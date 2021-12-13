Прививки могут оказаться неэффективными: Борис Джонсон предупредил об опасности

Штамм коронавируса "омикрон" может оказаться намного опаснее, чем принято думать, - с таким заявлением обратился к англичанам премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он раскрыл возможные грозные последствия новой волны и заметил, что прививка двумя дозами может оказаться неэффективной.

В Великобритании продолжает расти заболеваемость новым штаммом коронавируса "омикрон". И этот штамм может оказаться опаснее, чем о нём думают, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон. Он выступил с обращением к нации с телеэкрана, призвав народ готовиться к новым испытаниям.

По словам политика, новый вариант ковида может накрыть страну "лавинообразно", причём последствия могут быть очень тяжёлыми. Джонсон полагает, что эксперты, говорящие об относительной лёгкости и низкой заразности "омикрона", могут ошибаться.

Он указал на то, что в ЮАР за неделю число госпитализаций выросло вдвое, при этом и там, и в Великобритании есть госпитализированные с "омикроном". "Не думайте, что "омикрон" вам не навредит. Вы или ваши близкие могут тяжело заболеть", - предупредил премьер всех жителей Британии.

Даже если штамм "омикрон" действительно будет нетяжёлым, его стремительное распространение все равно может слишком сильно ударить по системе здравоохранения Великобритании, добавил глава правительства.

Борис Джонсон уверен, что есть лишь один способ борьбы с новой волной эпидемии - это ревакцинация. По мнению политика, прививка двумя дозами уже не эффективна, когда речь идёт о новом штамме, поэтому всем жителям страны нужно будет сделать ещё один укол. Джонсон пообещал, что уже к Новому году все британцы получат возможность ревакцинироваться.

Накануне число заболевших новым штаммом в Великобритании увеличилось в два раза, после чего Минздрав страны объявил о повышении уровня опасности с третьего до четвертого (по пятибалльной шкале). По данным на 10 декабря, общее количество выявленных за день случаев коронавируса в Великобритании превысило 57 тысяч, став максимальным показателем с января.