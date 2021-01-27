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Прививка - смерть. Опять. В Словакии сообщили о сотнях жалоб после вакцинации

27 января 2021, 21:25  •  225 • В мире
В Словакии сообщили о сотнях обращений граждан после вакцинации. Кроме того, стало известно о смерти пожилого мужчины с хроническими заболеваниями после прививки от COVID. В Словакии отмечают, что наблюдают ту же картину, что была в Норвегии и Германии.
В Словакии после вакцинации умер 79-летний мужчина. Как сообщили в Государственном институте по контролю лекарств (ГИКЛ), у привившегося был букет хронических заболеваний.
После прививки состояние его здоровья ухудшилось из-за появившихся температуры и слабости. По словам представителя ГИКЛ Магдалены Юркемиковой, ситуация сродни тому, что уже фиксировалась в Германии и Норвегии. Ранее сообщалось о десятках смертей среди норвежцев после вакцинации.
При этом, утверждает она, причиной смерти 79-летнего словака стали именно хронические заболевания, что подтвердило вскрытие.
Небольшие нежелательные последствия после прививки, впрочем, способствовали ухудшению состояния, обмолвилась она.
На данный момент, заявила представитель ГИКЛ, власти получили более 350 обращений с жалобами на самочувствие после вакцинации препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech.
Из этого количества 24 сообщения признаны серьёзными. К наиболее частым проблемам относятся ощущение болезненности в месте укола, а также в плече и конечности, в которую была сделана инъекция, передаёт РИА Новости.

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