Прививка в течение трёх дней с момента заселения: в Краснодарском крае введут новые правила для туристов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что с 1 августа туристы с отрицательным ПЦР-тестом смогут посетить региональные курорты, но при этом должны сделать прививку от COVID-19 в течение трёх дней после заселения в гостиницу. Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула необходимость привить от коронавируса всех жителей страны. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, укол первым компонентом вакцины уже сделали почти 30 млн человек.

Отдыхающие на реконструированной набережной в районе пляжа «Ривьера» в Сочи РИА Новости © Артур Лебедев

В Краснодарском крае с начала августа введут обязательную вакцинацию туристов. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

«Вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой приняли решение: с 1 августа можно будет приехать на курорты края с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трёх дней со дня заселения», — написал он в своём Telegram-канале.

Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1» выступила за то, чтобы от коронавирусной инфекции было привито всё население страны.

«Я считаю, что нам нужно сделать несколько шагов, привить всё население и претендовать на звание именно той страны, чей опыт самый передовой», — сказала Попова.

9 июля глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что первую прививку сделали уже почти 30 млн граждан страны.

Главный санитарный врач РФ также отметила, что около 66% случаев заболевания коронавирусной инфекцией в июне и июле в стране приходится на штамм «дельта». При этом завозят его на территорию РФ сами граждане, которые возвращаются из США, стран Европы и с Мальдив.

Она также отметила, что эпидситуация не требует введения жёстких карантинных ограничений.

«Сегодня каких-то угроз и рисков, которые говорили бы о том, что нам нужно вводить локдаун или какие-то более жёсткие меры ограничений... Сегодня такой необходимости нет», — сказала она.

В качестве примера она привела Москву.

«Да, был рост, были меры, и мы видим определённую стабилизацию процесса. Следовательно, меры ограничительные плюс интенсивная вакцинация работают», — заметила Попова.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вакцинация всего населения России — «труднодостижимый результат», поскольку всегда есть антипрививочники.

«Это же такое пожелание (Анны Поповой о вакцинации всего населения. — RT), к которому можно, конечно, только присоединиться. И конечно, в идеале, учитывая, что вакцинация является единственным способом борьбы, эффективной борьбы с пандемией, хотелось бы, чтобы все оказались так или иначе привиты», — сказал он.

По его словам, отказ от участия в прививочной кампании — проявление несознательности.

Статистика COVID-19

За минувшие сутки в России выявлено 25 766 новых случаев заболевания коронавирусом, 21 832 человека выздоровели, 726 — скончались от осложнений, вызванных COVID-19 и сопутствующими заболеваниями.

Больше всего новых эпизодов болезни зарегистрировано в Москве (6643), Санкт-Петербурге (2545) и Московской области (1951).

С начала пандемии этот диагноз в стране был подтверждён у 5 733 218 человек, из них активных случаев — более 426 тыс. Выздоровели 5 165 087 человек, умер 141 501.

Согласно данным Роспотребнадзора, в РФ проведено свыше 154,1 млн тестов на наличие коронавируса SARS-CoV-2, более 1 млн человек остаются под медицинским наблюдением.

С 9 июля в Забайкальском крае ввели масштабные ограничения на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе. Так, как минимум до 6 августа запрещается проведение любых массовых мероприятий, в том числе на открытом воздухе, ограничивается работа дискотек, танцплощадок, ночных клубов, детских игровых комнат, досуговых заведений, за исключением кинотеатров, театров, библиотек, музеев — их заполняемость не должна превышать 50%. Вдобавок с 21:00 до 06:00 кафе и ресторанам запрещено принимать посетителей.

«Решение о возвращении временных ограничений сформировано, исходя из текущей ситуации и требований со стороны главного санитарного врача региона. Мы понимаем, что нет ничего ценнее человеческих жизней и здоровья, поэтому хочу попросить всех забайкальцев ответственно относиться к действующим ограничениям. Это поможет нам снизить заболеваемость и не вводить ещё более серьёзные запреты», — заявил губернатор Александр Осипов.

Вместе с тем в Республике Бурятия с 12 июля отменяют режим всеобщей самоизоляции, который был введён 27 июня из-за ухудшающейся ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

«Две недели самоизоляции снизили показатели заболеваемости, но говорить о стабилизации ситуации рано. Главное, нам удалось создать резерв коек, разгрузить первичное звено здравоохранения, уменьшилось количество госпитализируемых. Но тенденции заболеваемости остаются тревожными. Поэтому ослаблять профилактику нельзя, борьба с вирусом продолжается в таком же режиме», — говорится в заявлении пресс-службы губернатора, которое приводит РИА Новости.

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Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения призвали не называть «российской» мутацию SARS-CoV-2, обозначаемую как АТ.1, которую впервые обнаружили в РФ в январе 2021 года и 9 июня добавили в список для мониторинга.

«ВОЗ отслеживает вариант АТ.1, включённый в список для дальнейшего мониторинга (Alert for Further Monitoring), который впервые был обнаружен в России. Однако мы бы не называли его «российским вариантом». Ни одна страна не должна подвергаться стигматизации за то, что выявляет варианты и сообщает о них», — приводит ТАСС ответ пресс-службы ВОЗ.

Напомним, что 31 мая Всемирная организация здравоохранения приняла решение обозначать разновидности коронавирусной инфекции в виде букв греческого алфавита.

Во всём мире, как следует из данных Университета Джонса Хопкинса, сделано около 3,36 млрд прививок от коронавируса. Общее число зафиксированных случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии достигло почти 186 млн. Россия по этому показателю занимает пятое место в мире, уступая Франции (5,7 млн), Бразилии (19 млн), Индии (30,8 млн) и США (33,8 млн). От осложнений COVID-19 по всему миру скончались более 4 млн человек.