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«Прививаете ребёнку ненависть»: в соцсетях пристыдили мать отказавшегося говорить по-русски шахматиста из Львова

07 августа 2018, 14:54  •  109 • Украина
Жительница Львова Анна Ковальская заявила, что не испытывает чувства вины из-за неуважительного поведения своего сына на чемпионате Европы по быстрым шахматам в Румынии. 11-летний Роман Ковальский демонстративно отказался отвечать на вопрос соперника, заданный на русском языке. Некоторые соотечественники раскритиковали действия женщины, обвинив её в том, что она прививает ребёнку ненависть к людям других национальностей.
 
© Владимир Песня РИА Новости
 

Некоторые пользователи соцсетей раскритиковали жительницу Львова Анну Ковальскую после публикации поста с рассказом о неуважительном отношении её сына к сопернику из России на чемпионате Европы по рапиду и блицу среди юных шахматистов в Румынии.

4 августа 11-летний Роман Ковальский встречался со своим сверстником Сергеем Мараниным в рамках соревнованиях для детей младше 14 лет. Москвич обратился к своему сопернику на русском языке с вопросом, какое место в рейтинге занимает украинец. Роман в ответ сделал вид, что не понял.

Сергей удивился, почему сверстник с Украины не понял его слов. Сидевший рядом молдавский шахматист попытался ему объяснить, что визави попросту не знает русского языка, однако Маранин на это отреагировал так: «Как он может не понимать, если с Украины?»

О случившемся в тот же день рассказала в социальных сетях мать мальчика. Женщина заверила, что её сын поступил так исключительно по своей инициативе.

«После партии Рома подошёл ко мне и сказал, что он уже очень давно мечтал посмеяться над россиянином», — заявила Анна, добавив, что не считает поведение ребёнка проявлением межнациональной ненависти.

Рассказ Ковальской нашёл отклик у радикально настроенных соотечественников, включая министра молодёжи и спорта Украины Игоря Жданова, который похвалил мальчика за удачную шутку. 

Но среди прочих оказались и те, кто попытался посмотреть на ситуацию с другой стороны. Некоторые пользователи обвинили мать Романа в том, что она с раннего детства прививает ребёнку ненависть к представителям других национальностей, поощряя подобное поведение.

«Как россияне, так и украинцы не хотят ни войны, ни воевать, ни тем более разжигать вражду между народами! В моей семье так и заведено, что мы должны любить людей другой нации, а не враждовать! Вы знаете, я горжусь моими детьми, моими внуками, потому что они никогда хороших людей какой бы то ни было национальности не обидят, не оскорбят, не унизят их достоинство», — попытался вразумить остальных один из них.

Ещё один пользователь Facebook выразил солидарность с соотечественником, сказав, что гордиться необходимо исключительно спортивными победами. 

«Выиграл — молодец, а всё остальное — это бред. Мальчик не виноват, что родился и вырос в России. А вам, родителям, должно быть стыдно, что прививаете ребёнку злость и ненависть к тем, кто всегда были нашими соседями и родичами. Нужно любить человеческую суть и слушать сердцем», — прокомментировал он пост Ковальской.

Ещё один пользователь, проживающий в Англии, предложил вспомнить, что Россия является безоговорочным лидером на чемпионате Европы по летним видам спорта. По его мнению, подобные результаты говорят сами за себя.

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«А не хотите посмеяться на тему соревнований в Глазго, где россияне сейчас лидируют в медальном зачёте? Учите своих детей ненавидеть Россию? А вам не приходит в голову, какую он цену за эту ненависть заплатит в его, дай бог, долгой жизни?» — обратился мужчина к Ковальской.

На пост с рассказом о поведении юного шахматиста отреагировало большое количество граждан не только Украины, но и России. Однако мать юного шахматиста постаралась, чтобы количество положительных комментариев значительно превышало количество отрицательных, удалив практически все неугодные ей высказывания.

«Данный пост я снова оставлю видимым лишь для друзей, так как российские боты меня истощают», — добавила Ковальская.

Нашлись и те, кто обвинил женщину в том, что её история вымышленная и написана лишь для того, чтобы прославиться за счёт сына. Однако женщина поспешила опровергнуть подобные догадки.

«Некоторые обвинили меня в том, что я написала пост исключительно ради пиара. Это смешно, честное слово. Такого «пиара» никому не пожелаю. Если моя запись вызвала такой общественный резонанс, значит, она действительно затронула чувства людей. Хочу добавить: мы — украинцы, и гордимся своей замечательной страной и языком!» — ответила Анна своим критикам.

Кроме того, она добавила, что свою первую запись сделала открытой для публики по совету друзей и никак не ожидала, что она станет столь популярной.

«Я опубликовала пост, который предназначался исключительно для моих друзей. Рома меня удивил, и я решила поделиться случившимся. Но когда мы вернулись на Украину, я увидела, сколько комментариев и отметок «Нравится» набрала эта запись, и была в шоке», — призналась Анна.

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