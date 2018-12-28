Прививка от ксенофобии: удастся ли Трампу остановить приток мигрантов в США при помощи эпидемиологов

Министерство внутренней безопасности США попросило помощи у Центра по контролю за заболеваниями, после того как в фильтрационных учреждениях для мигрантов скончались два ребёнка из Гватемалы. Представители ведомства отмечают, что на границе с Мексикой сложилась тяжёлая эпидемиологическая ситуация — многие беженцы из Центральной Америки заражены опасными инфекционными болезнями. Ранее администрация Трампа подвергалась критике за жёсткое обращение с нелегалами. Однако теперь, полагают эксперты, у Белого дома появился весомый аргумент для решения сложного миграционного вопроса — защита здоровья американских граждан.

Министерство внутренней безопасности США (МВБ), в ведении которого находятся погранично-таможенные и иммиграционные службы страны, обратилось за помощью к Центру по контролю и профилактике заболеваний (CDC), который обычно занимается эпидемиями. Представители МВБ утверждают, что на границе с Мексикой сложилась крайне тяжёлая ситуация с количеством нелегалов, заражённых опасными инфекционными заболеваниями.

«Мы доставляем в больницы по несколько десятков детей каждый день, у всех лихорадка и другие симптомы», — приводит телеканал CBS слова комиссара Службы таможенного контроля Кевина Макалинана.

Кроме того, глава МВБ Кирстен Нильсен потребовала от властей Мексики проверить лагеря беженцев на границе двух стран на предмет условий проживания и наличия эпидемиологических очагов различных заболеваний.

На данный момент основная часть участников каравана мигрантов из стран Центральной Америки проживает во временных лагерях на территории Мексики, а некоторые из них находятся в фильтрационных учреждениях МВБ США. При этом американские СМИ отмечают, что условия содержания по обе стороны границы крайне тяжёлые, особенно для мигрантов с детьми.

Министерство и его многочисленные службы и ведомства подверглись жёсткой критике со стороны прессы и правозащитников после того, как в декабре в американских фильтрационных учреждениях на границе скончались двое детей (семилетняя девочка и восьмилетний мальчик), которые вместе с родителями прибыли к южной границе США в составе каравана мигрантов из Гватемалы.

В ответ на обвинения в нарушении прав человека и ужасных условиях содержания МВБ заявило, что не справляется с тысячами нелегалов, которые каждый день пытаются незаконно пересечь границу.

При этом на днях глава ведомства Кирстен Нильсен распространила открытое письмо, в котором заверила общественность, что после трагедии все дети-нелегалы, находящиеся в ведении МВБ, были повторно осмотрены врачами на предмет различных заболеваний. Нильсен также напомнила, что до этого трагического инцидента подобных случаев не происходило более 10 лет, что, как она утверждает, является уникальным показателем, учитывая сотни тысяч нелегалов, которые прошли через центры МВБ.

Тихуанская лихорадка

Дональд Трамп и дружественные ему СМИ активно раздували тему мигрантских караванов из стран Центральной Америки перед промежуточными выборами в конгресс, которые прошли в начале ноября. Именно тогда 45-й президент США принял решение отправить навстречу каравану мигрантов американские войска и даже разрешил им в случае необходимости применять оружие, за что подвергся резкой критике со стороны демократов.

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Поддерживающий генеральную линию Республиканской партии телеканал Fox News тогда выпустил в эфир сюжет, где бывший агент входящей в МВБ Иммиграционной и таможенной полиции США Дэвид Уорд заявил, что нелегалы из каравана «заразят американцев проказой и туберкулёзом»

Заявление эксперта вызвало критику со стороны либеральных СМИ, которые обвинили Fox News и администрацию Трампа в разжигании ксенофобских настроений.

«Канал Fox News утверждает, что караван с мигрантами вызовет эпидемии болезней. Это ксенофобская чушь», — гласил ноябрьский заголовок издания Vox, комментирующий сюжет канала.

Однако в конце ноября департамент здравоохранения мексиканского города Тихуана, где участники каравана стали лагерем в ожидании допуска в США, сообщил, что более одной трети прибывших нелегалов имеют проблемы со здоровьем.

Среди заболеваний, зафиксированных у мигрантов, были туберкулёз и ВИЧ. Кроме того, из-за плохих санитарных условий в лагере могут возникать вспышки таких опасных заболеваний как гепатит, предупреждали мексиканские медики. Всего в лагере нелегалов в Тихуане на конец ноября находилось около шести тысяч мигрантов, сообщала газета Los Angeles Times.

