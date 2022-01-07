Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Комбриг ВСУ рассказал, как РЭБ Донбасса «издеваются» над украинской армией
"Вы не поверите!": Организатора протестов в Казахастане нашла Монтян
Казахские погромы докатились до Нью-Йорка. Протестующие обратились к русским
Украинские патриоты шокированы введением миротворцев в Казахстан
Главная / В мире

Прививки придётся делать чаще. Американцам изменили условия ревакцинации

07 января 2022, 21:05  •  296 • В мире
Американцам изменили условия ревакцинации, вынудив их делать прививки ещё чаще, чем раньше.
Власти США приняли решение сократить срок для ревакцинации антиковидной прививкой компании Moderna с шести до пяти месяцев. Инициатива исходит от Управления вопросами качества продовольствия и медикаментов.
Речь идёт о сроке между двумя дозами вакцины и бустерной дозой препарата. Изменение затрагивает людей в возрасте от 18 лет и старше.
Аналогичное решение затронуло и препараты от компании Pfizer и BioNTech. Для вакцины от компании Johnson & Johnson срок составляет всего два месяца.
Отметим, что в России рекомендуют ревакцинироваться препаратами "Спутник V" и "Спутник Лайт" через полгода после первого курса вакцинации.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



296
Источник
Похожие новости
07 января 2022, 07:40
"Молодцы, русские", но "ничему жизнь не учит": Читатели Daily Mail о переброске сил ОДКБ
06 января 2022, 18:15
Глобальная Британия бросает вызов
07 января 2022, 08:10
«Прогноз позитивный»: начнутся ли поставки газа по «Северному потоку — 2» в 2022 году
07 января 2022, 05:55
Как получить зарплату после побега? Солдат выдвинул ультиматум Польше
06 января 2022, 12:25
Русские направили ВДВ. Полный текст сообщения секретариата ОДКБ о миссии в Казахстан
07 января 2022, 05:55
Терминатор из металлолома вызвал восторг у русского автора: "Удачи, чудак!"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 января 2022, 20:00
Можем сделать неприятно: Зачем Псаки грубит России и чем это чревато
02 января 2022, 02:50
Политолог прокомментировал шествие памяти Бандеры в Киеве
02 января 2022, 00:30
Двойник Путина и паника холодца: Три острых политических шутки Норкина, покоривших зрителя
02 января 2022, 08:05
"Этот кактус государство будет есть": Политический прогноз на 2022-й без купюр
02 января 2022, 21:30
Байдена попросили сдать Прибалтику. Эстонию, Латвию и Литву могут выгнать из НАТО
01 января 2022, 11:05
Зеленский назвал условие окончания войны в Донбассе: Без холодца не обойдётся
05 января 2022, 13:40
"Вы не поверите!": Организатора протестов в Казахастане нашла Монтян
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.