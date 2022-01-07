Прививки придётся делать чаще. Американцам изменили условия ревакцинации

Американцам изменили условия ревакцинации, вынудив их делать прививки ещё чаще, чем раньше.

Власти США приняли решение сократить срок для ревакцинации антиковидной прививкой компании Moderna с шести до пяти месяцев. Инициатива исходит от Управления вопросами качества продовольствия и медикаментов.

Речь идёт о сроке между двумя дозами вакцины и бустерной дозой препарата. Изменение затрагивает людей в возрасте от 18 лет и старше.

Аналогичное решение затронуло и препараты от компании Pfizer и BioNTech. Для вакцины от компании Johnson & Johnson срок составляет всего два месяца.

Отметим, что в России рекомендуют ревакцинироваться препаратами "Спутник V" и "Спутник Лайт" через полгода после первого курса вакцинации.