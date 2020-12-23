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Прививки принудительно: Шафран призвала соблюдать законы России после скандала вокруг COVID
23 декабря 2020, 19:55 • 203 • Политика
Мосводоканал - в центре скандала, разгоревшегося из-за вакцинации от COVID. "Просто очень хотелось бы, чтобы закон прежде всего соблюдался", - прокомментировала происшествие Анна Шафран.
В Мосводоканале провели совещание на тему вакцинации от коронавируса, хотя сотрудники организации не входят в число людей, для которых прививка обязательна. Инцидент для Царьграда прокомментировала телеведущая и журналистка Анна Шафран.
Она отмечает, что это далеко не первый случай в Москве. Ранее аналогичная ситуация наблюдалась в ряде крупных вузов. И она усматривает в этих происшествиях прямую связь. По мнению Шафран, прилагаются усилия, для того чтобы обязать людей сделать прививку, когда они это делать не обязаны.
- сказала Анна Шафран в интервью, данном Царьграду.
Она подчеркнула, если вдруг что, назад здоровье уже будет не вернуть. Поэтому очень важно, чтобы прививка была добровольной. Тем более что это закреплено в Конституции страны. А нарушать Конституцию недопустимо, подытожила Анна Шафран.
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