен график проведения осмотров — теперь в подавляющем большинстве организаций ее можно пройти в вечернее время и в субботу. Со следующего года все отобранные поликлиники будут поддерживать комфортный для трудящихся граждан график работы.

Глава Минздрава Вероника Скворцова доложила, что для приоритизации профилактики с 2019 года все мероприятия выведены из подушевого финансового норматива ОМС в самостоятельный тариф. С 2020-го запланировано выведение норматива наиболее сложных видов диагностических исследований, необходимых на втором этапе диспансеризации, прежде всего — для диагностики онкологических заболеваний. Это позволит сократить предельные сроки ожидания диагностических исследований в случае подозрения на онкологию до семи рабочих дней, для других заболеваний — до 14. С 2020 года также вводятся и новые механизмы стимулирования врачей за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях.

По ее словам, существующее состояние инфраструктуры медицинских организаций первичного звена здравоохранения и дефицит медицинских кадров не в полной мере позволяют обеспечить оптимальную логистику и сжатые сроки прохождения диспансеризации.

— Для малонаселенных районов страны мы продолжаем развивать выездные формы профилактической работы. Общее число передвижных структурных подразделений выросло до 3,8 тыс., а число выполненных ими осмотров в 2018 году превысило 4,2 млн. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» будет дополнительно закуплено 1,3 тыс. мобильных диагностических комплексов, — рассказала Вероника Скворцова.

По данным Минздрава, за девять месяцев 2019 года полностью прошли диспансеризацию и профмедицинские осмотры более 41 млн человек, из них 24,2 млн — взрослые. Этот показатель превышает на 69% запланированный объем на 2019 год. Вместе с тем, по предварительным данным, профилактическими мероприятиями охвачено уже более 49 млн человек — это 80% от годового плана.