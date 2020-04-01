Прививки – «конёк» российской медицины: кто выступает против них и почему • 141 • Аналитика

Вакцинация от целого ряда заболеваний является одной из важнейших составных частей российской системы здравоохранения. Но довольно часто массовые прививки встречают и скептическое отношение со стороны части соотечественников.



Вплоть до настоящего времени наша страна обладает самой развитой в мире системой вакцинации, унаследованной от Советского Союза. Именно наличие системы вакцинации, по мнению многих экспертов, позволяет держать ситуацию по большинству заразных и опасных заболеваний под особым контролем.







В свое время именно СССР стал первой в мире страной, победившей полиомиелит (благодаря вакцине Николая Чумакова), а вакцина Анатолия Смородинцева снизила заболеваемость корью в Советском Союзе в 650 (!) раз. Но если говорить о корнях системы вакцинации, то они уходят еще в дореволюционную эпоху: первой, кому в нашей стране сделали прививку от оспы, была императрица Екатерина II.



Сегодня в национальный календарь профилактических прививок, ставших "коньком" отечественной медицины, включаются такие заболевания как туберкулёз, вирусный гепатит В, пневмококковая инфекция, дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция, корь, краснуха, эпидемический паротит. Могут проводиться прививки и от ряда других заболеваний, таких как холера, чума, туляремия, ветряная оспа, клещевой вирусный энцефалит и т.д.



Однако есть и мощное антипрививочное движение, которое имеет в нашей стране два основных источника. Первый – религиозные убеждения части верующих граждан, причем как представителей различных сект, так и некоторых православных. При этом официальная позиция Русской православной церкви заключается в поддержке усилий системы здравоохранения по предотвращению распространения опасных заболеваний.



Второй источник антипрививочного движения – распространившиеся с Запада критические взгляды на вакцинацию: якобы она не способна предотвратить заболеваемость, опасна многочисленными побочными эффектами, да и вообще является результатом сговора фармацевтических компаний и государства.



Противники прививок считают, что в современных условиях уровень развития и гигиены тела, и методов лечения заболеваний позволяет не проводить вакцинацию. Тем более, что многие болезни, от которых делают прививки, сегодня успешно лечатся и более не представляют той опасности, как прежде.



Некоторые сторонники антивакцинаторства убеждены во вреде прививок для здоровья и апеллируют к правам человека, подчеркивая, что каждый человек должен сам решать, делать ли прививки ему и его несовершеннолетним детям. Наконец, особо рьяные сторонники теорий заговора утверждают, что прививки людям делают намеренно, едва ли не с целью управлять их здоровьем и наоборот заражать их.



Однако о том, что бывает в случае отказа от прививок, свидетельствуют многочисленные примеры. Так, в начале 2000-х годов на севере Нигерии под влиянием местных религиозных лидеров был объявлен бойкот полиовирусной вакцине, поддержанный региональными властями. В результате Нигерия превратилась в «экспортера» полиомиелита: им стали заражаться в соседних странах, где прежде болезни практически не было, и в результате выяснилось, что именно северные штаты Нигерии являются очагом заболевания. К 2006 г. более половины всех случаев полиомиелита в мире приходилось на Нигерию.



Но не надо думать, что только африканские или азиатские страны подвержены массовому отказу от прививок и связанному с ним распространению болезней. В США в штате Индиана в 2005 году имела место очень серьезная вспышка кори. Причина та же – массовый отказ населения от вакцинации под влиянием слухов и домыслов.



Всемирная организация здравоохранения отвергает доводы противников вакцинации, а в 2019 году ВОЗ объявила скептическое отношение к прививкам одной из 10 главных угроз здоровью людей в мировом масштабе. В большинстве стран мира системы здравоохранения ориентированы на дальнейшее развитие вакцинации, разработку новых вакцин, которые могли бы уберечь людей от заражения опасными болезнями.



