Прививки принудительно: Шафран призвала соблюдать законы России после скандала вокруг COVID

В Мосводоканале провели совещание на тему вакцинации от коронавируса, хотя сотрудники организации не входят в число людей, для которых прививка обязательна. Инцидент для Царьграда прокомментировала телеведущая и журналистка Анна Шафран.

Она отмечает, что это далеко не первый случай в Москве. Ранее аналогичная ситуация наблюдалась в ряде крупных вузов. И она усматривает в этих происшествиях прямую связь. По мнению Шафран, прилагаются усилия, для того чтобы обязать людей сделать прививку, когда они это делать не обязаны.

Просто очень хотелось бы, чтобы закон прежде всего соблюдался и чтобы соблюдался принцип добровольности, который прописан в Конституции Российской Федерации,

- сказала Анна Шафран в интервью, данном Царьграду.

Она подчеркнула, если вдруг что, назад здоровье уже будет не вернуть. Поэтому очень важно, чтобы прививка была добровольной. Тем более что это закреплено в Конституции страны. А нарушать Конституцию недопустимо, подытожила Анна Шафран.