Таинственная болезнь

Сторонники курса Трампа на более жёсткую фильтрацию мигрантов, желающих попасть в США, пытаются использовать эпидемиологическую ситуацию на границе для нагнетания атмосферы вокруг нелегалов. Так, в начавшемся в 2014 году распространении загадочной болезни под названием острый вялый миелит они поспешили обвинить беженцев из стран Центральной Америки.

Как и полиомиелит, это редкое заболевание поражает нервную систему и приводит к параличу конечностей. При этом болезнь пока не имеет ни вакцины, ни препаратов для лечения. На конец ноября 2018 года в США было зафиксировано 116 случаев острого вялого миелита в 31 штате, сообщал USA Today (притом что в 2017 году был 21 подтверждённый случай этого заболевания).

Такие издания c правым уклоном, как American Thinker и Townhall, поспешили объявить, что в распространении болезни виноваты именно нелегалы и беженцы, проникающие в США. Однако эти СМИ также усомнились в том, что бюрократы из Центра по контролю и профилактике заболеваний (СDC) будут искать истинный источник заболевания.

«Будет ли CDC искать источник вспышки острого вялого миелита, или просто обвинит всех в «расизме?», — задаётся вопросом издание Townhall в заголовке своей статьи, посвящённой проблеме мигрантов на южной границе США.

«Во весь голос»

По мнению политолога-американиста Михаила Синельникова-Оришак, власти США, возможно, решили поменять тактику борьбы с нелегальной миграцией. Жёсткие меры, за которые выступал Трамп, не вызвали одобрения либерально настроенной части общества. Поэтому теперь в качестве аргумента, возможно, будет использоваться забота о здоровье американцев, которых необходимо защитить от нелегалов, заражённых опасными инфекционными болезнями.

Мигранты во временном убежище в спортивном комплексе в Тихуане

Reuters

© Carlos Garcia Rawlins

«Американцы ставят свою личную безопасность и комфорт выше прав человека и демократии. Для принятия непопулярных решений нужно заявить, что среднему американцу угрожает опасность. Тогда они будут готовы простить своему правительству многое, как, например, это было после терактов 11 сентября 2001 года, когда ряд личных свобод был попран в угоду поддержанию безопасности», — рассказал эксперт.

При этом нельзя сказать, что в эпоху Трампа ситуация с нелегальной миграцией сильно отличается от предыдущих администраций, добавил он.

«Раньше об этой проблеме просто не говорили вслух, так как это было неполиткорректно. Поднимать этот вопрос считалось дурным тоном, но Трамп решил заявить об этом во весь голос. Для него это очень важный момент, с помощью которого он воздействует на избирателей», — пояснил эксперт.

Проблема с политическим подтекстом

Министерство внутренней безопасности не стало бы просто так привлекать Центр по контролю за заболеваниями, если бы для этого не было достаточных оснований, пояснил в разговоре с RT директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

Американские СМИ уже сообщали о вспышках туберкулёза в таких городах, как Лос-Анджелес, Сан-Диего и Эль-Пасо, — основных местах проживания мигрантов, прошедших фильтрацию на границе. Кроме того, в США были зафиксированы случаи заболеваний болезнью Шагаса, заразиться которой можно только в Южной и Центральной Америке.

Однако у этой проблемы есть и явный политический подтекст, отмечает эксперт. Критики Трампа утверждают, что никаких болезней у участников мигрантского каравана нет, а утверждение обратного является проявлениями расизма и ксенофобии со стороны администрации.

«Конечно, можно обвинять Трампа в ксенофобии и жестокости, но по большому счёту он хочет просто прекратить нерегулируемую миграцию. На территории США уже находятся не менее 10 млн незадокументированных нелегальных мигрантов, а может быть, и намного больше. Что с ними делать, Америка не знает. Их нельзя амнистировать, нельзя арестовать и выслать обратно», — пояснил Рогулёв.

По словам эксперта, теперь к этой массе нелегалов добавляются караваны из Центральной Америки, участники которых требуют признать их беженцами.

«Это значит, что им нужно предоставить жильё, обеспечить условиями, документами, — огромная работа, которой не будет ни конца, ни края. Америке непросто будет решить эту проблему», — заключил Рогулёв.