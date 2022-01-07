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Прививки придётся делать чаще. Американцам изменили условия ревакцинации
07 января 2022, 21:05 • 296 • В мире
Американцам изменили условия ревакцинации, вынудив их делать прививки ещё чаще, чем раньше.
Власти США приняли решение сократить срок для ревакцинации антиковидной прививкой компании Moderna с шести до пяти месяцев. Инициатива исходит от Управления вопросами качества продовольствия и медикаментов.
Речь идёт о сроке между двумя дозами вакцины и бустерной дозой препарата. Изменение затрагивает людей в возрасте от 18 лет и старше.
Аналогичное решение затронуло и препараты от компании Pfizer и BioNTech. Для вакцины от компании Johnson & Johnson срок составляет всего два месяца.
Отметим, что в России рекомендуют ревакцинироваться препаратами "Спутник V" и "Спутник Лайт" через полгода после первого курса вакцинации.
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