Пандемия коронавируса показала, к каким серьезным проблемам может даже в наше время привести все человечество распространение какого-либо заболевания. При всей необходимости соблюдения прав и свобод человека, здоровье каждого из нас не может рассматриваться лишь как личное дело, поскольку всегда существует возможность заражения окружающих вследствие скептического отношения к вакцинации, к лечению, к другим медицинским и санитарным мерам. Вакцинация от целого ряда заболеваний является одной из важнейших составных частей российской системы здравоохранения. Но довольно часто массовые прививки встречают и скептическое отношение со стороны части соотечественников.Вплоть до настоящего времени наша страна обладает самой развитой в мире системой вакцинации, унаследованной от Советского Союза. Именно наличие системы вакцинации, по мнению многих экспертов, позволяет держать ситуацию по большинству заразных и опасных заболеваний под особым контролем.В свое время именно СССР стал первой в мире страной, победившей полиомиелит (благодаря вакцине Николая Чумакова), а вакцина Анатолия Смородинцева снизила заболеваемость корью в Советском Союзе в 650 (!) раз. Но если говорить о корнях системы вакцинации, то они уходят еще в дореволюционную эпоху: первой, кому в нашей стране сделали прививку от оспы, была императрица Екатерина II.Сегодня в национальный календарь профилактических прививок, ставших "коньком" отечественной медицины, включаются такие заболевания как туберкулёз, вирусный гепатит В, пневмококковая инфекция, дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция, корь, краснуха, эпидемический паротит. Могут проводиться прививки и от ряда других заболеваний, таких как холера, чума, туляремия, ветряная оспа, клещевой вирусный энцефалит и т.д.Однако есть и мощное антипрививочное движение, которое имеет в нашей стране два основных источника. Первый – религиозные убеждения части верующих граждан, причем как представителей различных сект, так и некоторых православных. При этом официальная позиция Русской православной церкви заключается в поддержке усилий системы здравоохранения по предотвращению распространения опасных заболеваний.Второй источник антипрививочного движения – распространившиеся с Запада критические взгляды на вакцинацию: якобы она не способна предотвратить заболеваемость, опасна многочисленными побочными эффектами, да и вообще является результатом сговора фармацевтических компаний и государства.Противники прививок считают, что в современных условиях уровень развития и гигиены тела, и методов лечения заболеваний позволяет не проводить вакцинацию. Тем более, что многие болезни, от которых делают прививки, сегодня успешно лечатся и более не представляют той опасности, как прежде.Некоторые сторонники антивакцинаторства убеждены во вреде прививок для здоровья и апеллируют к правам человека, подчеркивая, что каждый человек должен сам решать, делать ли прививки ему и его несовершеннолетним детям. Наконец, особо рьяные сторонники теорий заговора утверждают, что прививки людям делают намеренно, едва ли не с целью управлять их здоровьем и наоборот заражать их.Однако о том, что бывает в случае отказа от прививок, свидетельствуют многочисленные примеры. Так, в начале 2000-х годов на севере Нигерии под влиянием местных религиозных лидеров был объявлен бойкот полиовирусной вакцине, поддержанный региональными властями. В результате Нигерия превратилась в «экспортера» полиомиелита: им стали заражаться в соседних странах, где прежде болезни практически не было, и в результате выяснилось, что именно северные штаты Нигерии являются очагом заболевания. К 2006 г. более половины всех случаев полиомиелита в мире приходилось на Нигерию.Но не надо думать, что только африканские или азиатские страны подвержены массовому отказу от прививок и связанному с ним распространению болезней. В США в штате Индиана в 2005 году имела место очень серьезная вспышка кори. Причина та же – массовый отказ населения от вакцинации под влиянием слухов и домыслов.Всемирная организация здравоохранения отвергает доводы противников вакцинации, а в 2019 году ВОЗ объявила скептическое отношение к прививкам одной из 10 главных угроз здоровью людей в мировом масштабе. В большинстве стран мира системы здравоохранения ориентированы на дальнейшее развитие вакцинации, разработку новых вакцин, которые могли бы уберечь людей от заражения опасными болезнями.Пандемия коронавируса показала, к каким серьезным проблемам может даже в наше время привести все человечество распространение какого-либо заболевания. При всей необходимости соблюдения прав и свобод человека, здоровье каждого из нас не может рассматриваться лишь как личное дело, поскольку всегда существует возможность заражения окружающих вследствие скептического отношения к вакцинации, к лечению, к другим медицинским и санитарным мерам. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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