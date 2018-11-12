«Прививка от попыток покинуть ЕС»: к каким последствиям может привести брексит без сделки между Лондоном и Брюсселем

Евросоюз отверг ключевую идею премьер-министра Великобритании о создании «независимого механизма» для решения вопросов по брекситу. Об этом пишет британское издание The Sunday Times. Брюссель и Лондон ведут переговоры с середины прошлого года, однако компромисс до сих пор не найден. В Соединённом Королевстве всё чаще звучат призывы провести повторный референдум, но правительство официально отказалось от этого варианта. Нерешённым остаётся и принципиальный вопрос о статусе ирландской границы в случае брексита. Эксперты подчёркивают, что даже если Великобритания и ЕС придут к соглашению, нет никаких гарантий того, что его ратифицируют оба парламента. По словам политологов, история развода Лондона и Брюсселя вне зависимости от её исхода будет иметь последствия «общеевропейского масштаба».

Премьер-министру Великобритании не удалось согласовать с Брюсселем своё ключевое предложение по брекситу. Об этом сообщило издание The Sunday Times со ссылкой на источники в британском кабмине.

Суть инициативы Терезы Мэй сводилась к созданию независимого механизма для разрешения вопроса о таможенном режиме между Великобританией и Евросоюзом после брексита. Однако в Брюсселе посчитали, что урегулированием этой проблемы должен заниматься Европейский суд.

По сведениям газеты, под угрозой находятся сейчас и планы Терезы Мэй по консолидации своего правительства для участия в финальной стадии переговоров с Брюсселем. Как стало известно The Sunday Times, ещё четыре министра, выступающие против брексита, готовятся оставить свои посты. Таким образом, они могут последовать примеру министра транспорта Джо Джонсона, который 9 ноября объявил об отставке. Своё решение чиновник объяснил проблемами, возникшими у Лондона на пути к брекситу.

«Реальность брексита стала настолько далёкой от того, что нам когда-то обещали, и самым демократическим решением будет позволить народу сказать последнее слово», — подчеркнул Джонсон.

Джо Джонсон — брат экс-главы МИД Соединённого Королевства Бориса Джонсона. Последний ранее также оставил свой пост в кабмине из-за несогласия с действиями Терезы Мэй.

Курс премьера, по мнению Джонсона, может привести либо к полной зависимости Великобритании от Евросоюза, либо к полному хаосу. Чиновник уверен в необходимости проведения повторного референдума, благодаря которому граждане королевства могли бы сами поставить точку в дискуссии о необходимости «развода» с ЕС.

Необратимый процесс

Эта точка зрения набирает всё большую популярность по мере приближения дня официального выхода Соединённого Королевства из ЕС — 29 марта следующего года. Ранее предложение провести плебисцит на предмет соглашения по брекситу было озвучено группой действующих и бывших глав крупнейших британских компаний, инициативу поддержали 50 представителей бизнеса. Также с призывом организовать повторное голосование ранее выступил мэр Лондона Садик Хан, член Лейбористской партии.

Однако в кабмине такой возможности не допускают.

«Референдум 2016 года был самым масштабным проявлением демократии в истории нашей страны. Ни при каких обстоятельствах у нас не будет второго референдума», — заявил 9 ноября официальный представитель главы правительства страны.

Подготовка к проведению референдума по брекситу, 2016 год

Reuters

Референдум о выходе Великобритании из состава ЕС прошёл в 2016 году. Тогда брексит поддержали 51,9% британцев. Характерно, что в Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе большинство участников голосования высказались за сохранение членства в Евросоюзе. Похожие результаты были получены в столице Соединённого Королевства. Переговоры об условиях брексита между Лондоном и Брюсселем стартовали летом прошлого года, однако стороны до сих пор не достигли компромисса.

Тем не менее эксперты полагают, что Консервативная партия не допустит повторного голосования по выходу страны из ЕС.

«Предложения о новом референдуме звучат, но правительство никогда не пойдёт на это. Это принципиальная позиция консерваторов, большинство из которых поддерживают жёсткий выход из ЕС. Рисковать ещё раз тори не намерены, учитывая, что партия и так сегодня находится в состоянии раскола», — пояснила в интервью RT руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина.

Аналогичной точки зрения придерживается и доцент кафедры европейской интеграции МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули. По его словам, хотя многие британские политики лоббируют вопрос повторного референдума, на практике это маловероятно, поскольку грозит Консервативной партии очень серьёзными политическими последствиями.

«Кроме того, на выход Великобритании уже настроен и сам Брюссель. Евросоюзу просто надоело возиться с Лондоном», — пояснил эксперт.

Исторические раны

Политические неудачи начали преследовать Терезу Мэй ещё до начала переговоров с Брюсселем: рассчитывая укрепить позиции тори в парламенте, она инициировала досрочные выборы. Голосование состоялось в июне прошлого года, но его результаты разочаровали консерваторов, которые едва не лишились большинства.

Чтобы удержать рычаги управления государством в своих руках, тори пришлось заключить сделку с Демократической юнионистской партией (DUP), которая действует в Северной Ирландии.

Вопрос ирландской границы — один из основных камней преткновения на пути к сделке между Лондоном и Брюсселем. Власти Евросоюза не согласны на то, чтобы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия возникла полноценная государственная граница. Свободное передвижение товаров и людей на территории Изумрудного острова было одним из ключевых условий Белфастского соглашения 1998 года, которое положило конец вооружённым столкновениям в регионе.

В случае выхода Великобритании из ЕС без сделки ирландская граница будет снова закрыта, что может привести к новому витку борьбы Северной Ирландии за независимость.

Со своей стороны, Дублин уже пригрозил заблокировать любой вариант сделки по брекситу, который не предусматривает сохранение статус-кво на границе. Лондону предлагают сдвинуть таможенный барьер, проведя экономическую границу с ЕС по Ирландскому морю. Однако такой расклад не устраивает уже британскую сторону, которая усматривает в подобной инициативе предпосылки для отделения Северной Ирландии, отмечают эксперты.

Область вблизи границы Северной Ирландии и Ирландии

Reuters

Также против такого плана выступает DUP. Если она покинет правящую коалицию, в стране начнётся правительственный кризис. В то же время для той части населения Северной Ирландии, интересы которой представляет рабочая партия «Шинн Фейн», сохранение прозрачной границы с Республикой Ирландия — вопрос принципиальной важности.

По мнению Людмилы Бабыниной, интересы всех сторон запутаны настолько, что даже если итоговое соглашение всё-таки будет подписано, нет никаких гарантий того, что оно будет ратифицировано парламентами — как европейским, так и британским.

«Британский парламент не устроит то, что Северная Ирландия останется в едином внутреннем рынке ЕС, отдельно от остального государства. Это будет означать, что в различных частях страны будут действовать разные правовые режимы. И активнее всего против этой идеи выступают как раз юнионисты, для которых единство с Англией является базовым политическим постулатом», — отметила Бабынина в беседе с RT.

Европейский вассалитет

Эксперты считают, что в случае выхода Великобритании из Таможенного союза ЕС без сделки по экономике страны будет нанесён ощутимый удар, так как сегодня свыше 40% британского экспорта приходится на страны Евросоюза.

«Если выход состоится без сделки, это прежде всего повлечёт за собой массу негативных последствий для Великобритании. Будут нарушены права граждан, восстановлены таможенные тарифы, пострадают все стороны», — пояснила Людмила Бабынина.

С другой стороны, если будет реализована инициатива Мэй по сохранению за Великобританией членства в Таможенном союзе, Лондон будет ограничен в поиске новых торговых партнёров. Во время переговоров с премьер-министром Соединённого Королевства в июле 2018 года президент США Дональд Трамп назвал брексит прекрасным шансом для наращивания взаимного товарооборота. Однако реализовать эти планы будет невозможно в том случае, если будет принят план Лондона по брекситу, заявил глава Белого дома в интервью The Sun.

Инициативой британского премьера по сохранению членства Великобритании в составе европейского таможенного пространства также недовольны те граждане, которые голосовали за брексит: ведь это решение, по сути, обнулит саму идею «развода».

Борис Джонсон

Reuters

«Мы соглашаемся навечно остаться вассалами. Даже если мы уйдём, то, согласно этой так называемой сделке, нелепый «период имплементации» будет продолжаться. В результате чего мы фактически станем членом ЕС, не имеющим право голоса», — написал ранее в своей статье для The Sun эск-глава МИД Борис Джонсон.

По мнению политика, этот шаг повлечёт за собой и другие уступки Брюсселю — от социальной политики до промышленных стандартов.

Сам Борис Джонсон давно настаивает на том, чтобы заключить с Брюсселем договор, аналогичный Соглашению о всеобъемлющей зоне свободной торговли (CETA) между ЕС и Канадой.

По предварительной информации, Тереза Мэй планирует представить вариант соглашения о брексите 13 ноября. Об этом ранее сообщил заместитель редактора политического отдела газеты The Times Сэм Коутс со ссылкой на собственные источники.

12 ноября правительство Великобритании должно провести заседание. Как ранее сообщало агентство Bloomberg, Мэй уже представила документ министрам. В проекте соглашения отсутствует только один пункт, посвящённый ситуации с ирландской границей.

Как пишет британская The Telegraph, в парламенте многие готовы голосовать против плана Терезы Мэй, в частности консерваторы-евроскептики и представители Демократической юнионистской партии.

Ранее заместитель председателя Европейской исследовательской группы (объединение евроскептиков-тори) Стив Бейкер и пресс-секретарь Демократической юнионистской партии по вопросам брексита Сэмми Уилсон сделали совместное заявление, в котором предупредили, что проголосуют против плана Мэй, если он не будет пересмотрен.

«Мы разделяем стремление премьер-министра заключить с ЕС соглашение о свободной торговле, но только не любой ценой и, конечно, не ценой нашего Союза. Если правительство совершит историческую ошибку, сделав ставку на задабривание ЕС, а не создание независимой и единой Великобритании, то, к сожалению, мы должны будем проголосовать против такого соглашения», — цитирует политиков The Telegraph.

Александр Тэвдой-Бурмули допускает, что в последний момент стороны всё-таки смогут прийти к компромиссу.

«Брюссель находится на позиции сильного, и ему, по большому счёту, безразличны возможные потери Великобритании. Лондон оказался в уязвимом положении», — подчеркнул эксперт.

По его словам, история «развода» Великобритании и Евросоюза будет иметь политические последствия общеевропейского масштаба. Для остальных европейских стран стал очевиден тот факт, что вступив в союз, покинуть его просто так не получится.

«Для других государств Евросоюза пример Великобритании, конечно, станет прививкой от попыток покинуть ЕС. Соединённое Королевство — мощное островное государство, не входившее во многие интеграционные проекты, инициированные Брюсселем. И даже для него оказалось невероятно трудно выйти из Евросоюза, что уж говорить о более слабых материковых странах», — подытожил Тэвдой-Бурмули.